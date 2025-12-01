Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Cykly akciového fundamentu a jeho současné „tentokrát jinak“

Cykly akciového fundamentu a jeho současné „tentokrát jinak“

01.12.2025 17:21
Autor: Jiří Soustružník

Dnes se podíváme na určité cykly, kterými procházel základní fundament akciového trhu v minulosti. S tím, že poslední roky přinesly i v této oblasti jedno velké „tentokrát jinak“. 

V následujícím grafu od RIA vidíme, jak se ziskovost amerických obchodovaných společností odchyluje od dlouhodobého trendu (cca 100 letého). Tato vícebarevná křivka se pohybuje v jasných cyklech. Jinak řečeno, zisky měly až doposud tendenci dříve či později vracet se k onomu dlouhodobému trendu, nebo jej spíše přestřelit opačným směrem. Poslední návrat proběhl během roku 2020, byl velmi krátký a bez něj by zisky byly už cca od roku 2017 nad trendem. Navíc zatím nejeví nejmenší známku návratu k němu, naopak mají jasnou tendenci se od něj dál vzdalovat.

s1
Zdroj: X

RIA pak do grafu přidala i vývoj valuací (pozor, je tu obrácené měřítko). Podle současné hodnoty zobrazeného poměru cen akcií k ziskům na akcii bych řekl, že nejde o tzv. forward PE, které pracuje se zisky očekávanými pro následujících 12 měsíců. Ale o PE založené na ziscích z posledních 12 měsíců. To vůbec nevadí. Graf i tak jasně poukazuje na to, že obě proměnné, tedy odchylka ziskovosti od trendu a valuace, mají celkem znatelnou tendenci držet se podobného směru.

Konkrétně to znamená, že pokud se zisky odchylovaly od trendu směrem dolů, PE rostlo (!) a naopak – pokud se zisky odchylovaly směrem nahoru, PE klesalo. V tomto smyslu tedy probíhal jakýsi tlumící mechanismus: Pokud zisky táhly trh nahoru nad trendovým růstem, PE tento vývoj tlumilo. Jako kdyby si investoři uvědomovali, že jde o neudržitelný vývoj a zisky se po čase překlopí do pod trendového růstu. A naopak, pokud zisky trh táhly jen pod trendovým růstem, PE fungovalo jako urychlovač. Možná ve vidině toho, že zisky se dříve či později v onom cyklu překlopí do nad trendového růstu.

Ona cesta valuací a zisků není v grafu ani zdaleka pevně provázaná, ale to, co se děje nyní, je i tak docela výjimkou. Valuace a zisky se totiž odtrhly od popsaného mustru a to způsobem, který je minimálně ve vyznačeném období ojedinělý. Zisky vysoko nad trendem by totiž měly být doprovázeny poklesem valuací, ale k tomu ani zdaleka nedochází. Naopak tu máme kombinaci nad trendových zisků a mimořádně vysokých valuací. V duchu výše uvedeného bych to tedy šlo interpretovat tak, že investoři nyní nevěří v onen cyklický obrat zisků k trendu a následně pod něj. Příčina je opět zřejmá – podle AI vizí by mělo dojít ke strukturálním změnám, které by v tomto příběhu měly více než vyvážit nějaké cyklické pohyby zisků dolů k trendu. 

Jinak řečeno, PE nyní nevěští obrat v ziskovosti dolů k trendu, protože trhy věří v sílu pozitivních strukturálních vlivů. Proto ojedinělá kombinace zisků nad trendem a vysokého PE. Ještě podotknu, že onen trend je cca stoletý – to znamená, že za poslední století jej nezvrátila žádná ekonomická ani společenská revoluce, či evoluce. Nyní se  samozřejmě hojně hovoří o tom, co vše revolučního přinese AI. A určitě se nečeká, že by měla zisky obchodovaných firem tlumit. Naopak. Pokud by se tyto vize naplnily, žádný návrat k onomu trendu skutečně nepřijde, naopak bychom asi mohli bez velkého přehánění hovořit o tom, že po cca sto letech začal trend nový. 


 

Čtěte více:

Stříbro na rekordu. Bílý kov zdvojnásobil hodnotu, zatímco zlato jde do strany
01.12.2025 12:00
Stříbro na rekordu. Bílý kov zdvojnásobil hodnotu, zatímco zlato jde do strany
Stříbro vystřelilo na rekordní maximum nad 57 USD za unci, když ho po...
FT: Partneři OpenAI si půjčili 100 miliard dolarů. Firma samotná podepsala kontrakty za 1,4 bilionu dolarů
01.12.2025 12:02
FT: Partneři OpenAI si půjčili 100 miliard dolarů. Firma samotná podepsala kontrakty za 1,4 bilionu dolarů
Partneři OpenAI si na financování datových center a infrastruktury půj...
PODCAST Týdenní výhled: Trump vybral nového šéfa Fedu, stoupá nervozita kolem japonských sazeb a bitcoin padá
01.12.2025 13:05
PODCAST Týdenní výhled: Trump vybral nového šéfa Fedu, stoupá nervozita kolem japonských sazeb a bitcoin padá
Tržní náladu nahlodávají tři faktory: nejistota kolem nového šéfa Fedu...
Airbus odhalil další závadu. Akcie klesaly až o deset procent
01.12.2025 14:10
Airbus odhalil další závadu. Akcie klesaly až o deset procent
Akcie evropského leteckého giganta Airbus ztrácely v pondělí odpoledne...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.12.2025
17:27Webinář Investiční trefy a přešlapy 2025 s Pavlem Mokošem již 4. prosince
17:21Cykly akciového fundamentu a jeho současné „tentokrát jinak“
16:49Americký průmysl ztrácí dech: zakázky mizí, firmy sahají k propouštění
16:09Schodek rozpočtu v listopadu vzrostl na 232,4 miliardy
16:05Nvidia rozšiřuje svá partnerství v ekosystému AI. Investovala dvě miliardy dolarů do Synopsys
14:26ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
14:10Airbus odhalil další závadu. Akcie klesaly až o deset procent
13:05PODCAST Týdenní výhled: Trump vybral nového šéfa Fedu, stoupá nervozita kolem japonských sazeb a bitcoin padá  
12:32WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s: Výroční zpráva za rok 2024 - aktualizovaná verze
12:02FT: Partneři OpenAI si půjčili 100 miliard dolarů. Firma samotná podepsala kontrakty za 1,4 bilionu dolarů
12:00Stříbro na rekordu. Bílý kov zdvojnásobil hodnotu, zatímco zlato jde do strany
11:52Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v listopadu zhoršily
11:30Nervozita z Japonska stahuje trhy do červeného  
10:01Kryptoměny znovu pod tlakem. Bitcoin spadl na 86 tisíc dolarů
8:56GEVORKYAN oznámil nové projekty, Trump vybral nového šéfa Fedu a krypto trh pod tlakem  
8:44Rozbřesk: Jestřábí BoJ zvyšuje averzi k riziku – pomůže to euru, nebo dolaru?
8:36Primoco UAV SE: Informace o překročení hodnoty nových zakázek miliardu korun v roce 2025
6:05Predikce na rok 2026 počítají s pokračujícím růstem. Některé banky míří u S&P 500 až k 8 000 bodům
30.11.2025
9:04Víkendář: Německá ekonomika je o 1 % větší než na konci roku 2017, zatímco ta americká vzrostla o 19 %
29.11.2025
8:55Víkendář: Poukazování na chyby Američanů Evropě její problémy nevyřeší

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět