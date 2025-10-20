Rozbřesk: O zalezlých švábech, výpadcích amerických dat a nižším ratingu Francie

Navzdory tomu, že máme víkend za sebou, tak posledních 72 hodin bylo výživných s přesahem do tohoto týdne. Pojďme si to projít
Předně, trhy se v pátek zjevně smířily s tím, že někde mezi americkými regionálními bankami mohou být další švábi (čti zranitelné kusy) a hodily vše za hlavu. Přesto bude dobré sledovat vývoj bankovních rezerv v systému, zdali napětí dále neroste.
Rozhovory Putin-Trump-Zelenskyj nevygenerovaly zásadní posun s tím, že tomahawky na Ukrajinu nepůjdou. Naopak vše nasvědčuje tomu, že Trump by rád ukončil válku co nejdříve i za cenu teritoriálních ústupků ve prospěch ruské strany.
Počátek víkendu přinesl i snížení ratingu Francie ze strany agentury S&P. Posun z úrovně AÁ- na A+ přišel dříve, ale v zásadě byl očekáván. Negativní revize ze strany Moody's přijde, co nevidět - pravděpodobně již tento pátek.
Na poli obchodní války Čína-USA to vypadá, že Washington by rád situaci de-eskaloval. Tento týden by k tomu mohla být příležitost. Americký ministr financí Scott Bessent by se údajně měl tento týden potkat se svým čínským protějškem, aby se pokusili ubrat z hrozících obchodních restrikcí. Otázkou však je, zdali čínská strana svými restrikcemi na vývoz vzácných surovin (kovů) nesleduje vyšší a dlouhodobé cíle.
A konečně zmiňme pokračující uzavírku americké vlády, která má na trhy nepříjemný efekt, že nejsou zveřejňovány oficiální makroekonomické statistiky. Přesto vládní statistici mají tento týden udělat jednu výjimku, a to v pátek kdy publikují inflaci za měsíc září. Dodejme, že fakticky půjde o poslední důležité makroekonomické číslo před zasedáním Fedu, které je naplánováno na příští středu.
*** TRHY ***
Koruna
Jakýkoliv nárůst volatility koruny v posledním období má jepičí život, aneb čelí životu jepice. Přestože například minulý pátek vystoupal tzv. akciový index strachu (VIX) na nejvyšší úroveň od dubna tohoto roku, tak koruna oslabila jen o několik haléřů, a i tento pohyb měl jepičí život. Těžko říct, zdali korunu něco rozhýbe - muselo by to být zřejmě opravdu něco fundamentálně významného jako například opravdu hluboká recese v Německu i u nás či překvapivý propad inflace hluboko pod cíl ČNB, a tím i redukce repo sazby. Nic takového, ale před námi nevidíme, a tak “efekt jepice” na korunové volatilitě může pokračovat.
Eurodolar
Eurodolar si v pátek udělal výlet na 1,17, když ranní obavy ze stavu amerických regionálních bank zatlačily hluboko dolarové sazby. Situace se zdá se normalizovala, takže eurodolar o zisky přišel, přičemž euru na přelomu týdne nepomohlo snížení ratingu Francie. Eurodolar také zdá se benefituje z nižší averze k riziku, která vyplývá ze snahy USA deeskalovat obchodní spory s Čínou.
Akcie
Americké akciové trhy se během pátečního dne dokázaly oklepat z obav z potenciálních ztrát některých regionálních bank. Hlavní indexy na Wall Street si tak nakonec připsaly slušné zisky kolem 0,6 %. Společnost American Express zvýšila svůj celoroční výhled pro růst tržeb na 9-10 % z původních 8-10 % a zároveň zvýšila odhad zisku na 15-15,5 USD/akcii. Akcie American Express na tyto zprávy reagovaly více než 7% růstem.
Mezi nejslabší akcie v rámci indexu S&P 500 se zařadily akcie těžaře zlata Newmont, které odepsaly více než 7 %. Akcie těžařů vzácných kovů zažily volný pád poté, co se po rekordní rally dostavila korekce u ceny zlata.