Detail - články  
Americké akcie ožily, Doosanu klesly tržby i zisk, evropské futures jsou smíšené

Americké akcie ožily, Doosanu klesly tržby i zisk, evropské futures jsou smíšené

25.11.2025 8:43
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

V pondělí došlo k oživení na akciových trzích, přičemž působivý růst vykazuje zejména Google. Amazon odhalil plány na masivní investice do AI a supercomputingu, Trump si telefonoval se Sim a Doosan Škoda Power a VIG zveřejnily výsledky za první tři čtvrtletí.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct.

Váš názor
Aktuální komentáře
25.11.2025
14:59Tykačova skupina Sev.en údajně v lednu 2027 uzavře své uhelné elektrárny
14:10Alphabet míří za čtyřbilionovou tržní hodnotou
13:43Po včerejším propadu svítá naděje: Amycretin od Novo Nordisk hlásí slibné výsledky pro diabetiky i na hubnutí
12:22Evropa se včerejším americkým růstem neinspiruje, obchoduje s malými změnami  
12:05Alibaba překonala odhady tržeb, růst cloudové divize zrychluje
12:01Výsledková sezóna v USA: Nejsilnější růst tržeb od roku 2022 a čtvrtý kvartál v řadě s dvouciferným růstem zisků  
11:45Prodeje aut v EU čtvrtý měsíc po sobě rostou, do října meziročně o 1,4 procenta
10:27Dominance Nvidie v ohrožení? O čipy Googlu má zájem Meta
9:04Rozbřesk: Koruna sleduje vývoj za hranicemi, dolar drží pozice navzdory holubičí rétorice Fedu
9:02Doosan Škoda Power poklesly tržby i zisk, podepsala ale nejvýznamnější zakázku za poslední dekádu
9:00Amazon plánuje posílit AI infrastrukturu pro vládu USA za 50 miliard dolarů
8:43Americké akcie ožily, Doosanu klesly tržby i zisk, evropské futures jsou smíšené  
6:07AI tituly ztrácí dech. Technický ukazatel naznačuje u těchto akcií šanci na obrat
24.11.2025
17:22Zlato, akcie a důvěra ve finanční aktiva
16:41Dominik Rusinko: Rozpočtové patálie aneb co čekat od nové vlády  
14:46PODCAST Týdenní výhled: O číslech Nvidie, korekci na AI i gigantovi, který jí vzdoruje  
13:13Ranní růst postupně uvadá, evropské akcie obchodují smíšeně  
13:06Sázka Novo Nordisku na Alzheimera nevyšla
11:31Alibaba slaví úspěch. Qwen má za týden přes 10 milionů stažení
10:49Podnikatelská nálada v Německu se v listopadu zhoršila, uvedl institut Ifo

