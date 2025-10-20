Výkup ČEZ jako strategická priorita, snížený rating Francie a prodej kosmetiky Keringu do L'Orealu

Evropská komise zamítla stížnost minoritních akcionářů na mimořádnou daň, zatímco výkup akcií zůstává podle Havlíčka strategickou prioritou. zvýšila cílovou cenu pro . Francie čelí tlaku kvůli sníženému ratingu od S&P . Na geopolitické scéně Zelenskyj navrhuje zmrazení fronty před mírovými jednáními, Trump vyzývá k dohodě, ale odmítá vojenskou pomoc. Kering prodává svou kosmetickou divizi L’Oréalu za 4 miliardy eur a Paramount Skydance zahajuje masivní propouštění po nedávné fúzi. Futures jsou v zeleném.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,8 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,9 %.
Evropská komise zamítla stížnost minoritních akcionářů proti státu týkající se mimořádné daně. Podle Komise česká vláda neporušila evropské právo. Minoritní akcionáři zvažují další kroky. Neočekáváme žádný finanční dopad na .
Pravděpodobný ministr průmyslu za ANO, Karel Havlíček, zopakoval, že plánovaný výkup minoritních akcionářů zůstává strategickou prioritou a transakce by měla být financována z vlastních zdrojů . Připustil, že plán může krátkodobě zatížit likviditu pražské burzy, ale dodal, že burza nemůže být závislá na jedné akcii. Dále uvedl, že stát by později mohl uvést na burzu 40–60 % distribuční divize , aby pokryl náklady a podpořil likviditu. Upozorňujeme, že detaily scénářů částečného nebo úplného převzetí se stále zvažují a konečné rozhodnutí by mělo padnout začátkem příštího roku.
Barclays zopakovala u doporučení „Equalweight“. Cílová cena byla zvýšena na 84 EUR z předchozích 80 EUR.
Francouzské dluhopisové futures klesly poté, co agentura S&P nečekaně snížila rating státního dluhu, což poukazuje na fiskální problémy země a zvyšuje riziko nuceného prodeje některými fondy. S&P snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Francie ze stupně AA- na A+, dluh Francie v nadcházejících letech podle ní vzroste více, než se původně předpokládalo. To zvyšuje tlak na premiéra Sébastiena Lecornua. Již před měsícem snížila Francii úvěrový rating z AA- na A+ také agentura Fitch.
Volodymyr Zelenskyj řekl televizi NBC, že válka s Ruskem by měla být zmrazena na současných frontových liniích před zahájením mírových jednání, zatímco Vladimir Putin trvá na ovládnutí celé Doněcké oblasti. Donald Trump po setkání s ukrajinským prezidentem vyzval obě strany, aby „uzavřely DOHODU“, ale odmítl nabídnout Tomahawk rakety nebo jinou pomoc, kterou Kyjev považuje za nezbytnou k přinucení Moskvy k jednacímu stolu.
Společnost Kering se dohodla na prodeji své kosmetické divize firmě L’Oréal v rámci transakce v hodnotě 4 miliardy eur. Tento prodej je prvním strategickým krokem nového generálního ředitele Keringu, Luca de Mea, který se snaží obrátit osud francouzského luxusního giganta. Na základě dohody o prodeji získá L´Oreal od Keringu jeho řadu parfémů Creed stejně jako práva k módním značkám Bottega Veneta a Balenciaga. De Meo v červnu odešel z čela automobilky a ve vedení společnosti Kering v září nahradil Françoise-Henriho Pinaulta, který firmu řídil 20 let.
Mediální konglomerát Paramount Skydance v týdnu od 27. října začne hromadně propouštět. Zruší tak přibližně 2000 míst. Již v srpnu média informovala, že by Paramount Skydance mohl zrušit 2000 až 3000 pracovních míst. Tehdy se hovořilo, že propouštění začne na začátku listopadu. Společnost vznikla fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, kterou úřady schválily na konci července.