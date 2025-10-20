Hledat v komentářích

Výkup ČEZ jako strategická priorita, snížený rating Francie a prodej kosmetiky Keringu do L'Orealu

20.10.2025 8:48
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Evropská komise zamítla stížnost minoritních akcionářů ČEZ na mimořádnou daň, zatímco výkup akcií ČEZ zůstává podle Havlíčka strategickou prioritou. Barclays zvýšila cílovou cenu pro Erste Bank. Francie čelí tlaku kvůli sníženému ratingu od S&P . Na geopolitické scéně Zelenskyj navrhuje zmrazení fronty před mírovými jednáními, Trump vyzývá k dohodě, ale odmítá vojenskou pomoc. Kering prodává svou kosmetickou divizi L’Oréalu za 4 miliardy eur a Paramount Skydance zahajuje masivní propouštění po nedávné fúzi. Futures jsou v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,8 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,9 %.

Evropská komise zamítla stížnost minoritních akcionářů ČEZ proti státu týkající se mimořádné daně. Podle Komise česká vláda neporušila evropské právo. Minoritní akcionáři zvažují další kroky. Neočekáváme žádný finanční dopad na ČEZ.

Pravděpodobný ministr průmyslu za ANO, Karel Havlíček, zopakoval, že plánovaný výkup minoritních akcionářů ČEZ zůstává strategickou prioritou a transakce by měla být financována z vlastních zdrojů ČEZ. Připustil, že plán může krátkodobě zatížit likviditu pražské burzy, ale dodal, že burza nemůže být závislá na jedné akcii. Dále uvedl, že stát by později mohl uvést na burzu 40–60 % distribuční divize ČEZ, aby pokryl náklady a podpořil likviditu. Upozorňujeme, že detaily scénářů částečného nebo úplného převzetí se stále zvažují a konečné rozhodnutí by mělo padnout začátkem příštího roku.

Barclays zopakovala u Erste Bank doporučení „Equalweight“. Cílová cena byla zvýšena na 84 EUR z předchozích 80 EUR.

Francouzské dluhopisové futures klesly poté, co agentura S&P nečekaně snížila rating státního dluhu, což poukazuje na fiskální problémy země a zvyšuje riziko nuceného prodeje některými fondy. S&P snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Francie ze stupně AA- na A+, dluh Francie v nadcházejících letech podle ní vzroste více, než se původně předpokládalo. To zvyšuje tlak na premiéra Sébastiena Lecornua. Již před měsícem snížila Francii úvěrový rating z AA- na A+ také agentura Fitch.

Volodymyr Zelenskyj řekl televizi NBC, že válka s Ruskem by měla být zmrazena na současných frontových liniích před zahájením mírových jednání, zatímco Vladimir Putin trvá na ovládnutí celé Doněcké oblasti. Donald Trump po setkání s ukrajinským prezidentem vyzval obě strany, aby „uzavřely DOHODU“, ale odmítl nabídnout Tomahawk rakety nebo jinou pomoc, kterou Kyjev považuje za nezbytnou k přinucení Moskvy k jednacímu stolu.

Společnost Kering se dohodla na prodeji své kosmetické divize firmě L’Oréal v rámci transakce v hodnotě 4 miliardy eur. Tento prodej je prvním strategickým krokem nového generálního ředitele Keringu, Luca de Mea, který se snaží obrátit osud francouzského luxusního giganta. Na základě dohody o prodeji získá L´Oreal od Keringu jeho řadu parfémů Creed stejně jako práva k módním značkám Bottega Veneta a Balenciaga. De Meo v červnu odešel z čela automobilky Renault a ve vedení společnosti Kering v září nahradil Françoise-Henriho Pinaulta, který firmu řídil 20 let.

Mediální konglomerát Paramount Skydance v týdnu od 27. října začne hromadně propouštět. Zruší tak přibližně 2000 míst. Již v srpnu média informovala, že by Paramount Skydance mohl zrušit 2000 až 3000 pracovních míst. Tehdy se hovořilo, že propouštění začne na začátku listopadu. Společnost vznikla fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, kterou úřady schválily na konci července.


 

