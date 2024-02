BNP Paribas (-8 %) snížila cíle a utrpěla pokles čistého zisku o 50 %. Čtvrtletí bylo poznamenáno jednorázovými zásahy

snížila výkonnostní cíle pro rok 2025 s odkazem na faktory, jako je ukončení plateb z rezerv ze strany Evropské centrální banky, a zaznamenala propad zisku ve čtvrtém čtvrtletí, který byl částečně způsoben legislativními požadavky.



Banka se sídlem v Paříži uvedla, že její cíl v oblasti návratnosti hmotného kapitálu bude pro rok 2025 nižší, než se původně plánovalo, a do následujícího roku se vrátí na úroveň přibližně 12 %. Čistý zisk za tři měsíce do prosince klesl oproti předchozímu roku o 50 % na 1,07 miliardy eur, a to v důsledku mimořádných nákladů včetně tvorby rezerv ve výši 645 milionů eur.



Obchodníci s dluhopisy a akciemi v největší francouzské bance zažili volatilní konec roku, přičemž nárůst výnosů z akcií zastínil výkonnost dluhopisové jednotky, která nedosáhla úrovně srovnatelné s Wall Street.



Akcie klesly v Paříži až o 9,8 %, část ztrát nicméně v dopoledním obchodování posbíraly.

Zdroj: Bloomberg

Evropské banky čelí stále nejistějším vyhlídkám, protože končí podpora plynoucí z rostoucích úrokových sazeb a ekonomika regionu se potýká s recesí. Od konce září se věřitelé také již netěší zhruba pětimiliardové roční podpoře z úroků ECB z povinných minimálních rezerv.

Výnosy věřitele z obchodování s akciemi a z makléřských služeb se ve čtvrtletí zvýšily o 69 % na 658 milionů eur, čímž překonaly odhady. Naopak obchodování s pevným výnosem, měnami a komoditami pokleslo o 32 %.



Finanční ředitel Lars Machenil v rozhovoru pro televizi Bloomberg ve čtvrtek uvedl, že zpomalení obchodování s FICC odráží především normalizaci aktivity po volatilním čtvrtletí v obchodování s komoditami v posledních třech měsících roku 2022. Obchodování je podle něj v letošním roce na "dobrém začátku".

Generální ředitel Jean-Laurent Bonnafe učinil v posledních letech z obchodování s akciemi prioritu a posílil svou specializovanou jednotku tím, že převzal obchody a klienty, kterých se zbavily obdobné banky AG a Credit Suisse, když se snažily snížit svůj rizikový profil.



Globální bankovní jednotka věřitele, která zahrnuje poradenství společnostem při prodeji dluhopisů a akcií, zaznamenala nárůst příjmů o 1,7 % na 1,54 miliardy eur. Kč, a to zejména v oblasti kapitálových trhů v Severní a Jižní Americe a díky nárůstu transakčního bankovnictví v regionu EMEA.



Jednotka Commercial, Personal Banking & Services, pod kterou spadají operace retailového bankovnictví banky, zaznamenala nárůst příjmů o 1,8 % na 6,25 miliardy eur. Čistý úrokový výnos ve Francii se snížil o 4,6 % kvůli zajištění proti inflaci.



Rezervy vzrostly o 39 % na celkových 972 milionů eur, protože věřitel musel vyčlenit peníze na rizika spojená s nesplácenými úvěry. Kromě toho věřitel zaúčtoval mimořádné náklady na pokrytí nákladů spojených s francouzskými a polskými hypotékami ve švýcarských francích.

Tržby jednotky Investment & Protection Services, která je domovem pro správu aktiv a pojištění, klesly o 12,9 % na 1,33 miliardy eur a zaostaly za odhady. Pokles byl způsoben problémy divizí nemovitostí a soukromého kapitálu banky, které se potýkají s obtížným provozním prostředím.



Věřitel hodlá nabídnout dividendu ve výši 4,60 EUR v hotovosti a v letošním roce zahájí, ještě před schválením regulačními orgány, program zpětného odkupu akcií v hodnotě 1,05 miliardy EUR.



Ukazatel CET1, který je klíčovým ukazatelem finanční síly banky, činil na konci prosince 13,2 %.

