Detail - články
Trump ukončil jednání o clech s Kanadou kvůli reklamě s Reaganem

Trump ukončil jednání o clech s Kanadou kvůli reklamě s Reaganem

24.10.2025 10:37
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Obchodní vztahy mezi USA a Kanadou se znovu ocitly pod tlakem. Prezident Donald Trump oznámil okamžné ukončení jednání s Ottawou kvůli reklamě, která využívá hlas Ronalda Reagana ke kritice celní politiky. Tento spor přichází v citlivém momentu, krátce před klíčovým jednáním Nejvyššího soudu o zákonnosti Trumpových cel.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že okamžitě ukončuje veškerá obchodní jednání s Kanadou. Jako důvod uvedl kanadskou reklamní kampaň namířenou proti jeho plánům na zavedení cel, ve které mluví hlas bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana. Kanadský dolar po Trumpových výrocích mírně oslabil.



„CLA JSOU VELMI DŮLEŽITÁ PRO NÁRODNÍ BEZPEČNOST A EKONOMIKU USA,“ napsal Trump. „Na základě jejich pobuřujícího chování JSOU VEŠKERÁ OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S KANADOU TÍMTO UKONČENA.“

Reklama, o které je řeč, obsahuje úryvky z projevu Ronalda Reagana z roku 1987, ve kterém hájil principy volného obchodu a označil cla za zastaralý nástroj, který brzdí inovace, zvyšuje ceny a škodí americkým pracovníkům. Reklama financovaná vládou provincie Ontario má podle Trumpa za cíl vyvolat pochybnosti mezi republikánskými voliči tím, že využívá hlas jedné z nejikoničtějších postav této strany.

Trump však uvedl, že načasování reklamy působí jako pokus ovlivnit blížící se soudní případ u Nejvyššího soudu, který zpochybňuje zákonnost velké části jeho klíčové zahraničně-ekonomické politiky. Prezident varoval před katastrofou, pokud soud jeho cla založená na původu země zruší, protože by to mohlo vést k tomu, že vláda bude muset firmám vracet miliardy dolarů z již zaplacených cel. Nejvyšší soud má veřejné slyšení v této věci naplánováno na 5. listopadu.

Prezidentská nadace a institut Ronalda Reagana kritizovaly provincii Ontario za odvysílání této reklamy, s tím, že si nevyžádali svolení k využití Reaganových výroků a že „selektivní audio a video“ v reklamě „zkresluje“ celý jeho projev. Reaganovy výroky ve skutečnosti podporovaly jeho rozhodnutí uvalit cla na japonské dovozy, i když zároveň hájil volný obchod a varoval před dlouhodobými dopady cel.

Kanadská ekonomika byla Trumpovými cly výrazně poškozena. Přibližně tři čtvrtiny jejího exportu v loňském roce směřovaly do USA. Ontario, kde žije asi 16 milionů lidí, se ocitlo v centru obchodní války, protože je srdcem kanadského ocelářského a automobilového průmyslu – dvou sektorů, na které Trump uvalil cla.

Kanada je také druhým největším obchodním partnerem USA. Loni si tyto dvě země vyměnily zboží a služby v hodnotě přes 900 miliard dolarů. Představitelé obou zemí vedli dlouhá jednání po několik měsíců, naposledy se zaměřili na cla na ocel a hliník, přičemž vláda premiéra Carneyho prosazovala názor, že snížení cel na tyto kovy by pomohlo i americkému výrobnímu sektoru. Trump a kanadský premiér Mark Carney se pravděpodobně setkají už příští týden, protože oba budou přítomni na summitech ASEAN a APEC – v Malajsii a Jižní Koreji.

0

„Trhy už tenhle film viděly – Trumpova obchodní taktika hry na nervy obvykle netrvá dlouho,“ uvedla Charu Chanana, analytička Saxo Capital Markets v Singapuru. „Slabost kanadského dolaru může rychle odeznít, pokud nedojde k dalšímu zvyšování cel nebo eskalaci rétoriky.“

A skutečně není to poprvé, co Trump letos oznámil ukončení obchodních jednání s Kanadou. Už v létě prezident uvedl, že ruší veškeré obchodní rozhovory kvůli kanadské dani z digitálních služeb a že brzy oznámí nová cla vůči zemi. Tato strategie se tehdy ukázala jako účinná – Kanada oznámila, že připraví legislativu ke zrušení daně a pozastaví její výběr, čímž znovu otevřela komunikační kanály.

 

Víkendář: Udělat si nepřítele z Kanady vyžaduje velký talent
15.06.2025 8:17
Víkendář: Udělat si nepřítele z Kanady vyžaduje velký talent
Martin Wolf z Financial Times míní, že Spojené státy byly dříve vzorem...
Trump a Carney se dohodli na obnovení obchodních jednání
30.06.2025 9:34
Trump a Carney se dohodli na obnovení obchodních jednání
Kanadský premiér Mark Carney se dohodl s americkým prezidentem Donalde...
Trump přitvrzuje: Kanada čelí 35% clu, další země čekají na verdikt
11.07.2025 9:08
Trump přitvrzuje: Kanada čelí 35% clu, další země čekají na verdikt
Kanada bude od 1. srpna čelit clu ve výši 35 procent na dovoz zboží do...
Konec vyjednávání, začátek cel: Kanadě hned, většině za týden. Čína a Mexiko mají odklad
01.08.2025 13:29
Konec vyjednávání, začátek cel: Kanadě hned, většině za týden. Čína a Mexiko mají odklad
V pátek 1. srpna vypršela lhůta stanovená prezidentem Trumpem pro uzav...


