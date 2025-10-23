Výsledková sezona pokračuje obratem Tesly ze záporu do plusu

Akcie společnosti dnes otočily z prudkého propadu na konečných +2,3 %. Tento gigant v oblasti elektromobilů zveřejnil zisky, které nedosáhly odhadů analytiků na Wall Street. Rostoucí tržby byly kompenzovány vyššími náklady v době, kdy se výrobce elektromobilů připravuje na zpomalující poptávku v USA po vypršení daňového kreditu na elektromobily. Společnost vykázala rekordní čtvrtletní tržby ve výši 28,1 miliardy dolarů
, což těsně překonalo odhady, ale čistý zisk klesl o 37 %, protože vyšší výdaje na výzkum a vývoj a náklady související s cly zatížily marže. Akcie společnosti klesly o 0,9 % poté, co růst tržeb ze softwaru této technologické společnosti zklamal, a to i přesto, že společnost dosáhla finančních výsledků za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání a zvýšily její prognózu s odvoláním na příznivé faktory v oblasti umělé inteligence. Hlavním tématem kalendáře výsledků dnes bude společnost , která by měla zveřejnit zprávu po uzavření obchodování. Očekává se, že výrobce čipů, který se aktuálně potýká s problémy, dosáhne ve třetím čtvrtletí zhruba bodu zvratu, přičemž slabá místa v jeho datových centrech a divizi umělé inteligence přispěla k 1,2% poklesu tržeb na 13,12 miliardy dolarů
. v posledních týdnech těžil z řady kapitálových injekcí, včetně investic od společnosti , miláčka umělé inteligence, a japonského investičního titána SoftBank. Trump v srpnu oznámil, že USA také získají 10% podíl v podniku, a to i poté, co prezident prohlásil, že generální ředitel Intelu Lip-Bu Tan by měl odstoupit kvůli střetu zájmů. Akcie společnosti Moderna dnes odepsaly 2,2 % poté, co farmaceutická společnost oznámila výsledky fáze 3 studie své vakcíny proti cytomegaloviru (CMV), která nesplnila primární cílový ukazatel účinnosti v prevenci CMV infekce u vybraných žen.
V této výsledkové sezoně vykázalo zhruba 86 % firem výsledky, které překonaly odhady analytiků. Podle údajů LSEG citovaných agenturou Reuters se očekává, že růst zisků společností z indexu S&P 500 za dané období vzroste o 9,3 % oproti stejnému období minulého roku. Akcie společnosti přidaly 3,7 % poté, co výrobce hraček zvýšil prognózy ročních tržeb a zisku. Akcie společnosti American Airlines (+5,6 %) vzrostly poté, co dopravce oznámil lepší výsledky za třetí čtvrtletí. V tomto případě se jednalo o nižší ztrátu, než jaká byla očekávána analytiky. Společnosti taktéž výrazně narostla (+6,8 %), tento výrobní konglomerát zvýšil svou prognózu zisku pro rok 2025 navzdory dopadu plánovaného oddělení své jednotky pokročilých materiálů, což signalizuje robustní růstové vyhlídky poháněné silnou poptávkou v leteckém průmyslu. Spekulace na akciích společnosti připomíná horskou dráhu. Tato akcie sice dnes ztratila 20,7 %, od pondělí je ale nahoře o neuvěřitelných 339,9 %.
Mimo korporátní sektor zasáhla náladu na trzích zpráva agentury Reuters, která uvádí, že Trumpova administrativa zvažuje rozsáhlá omezení vývozu zboží vyrobeného s americkým softwarem nebo obsahujícího americký software do Číny, jako odvetu za nejnovější omezení vývozu vzácných zemin ze strany Pekingu. Navrhovaná opatření by mohla ovlivnit širokou škálu odvětví, od polovodičů a leteckého průmyslu až po spotřební elektroniku, což by mohlo znamenat potenciální eskalaci obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Zpráva přichází před očekávaným setkáním prezidenta Donalda Trumpa s čínským prezidentem Xi Ťin-pchingem a vyvolává obavy investorů, že by se napětí mohlo po měsících relativního klidu znovu rozhořet. Ačkoli nebylo přijato žádné konečné rozhodnutí, zpráva uvádí, že návrh je předmětem vážné diskuse, protože Washington se snaží získat vliv na rostoucí dominanci Pekingu v oblasti kritických nerostných surovin.
Trump také oznámil sankce na největší ruské ropné společnosti Lukoil a Rosněfť, přičemž jeho administrativa se odvolává na nedostatek seriózního závazku Moskvy k mírovému procesu k ukončení války na Ukrajině. Toto představuje obrat v Trumpově postoji k Rusku, jelikož se dosud ve svém druhém funkčním období rozhodl neuvalit na tuto zemi žádné přímé sankce. Sankce nyní blokují část světových dodávek ropy
a pomohly zmírnit obavy z hrozícího přebytku dodávek. To vedlo k prudkému nárůstu cen ropy
.