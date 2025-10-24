Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Proč tak nepospíchat se zaváděním digitálních měn

Proč tak nepospíchat se zaváděním digitálních měn

24.10.2025 14:41
Autor: Redakce, Patria.cz

Livio Stracca z ECB tvrdí, že současný monetární systém funguje celkově dobře, ale má svá slabá místa. A úspěšnost v dosahování cenové stability je podle empirických studií dána spíše institucionálním prostředím než nastavením monetární politiky (viz první část jeho článku zde). Ve druhé části se věnuje zejména změnám, které v systému mohou proběhnout i díky digitálním měnám a dalším inovacím.

Expert tvrdí, že „hotovost, která byla kdysi základním kamenem měnových systémů, jako platební prostředek upadá. Důkazy z eurozóny ukazují na stálý pokles jejího používání minimálně v relativním vyjádření. Platí to zejména u mladší generace, která upřednostňuje digitální platební metody. I v Německu, kde má hotovost jedinečný kulturní význam, její dominance slábne. Penězům jako prostředku směny v současnosti dominují bankovní vklady, které jsou používány prostřednictvím kreditních karet. To je také přirozený důsledek nárůstu elektronických plateb.“

Někteří ekonomové přitom „často a přesvědčivě argumentovali, že menší používání hotovosti nemusí být nutně špatná věc.“ Stracca ale poukazuje i na názory, podle kterých „je to jediná zbývající platební metoda, která zajišťuje plnou anonymitu a také je nezbytné zvážit její roli jako rezervy během krizí.“ Hotovost zůstává totiž nepostradatelná v situacích, jako jsou výpadky proudu, přírodní katastrofy nebo kybernetické útoky, kdy mohou digitální systémy selhat. „Aby byla zajištěna její spolehlivost, musí hotovost zůstat v oběhu a být neustále testována v reálných podmínkách. Ve snaze o rychlé přijetí digitálních peněz bychom proto neměli podceňovat reálnou odolnost a užitečnost hotovosti.“

Jak vidí ekonom bitcoin? „Někteří jej označují za budoucnost peněz a představuje průlomovou inovaci v decentralizovaných platebních systémech… Pravděpodobně však nebude naší měnovou budoucností, a to ze dvou důvodů. Za prvé platební systém, na kterém je založen, je neefektivní. Jeho decentralizovaná povaha jej činí pomalým a nákladným, s vysokou spotřebou energie a transakčními poplatky. Je to přitom klíčový rys systému, ne něco, co by bylo chybou a dalo se odstranit.

Za druhé bitcoin je špatná měnová kotva. Nabídka tohoto aktiva je totiž omezena, což je inspirováno zlatem. I to se přitom kvůli své rigiditě ukázalo jako podřadný měnový standard. Jeho cena je volatilní a spočívá na křehkých základech. Lepší měnová kotva by byla flexibilnější a přizpůsobivější ekonomickým podmínkám.“ Zastánci bitcoinu by tak podle ekonoma „mohli být lepšími znalci měnové historie“.

Navzdory zmíněným nedostatkům dosáhl ale „krypto ekosystém“ významného pokroku. „Asi nejslibnější je koncept tokenizace. Ta má potenciál snížit transakční náklady, demokratizovat přístup na finanční trhy a učinit peníze „programovatelnějšími“. I když bitcoin nemusí naplnit svou původní vizi, inovace, které inspiroval v jiných oblastech, by mohly způsobit revoluci ve finančním systému, míní expert.

Zdroj: VoxEU




 
 
 
 
 

Čtěte více:

Digitální měny centrálních bank – jaký je potenciál v Evropě a v USA a jaké jsou u nich optimální sazby
16.07.2025 6:22
Digitální měny centrálních bank – jaký je potenciál v Evropě a v USA a jaké jsou u nich optimální sazby
Digitální měny centrálních bank se mohou stát inovacemi v centrálním b...
Kdysi Fink označil Bitcoin za pračku peněz, teď si mne ruce. BlackRock eviduje masivní příliv do kryptoměnových ETF
18.07.2025 15:45
Kdysi Fink označil Bitcoin za pračku peněz, teď si mne ruce. BlackRock eviduje masivní příliv do kryptoměnových ETF
Před osmi lety označil Bitcoin za pračku špinavých peněz, dnes by už L...
Kryptoměny klesají z rekordních úrovní. Obchodníci realizují zisky
18.08.2025 12:03
Kryptoměny klesají z rekordních úrovní. Obchodníci realizují zisky
Hlavní kryptoměny otáčí dolů, a stáhly také celkovou hodnotu trhu pod ...
Perly týdne: Bitcoinové zklidnění, nezastavitelná NVIDIA
05.09.2025 12:57
Perly týdne: Bitcoinové zklidnění, nezastavitelná NVIDIA
Ben Reitzes z Melius Research vidí stále velký potenciál u společnosti...
Po několika desetiletích přichází revoluční změny v peněžním systému
23.10.2025 14:35
Po několika desetiletích přichází revoluční změny v peněžním systému
Digitální věk přináší změny v oblasti peněz, vyvolává debaty o roli kr...
Zlato a ztráta důvěry v peníze – co se tím konkrétně myslí?
23.10.2025 16:48
Zlato a ztráta důvěry v peníze – co se tím konkrétně myslí?
Sokrates prý řekl, že na začátku porozumění/moudrosti jsou definice. T...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.10.2025
16:44Ruská centrální banka snížila úrokovou sazbu o půl bodu na 16,5 procenta
16:22Jsou kryptoměny „ospravedlněním Hayeka“?
15:15Inflace nepřekvapila zrychlením, Fed bude pokračovat ve snižování sazeb
14:47Newmont překvapil vyšším ziskem. Nižší produkce zlata pro příští rok však posílá akcie dolů  
14:41Proč tak nepospíchat se zaváděním digitálních měn
12:56Perly týdne: Důvěra v americké akcie, nedůvěra v dolar?
11:21Akcie dopoledne příliš neoceňují dobré zprávy a čekají na americkou inflaci  
11:14Jakub Blaha: Intel hlásí návrat k profitabilitě. Akcie přidávají přes 8 %  
10:37Trump ukončil jednání o clech s Kanadou kvůli reklamě s Reaganem
9:05Rozbřesk: Zavřený americký staťák udělá výjimku a zveřejní zářijovou inflaci
8:51Trump vypíná Kanadu, Ford vyčíslil škody z požáru dodavatele a Intel doufá v obrat  
6:415 zajímavých příběhů na burzách ve střední Evropě  
23.10.2025
22:02Výsledková sezona pokračuje obratem Tesly ze záporu do plusu  
18:51Traders Talk: Zlato koriguje, Netflix i Tesla padají a proč jde Moneta do strany
16:48Zlato a ztráta důvěry v peníze – co se tím konkrétně myslí?
14:35Po několika desetiletích přichází revoluční změny v peněžním systému
12:55Od FOMO až po margin call. Zlato vstupuje do nové fáze růstu
11:33Vesmírné divize evropských firem se spojí, chtějí konkurovat Starlinku
11:15Sankce posílají ropu strmě vzhůru, akcie se dnes zvedají jen opatrně  
11:10Volvo zařadilo vyšší rychlost. Výrazně lepší výsledky posílají akcie nahoru o více než 30 procent

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:30USA - CPI, y/y
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
16:00USA - Prodeje nových domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět