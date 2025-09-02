Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Vrtošivé počasí přibrzdilo Kofolu. Pokles tržeb i EBITDA se promítá do opatrnějšího ročního výhledu

Vrtošivé počasí přibrzdilo Kofolu. Pokles tržeb i EBITDA se promítá do opatrnějšího ročního výhledu

02.09.2025 20:47, aktualizováno: 2.9. 20:55
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Nápojářská skupina Kofola oznámila, že vlivem studeného jara a daňových zásahů jsou její příjmy meziročně nižší. Druhý kvartál přinesl tržby skupiny ve výši 2,97 miliardy korun, ukazatel EBITDA klesl o 14,2 %. Meziročně vyšší tržby zaznamenaly dceřiné společnosti Radenska Adriatic, LEROS i UGO, které překonaly své cíle. Celkově ale výkon skupiny vede k opatrnějšímu ročnímu výhledu. Před přibrzděním výsledků za 2Q varovala Kofola již s čísly za první kvartál roku.

V československém segmentu došlo podle firmy ve 2. kvartálu 2025 k očekávanému poklesu tržeb. „Částečně nižší tržby byly způsobeny pomalejším příchodem teplejších jarních měsíců. Nejznatelnější byl pokles prodejů slazených nápojů na Slovensku, způsobený zavedením vysoké spotřební daně,“ vysvětluje Daniel Buryš, generální ředitel Kofoly v Česku a na Slovensku.  

Základní údaje o hospodaření Kofoly:

Vrtošivé počasí přibrzdilo Kofolu. Pokles tržeb se promítá do opatrnějšího ročního výhledu 

Zdroj: Kofola

S ohledem na dosavadní vývoj hospodaření se Kofola rozhodla korigovat očekávané výsledky pro rok 2025 a to ze současného rozpětí 1,9 - 2,0 miliardy korun na jeho spodní hranici. Stále očekává růst oproti roku 2024, kdy celková výše zisku EBITDA dosáhla 1,85 miliardy korun," uvádí ve sdělení.

Trend stabilizace nákladů na materiál, suroviny a energie podle firmy pokračoval a Kofola dále budovala a posilovala značky a kompletní portfolio nealko nápojů. „V segmentu HORECA jsme úspěšně začali distribuovat novou značku ovocných džusů a nápojů Curiosa. Zároveň jsme vyvinuli výjimečné ledové čaje Dilmah Ice Tea,“ doplňuje Daniel Buryš.

Z pohledu investic započala Kofola stavbu nové skladové haly v závodě v Mnichově Hradišti, která by do budoucna měla přinést efektivity v oblasti logistiky a skladování. Po loňské akvizici vendingové společnosti MIXA VENDING letos oznámila koupi 100% podílu ve společnosti ASO VENDING, největším provozovateli kávových, jídelních a nápojových automatů na Slovensku. Transakci, kterou ve 3. čtvrtletí schválil Protimonopolný úrad na Slovensku, dokončila společnost Kofola 14. srpna.

Podobně ovlivnilo dle skupiny chladné jaro i české pivovary. „Pokles tržeb způsobilo horší počasí a poklesly i prodeje v rámci exportu. V 2. čtvrtletí se nedařilo žádnému prodejnímu formátu – pokles zaznamenaly plechovky, sklo i KEGy. Celkově proti loňsku ztrácíme 7,9 % v tržbách, na úrovni EBITDA jsme o 18,3 % pod loňským rokem,“ vypočítává René Musila, generální ředitel Pivovary CZ Group. 

Svěží vítr do rozvoje pivovarských značek mají dle sdělení firmy vnést investice do marketingu – redesignu se po letech dočkaly Holba a Zubr, v přípravě je i Litovel. „Zubr se stal oficiálním pivem organizace Oktagon MMA. Součástí partnerství je kromě přítomnosti na turnajích v Česku i limitovaná edice piva Zubr Grand Oktagon. Věříme, že tato spolupráce nám přinese nové zákazníky a v budoucnu otevře další cesty pro export,“ soudí Musila. 

Dlouhodobě rostoucí kategorií jsou dle zprávy firmy nealko piva. Pivovary CZ Group rozšířily segment ochucených nealko piv o Zubr Yuzu, Holbu Lesní Malinu, Litovel Mango&Limeta, Spritz Bitter Orange.

Segmentem, kterému se ve čtvrtletí dařilo, je také UGO. „Překonalo očekávání ve všech klíčových ukazatelích, a to jak z hlediska tržeb, tak i příspěvku k EBITDA. Výsledky byly poháněny produktovými inovacemi, digitalizací a otevřením nové Salaterie v pražských Dejvicích. Cíle tržeb splnilo UGO i v divizi baleného sortimentu,” uvádíMarek Farník, generální ředitel UGO Trade. 

Pro království čajů a kávy LEROS je dle firmy období květen až červenec mimosezónním časem, kdy je klíčové zaměřit se na minimalizaci ztrát. „Ve 2. čtvrtletí jsme výrazně předčili očekávání jak v tržbách, tak i v EBITDA. Také jsme se velmi dobře připravili na hlavní sezónu, která začíná srpnem a pokračuje do listopadu, a naskladnili dostatečné zásoby,“ říká Martin Mateáš, generální ředitel této části skupiny.

Meziroční nárůst tržeb o 3,2 % zaznamenala v první polovině roku Radenska Adriatic. „Růst byl podpořen zejména vyšším prodejem ve Slovinsku (+4 %), stejně jako 5% nárůstem na exportních trzích. Zaznamenali jsme výrazný nárůst poptávky a spotřeby zejména v červnu, kdy oblast zasáhla dlouhá vlna veder. Růst se však proporcionálně nepromítl do EBITDA, a to hlavně kvůli vyšším provozním nákladům souvisejícím se zvýšenými investicemi do značky a rostoucím mzdovým nákladům po úpravách minimální mzdy,“ vysvětluje Marián Šefčovič, generální ředitel Radenska Adriatic. 

 
 
 

Čtěte více:

Kofola odhaduje letošní růst tržeb o tři procenta, navrhne dividendu za rok 2024 ve výši 21 Kč
22.05.2025 8:46
Kofola odhaduje letošní růst tržeb o tři procenta, navrhne dividendu za rok 2024 ve výši 21 Kč
Nápojářská skupina Kofola odhaduje, že jí letos vzrostou tržby oproti ...
Kofola kupuje kávové plantáže v panamském Boquete,posílí kontrolu nad surovinami
03.06.2025 11:23
Kofola kupuje kávové plantáže v panamském Boquete,posílí kontrolu nad surovinami
Nápojářská společnost Kofola kupuje kávové plantáže v panamském Boquet...
Výsledky Kofoly zasáhlo ochlazení nápojářského byznysu. Počasí přibrzdí také druhý kvartál
10.06.2025 17:49
Výsledky Kofoly zasáhlo ochlazení nápojářského byznysu. Počasí přibrzdí také druhý kvartál
Skupina Kofola ČeskoSlovensko hlásí za první kvartál letošního roku zi...
Colt CZ a Kofola dnes bez dividendy, Vietnam se dohodl s USA a futures jsou v zeleném
03.07.2025 8:52
Colt CZ a Kofola dnes bez dividendy, Vietnam se dohodl s USA a futures jsou v zeleném
Dnes se bude bez nároku na dividendu obchodovat Colt CZ a Kofola. Něme...
Kofola kupuje největšího provozovatele nápojových automatů na Slovensku
15.08.2025 9:13
Kofola kupuje největšího provozovatele nápojových automatů na Slovensku
Výrobce nealkoholických nápojů Kofola koupil stoprocentní podíl ve spo...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.09.2025
22:00Pokles na akciích v USA  
20:47Vrtošivé počasí přibrzdilo Kofolu. Pokles tržeb i EBITDA se promítá do opatrnějšího ročního výhledu
17:21Pozor na neoprávněnou investiční sebedůvěru
16:34ISM nedosáhlo na odhady, ale aspoň naznačilo změny v americkém průmyslu správným směrem  
16:02Návrat po sedmi letech. Deutsche Bank je znovu v indexu Stoxx 50
15:31Švédský fintech Klarna cílí při svém IPO na více než miliardu dolarů
14:51Zlato letí vzhůru. Co stojí za rekordní cenou přes 3 500 dolarů?
13:38ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
13:37Kraft Heinz se rozdělí do dvou samostatných společností
11:41Výnosy 30letých britských dluhopisů se dostaly nejvýše za 27 let
10:57Peníze míří z dluhopisů do zlata. Pád libry strhává i euro  
10:18Generální ředitel Nestlé byl nečekaně propuštěn, tajil vztah s podřízenou
10:06Prodeje Tesly v Evropě klesají osm měsíců v řadě. Poráží ji už čínská BYD
8:51Evropa před zahájením obchodování váhá, Erste s novou cílovkou  
8:44Rozbřesk: Státní rozpočet 2026 na autopilota
6:12USA mění fungování svého finančního systému. Dopady mohou být globální
01.09.2025
17:23PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice  
17:17Něco tu nesedí?
17:13Komerční banka, a.s.: Pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2025
16:46Žebříčku nejbohatších Čechů podle webu e15 dominují Kellnerová s Křetínským

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
16:00USA - Index ISM v průmyslu
16:00USA - Výdaje ve stavebnictví, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět