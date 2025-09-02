Vrtošivé počasí přibrzdilo Kofolu. Pokles tržeb i EBITDA se promítá do opatrnějšího ročního výhledu

Nápojářská skupina oznámila, že vlivem studeného jara a daňových zásahů jsou její příjmy meziročně nižší. Druhý kvartál přinesl tržby skupiny ve výši 2,97 miliardy korun, ukazatel EBITDA klesl o 14,2 %. Meziročně vyšší tržby zaznamenaly dceřiné společnosti Radenska Adriatic, LEROS i UGO, které překonaly své cíle. Celkově ale výkon skupiny vede k opatrnějšímu ročnímu výhledu. Před přibrzděním výsledků za 2Q varovala již s čísly za první kvartál roku.
V československém segmentu došlo podle firmy ve 2. kvartálu 2025 k očekávanému poklesu tržeb. „Částečně nižší tržby byly způsobeny pomalejším příchodem teplejších jarních měsíců. Nejznatelnější byl pokles prodejů slazených nápojů na Slovensku, způsobený zavedením vysoké spotřební daně,“ vysvětluje Daniel Buryš, generální ředitel Kofoly v Česku a na Slovensku.
Základní údaje o hospodaření Kofoly:
Zdroj:
S ohledem na dosavadní vývoj hospodaření se rozhodla korigovat očekávané výsledky pro rok 2025 a to ze současného rozpětí 1,9 - 2,0 miliardy korun na jeho spodní hranici. Stále očekává růst oproti roku 2024, kdy celková výše zisku EBITDA dosáhla 1,85 miliardy korun," uvádí ve sdělení.
Trend stabilizace nákladů na materiál, suroviny a energie podle firmy pokračoval a dále budovala a posilovala značky a kompletní portfolio nealko nápojů. „V segmentu HORECA jsme úspěšně začali distribuovat novou značku ovocných džusů a nápojů Curiosa. Zároveň jsme vyvinuli výjimečné ledové čaje Dilmah Ice Tea,“ doplňuje Daniel Buryš.
Z pohledu investic započala stavbu nové skladové haly v závodě v Mnichově Hradišti, která by do budoucna měla přinést efektivity v oblasti logistiky a skladování. Po loňské akvizici vendingové společnosti MIXA VENDING letos oznámila koupi 100% podílu ve společnosti ASO VENDING, největším provozovateli kávových, jídelních a nápojových automatů na Slovensku. Transakci, kterou ve 3. čtvrtletí schválil Protimonopolný úrad na Slovensku, dokončila společnost 14. srpna.
Podobně ovlivnilo dle skupiny chladné jaro i české pivovary. „Pokles tržeb způsobilo horší počasí a poklesly i prodeje v rámci exportu. V 2. čtvrtletí se nedařilo žádnému prodejnímu formátu – pokles zaznamenaly plechovky, sklo i KEGy. Celkově proti loňsku ztrácíme 7,9 % v tržbách, na úrovni EBITDA jsme o 18,3 % pod loňským rokem,“ vypočítává René Musila, generální ředitel Pivovary CZ Group.
Svěží vítr do rozvoje pivovarských značek mají dle sdělení firmy vnést investice do marketingu – redesignu se po letech dočkaly Holba a Zubr, v přípravě je i Litovel. „Zubr se stal oficiálním pivem organizace Oktagon MMA. Součástí partnerství je kromě přítomnosti na turnajích v Česku i limitovaná edice piva Zubr Grand Oktagon. Věříme, že tato spolupráce nám přinese nové zákazníky a v budoucnu otevře další cesty pro export,“ soudí Musila.
Dlouhodobě rostoucí kategorií jsou dle zprávy firmy nealko piva. Pivovary CZ Group rozšířily segment ochucených nealko piv o Zubr Yuzu, Holbu Lesní Malinu, Litovel Mango&Limeta, Spritz Bitter .
Segmentem, kterému se ve čtvrtletí dařilo, je také UGO. „Překonalo očekávání ve všech klíčových ukazatelích, a to jak z hlediska tržeb, tak i příspěvku k EBITDA. Výsledky byly poháněny produktovými inovacemi, digitalizací a otevřením nové Salaterie v pražských Dejvicích. Cíle tržeb splnilo UGO i v divizi baleného sortimentu,” uvádíMarek Farník, generální ředitel UGO Trade.
Pro království čajů a kávy LEROS je dle firmy období květen až červenec mimosezónním časem, kdy je klíčové zaměřit se na minimalizaci ztrát. „Ve 2. čtvrtletí jsme výrazně předčili očekávání jak v tržbách, tak i v EBITDA. Také jsme se velmi dobře připravili na hlavní sezónu, která začíná srpnem a pokračuje do listopadu, a naskladnili dostatečné zásoby,“ říká Martin Mateáš, generální ředitel této části skupiny.
Meziroční nárůst tržeb o 3,2 % zaznamenala v první polovině roku Radenska Adriatic. „Růst byl podpořen zejména vyšším prodejem ve Slovinsku (+4 %), stejně jako 5% nárůstem na exportních trzích. Zaznamenali jsme výrazný nárůst poptávky a spotřeby zejména v červnu, kdy oblast zasáhla dlouhá vlna veder. Růst se však proporcionálně nepromítl do EBITDA, a to hlavně kvůli vyšším provozním nákladům souvisejícím se zvýšenými investicemi do značky a rostoucím mzdovým nákladům po úpravách minimální mzdy,“ vysvětluje Marián Šefčovič, generální ředitel Radenska Adriatic.