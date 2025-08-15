Kofola kupuje největšího provozovatele nápojových automatů na Slovensku

Výrobce nealkoholických nápojů koupil stoprocentní podíl ve společnosti ASO VENDING, která je největším provozovatelem kávových, jídelních a nápojových automatů na Slovensku. Do jejího čela se postaví dosavadní obchodní ředitel Kofoly ČeskoSlovensko pro retail Rastislav Kráľ, kterého v nápojářské firmě nahradí Daniela Dlouhá. Výše transakce nebyla zveřejněna. Akcie Kofoly dnes otevírají beze změny.
"Akvizice Aso Vending zapadá do naší strategie rozšiřování a inovací v oblasti distribuce. Věříme, že spojení sil s lídrem na trhu nám pomůže být ještě blíže koncovým zákazníkům, nabídnout jim kvalitní produkty a otevře nám cestu do nových segmentů,“ řekl generální ředitel společnosti ČeskoSlovensko Daniel Buryš.
Podle Ptačinské Jirátové se spojují dvě rodinné firmy. "Obě firmy mají mnoho společného – rodinné kořeny, blízké hodnoty, desetiletí zkušeností a udržitelné myšlení. Spojení s partnerem, jakým je , je dalším přirozeným krokem v naší činnosti,“ uvedli manželé Soňa a Miroslav Korčekovi, kteří stáli v roce 1992 u zrodu společnosti Aso Vending, která provozuje zhruba 8000 automatů a doplňkových zařízení a její obrat činí přibližně 18,8 milionu eur (v přepočtu 460,6 milionu korun).
Podle Kráľe Aso Vending nabízí širokou škálu kávových automatů a se v současnosti zaměřuje na silné kávové značky. "V posledních letech se stala spoluvlastníkem kolumbijských a vlastníkem panamských kávových plantáží, což může přinést velmi zajímavé synergie," uvedl Kráľ.
Skupina patří k nejvýznamnějším výrobcům nealkoholických nápojů se 14 výrobními závody na pěti evropských trzích. Celkově zaměstnává téměř 3000 lidí. Aso Vending kromě nápojových automatů nabízí například také automaty na jídlo. Zaměstnává zhruba 180 lidí a při obsluze automatů využívá více než 600 externích spolupracovníků. Denně obslouží více než 152.000 zákazníků.