Rozbřesk: Nepřesvědčivá data data o americké spotřebě ulehčují rozhodování Fedu

Včera zveřejněná data naznačila, že americký spotřebitel nemusí být v tak dobrém rozpoložení, jak se zdálo ještě před uzavírkou vlády. Jak opožděně publikované maloobchodní tržby za září, tak spotřebitelská nálada za listopad viditelně propadly, což si trhy zjevně vyložily tak, že snížení sazeb Fedu v prosinci začíná být hotovou záležitostí.
Začněme maloobchodními tržbami, které skutečně meziměsíčně viditelně propadly, byť zde je třeba varovat, že tento pokles přichází po předchozích třech velmi silných měsících. Tempo růstu spotřeby domácností ve třetím čtvrtletí bylo tedy v uplynulém kvartále pomalejší, avšak naše běžící odhady, respektive nowcasty stále ukazují na tempo blízko hranice 3 % (mezikvartálně anualizovaně). Dodejme, že v pátek by mělo dojít k dalšímu zpřesnění našich odhadů, neboť budou zveřejněny zářijové statistiky za osobní výdaje.
Pokud jde o spotřebitelskou důvěru, tak tady jsou zprávy poněkud pesimističtější. A to přesto, že měkká makroekonomická data v době pocovidové nejsou příliš dobrými vpřed hledicími indikátory, jenž ukazují na to, kam půjdou tvrdá data. Takže, propad důvěry na úrovně pandemické krizového roku 2020 bychom příliš nepřeceňovali. Na druhou stranu nepříjemné jsou detaily včera zveřejněného reportu, které v případě nálady spotřebitelů směrem k trhu práce vykázaly další mírné zhoršení.
V součtu přináší výše uvedená čísla do debaty o prosincovém zasedání Fedu další holubičí moment hovořící ve prospěch uvolnění měnové politiky. Odhlédneme-li však od méně významné spotřebitelské nálady, tak je třeba si uvědomit, že za normálních okolností by Fed měl v tuto chvíli k dispozici již o měsíc novější maloobchodní tržby (za říjen), což by konec konců platilo i pro inflaci, takže by bylo možné spočítat reálné tržby. Slovy šéfa Fedu Jeroma Powella se tak centrální banka pohybuje i nadále v mlze, byť ta se poněkud rozestoupila.
TRHY
Koruna
Další ztráty dolaru jsou živnou půdou pro českou korunu, která zakotvila na úrovni 24,15 EUR/CZK, přičemž i dnes může dále pozvolna posilovat. Při absenci domácích dat to je právě vývoj na eurodolaru, který určí - podobně jako v minulých měsících - směr i na tuzemském devizovém trhu. Do hry navíc znovu vstupuje geopolitika, resp. jednání o mírovém řešení rusko-ukrajinské války. Z pohledu trhů ale nadále panují značné pochybnosti ohledně rychlého řešení a tak zatím ani koruna (a další regionální měny citlivé na geopolitiku) významněji nereaguje.
Eurodolar
Eurodolar se posunul k hranici 1,16, když slabá data přicházející ze strany americké spotřeby zabetonovala očekávání, že Fed příští měsíc sníží úrokové sazby.
Dolaru rovněž nepomáhá, že se již přibližuje moment, kdy by americký prezident Donald Trump mohl oznámit člověka, kterého bude nominovat na příští hlavu Fedu. Podle slov ministra financí Scotta Bessenta by tak Trump mohl učinit již kolem Vánoc, přičemž agentura Bloomberg uvádí, že v čele kandidátů je šéf ekonomických poradců Bílého domu Kevin Hassett. Ten přitom nedávno uvedl, že by Fed měl v prosinci snížit úrokové sazby s ohledem na negativní dopady uzavírky vlády.
Dnes jsou v kalendáři očekávaných událostí jen další zpožděná americká data. Z nich zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby (alias investice) dále zpřesní odhad amerického růstu ve třetím čtvrtletí.