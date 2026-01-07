Hledat v komentářích

Rozbřesk: Vykáže americký trh práce zlepšení a pošle EUR/USD pod 1,17?

07.01.2026 9:08
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2025 s výrazně vyšším deficitem – oproti minulou vládou plánovaným 241 mld. korun došlo k nárůstu na 290,7 mld. korun. Pokladní plnění rozpočtu bylo pod tlakem již v průběhu roku, ke skokovému zhoršení ale došlo především v prosinci, kdy se meziměsíčně schodek prohloubil o 58 miliard. Ani meziročně tak nakonec nedošlo ke zlepšení deficitu oproti 271 mld. korun v roce 2024.

Zhoršené hospodaření vlády jde zčásti na vrub nerealistickému rozpočtování. Již při návrhu rozpočtu pro rok 2025 upozorňovala Národní rozpočtová rada na problém s nadhodnocenými příjmy a podhodnocenými výdaji. A realita tuto kritiku potvrdila – například výdaje na obnovitelné zdroje byly oproti plánu vyšší o 17,4 mld. Kč. Naopak příjmy z emisních povolenek byly nižší o 16,3 mld. Kč. Vládě se navíc nedařilo čerpat evropské prostředky – oproti očekávání o 48 miliard korun, což odpovídá jen 73% plnění. Po očištění o příjmy a výdaje z EU by činil rozpočtový schodek zhruba 250 miliard korun.

Výsledek státního rozpočtu působí rozpačitě i vzhledem k tomu, že se české ekonomice minulý rok dařilo a rostla tempem zhruba 2,5 %. To podpořilo celkový nárůst příjmů státního rozpočtu o meziročních 5,9 %. Navíc vládě výrazně pomohla daň z neočekávaných zisků, jejíž výběr byl dokonce lepší, než sama očekávala – na úrovni 38,4 mld. Kč. Opodstatnění této daně je ale obtížné, a to vzhledem k faktu, že již pominuly mimořádné výdaje spojené s energetickou krizí.

Celkové výdaje vzrostly oproti předminulému roku o 6 %. Zvýšily se zejména výdaje na vzdělávání, sociální věci, ale také na obsluhu státního dluhu, které v loňském roce zůstaly jen těsně pod hranicí 100 miliard korun. Dobrou zprávou je, že se v souladu s očekáváním vyvíjely investiční výdaje státu, které ke konci roku 2025 dosáhly 262 miliard korun a meziročně byly vyšší o bezmála 50 miliard korun.

S jakým rozpočtovým schodkem počítat v letošním roce? Pro ministryni financí by byl alarmující deficit na úrovni 350 miliard korun, ale sama na tiskové konferenci potvrdila, že o konečné podobě se bude v koalici dále jednat. Mezitím zůstane Česko v rozpočtovém provizoriu, kdy jsou vládní výdaje každý měsíc omezeny na jednu dvanáctinu rozpočtu z roku 2025. My pro rok 2026 počítáme s dalším navýšením schodku státního rozpočtu do blízkosti 350 miliard korun. Finální číslo bude nicméně záviset na tom, s jakou razancí hodlá nová vláda naplňovat své ambiciózní výdajové priority. Celkový schodek veřejných financí by měl setrvat těsně pod hranicí 3 % HDP a nadále patřit k nejnižším v našem regionu.

TRHY

Koruna
Výsledek státního rozpočtu za loňský rok nechal korunu zcela v klidu a ta se tak nadále obchoduje těsně pod hranicí 24,20 EUR/CZK. Dnes bude korunový trh sledovat zejména výsledek prosincové inflace, která dle našeho odhadu mírně vzrostla z 2,1 % na 2,4 % (odhad trhu a ČNB je 2,3 %). Divokou kartou jsou však opětovně ceny potravin, které pravidelně překvapují oběma směry. Pokud by podobně jako v listopadu došlo k viditelnému podstřelení inflace, očekávali bychom prodejní tlaky na koruně a oslabení nad 24,30 EUR/CZK.

Eurodolar
Eurodolar se pokouší zakotvit pod hladinou 1,17, ale příliš se mu to zatím nedaří, a to navzdory tomu, že německá a francouzská inflace za prosinec včera signalizovaly slabý výsledek pro celou eurozónu (bude zveřejněn dnes).
To, co by mohlo stlačit eurodolar pod hladinu 1,17, by mohla být americká data trhu z práce, která přijdou na řadu v průběhu dnešního odpoledne. Pokud by zejména ADP report (za prosinec) ukázal na viditelné zlepšení, tak to bude signál směrem k pátku, kdy budou na pořadu oficiální statistiky (jež by tudíž mohly vyznít rovněž pro dolar pozitivně).

 

