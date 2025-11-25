Hledat v komentářích

Detail - články
Po včerejším propadu svítá naděje: Amycretin od Novo Nordisk hlásí slibné výsledky pro diabetiky i na hubnutí

25.11.2025 13:43
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Novo Nordisk hlásí slibné výsledky své nové injekce proti diabetu. Přípravek amycretin nejenže snížil hladinu cukru v krvi, ale pacientům pomohl zhubnout až o 14,5 % během 36 týdnů. Lék kombinuje dva mechanismy hubnutí do jediné molekuly a má být klíčovým prvkem strategie firmy, která ztratila vedoucí pozici na trhu s léky proti obezitě.

Injekce nové generace proti diabetu od Novo Nordisk snížila hladinu cukru v krvi pacientů a navíc jim pomohla zhubnout, což může být pozitivním signálem pro budoucí portfolio této farmaceutické společnosti, která čelí problémům. Při týdenním podávání pomohl přípravek amycretin zhubnout lidem až 14,5 % jejich tělesné hmotnosti během 36 týdnů. Ti, kteří jej užívali jako perorální lék jednou denně, zhubli až o 10,1 %, uvedla společnost v úterý.

Poté, co Novo Nordisk ztratil vedoucí pozici na trhu s léky proti obezitě ve prospěch amerického konkurenta Eli Lilly potřebuje Novo léky nové generace, aby zlepšil svou konkurenceschopnost. Právě amycretin je klíčovým prvkem této strategie, protože kombinuje dva mechanismy pro hubnutí do jediné molekuly. Novo plánuje příští rok zahájit pokročilé klinické studie amycretinu u lidí s diabetem 2. typu.

Akcie společnosti Novo dnes rostlou v Kodani přes 4 %. Cena akcií se ale za letošní rok propadla o více než polovinu kvůli obavám investorů o schopnost této firmy být konkurentem v oblasti léčby obezity.
novo

V pondělí společnost utrpěla další neúspěch, když její tabletová verze léku Ozempic selhala ve dvou studiích, které testovaly potenciál tohoto léku pro léčbu Alzheimerovy choroby. Akcie Novo Nordisk na burze v Kodani včera uzavřely se ztrátou přibližně –5,8 % na ceně okolo 287 DKK.


 
 

