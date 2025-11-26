Kofola snížila výhled, Google dohání AI konkurenci a spotřebitelská důvěra v USA padá

ve třetím čtvrtletí mírně zaostala za očekáváním tržeb a snížila výhled. V USA roste nervozita spotřebitelů kvůli inflaci a nezaměstnanosti, což potvrzují slabé indexy důvěry, čísla z maloobchodu i zpomalení náboru. Naopak trh uklidnil – jeho nový AI model 3 a rostoucí cloudový byznys naznačují, že firma drží krok v závodu o umělou inteligenci. Mezitím obchodníci na Wall Street míří k rekordním příjmům ze sázek na sazby a Warner Bros. si řekl o vyšší nabídky.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,8 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,8 %.
Kofola včera po uzavření trhu oznámila výsledky za třetí čtvrtletí roku 2025. Tržby dosáhly 3,1 miliardy Kč, což je mírně pod očekáváním trhu (3,2 miliardy Kč). EBITDA činila 727 milionů Kč, tedy přesně podle konsensu, a upravený čistý zisk dosáhl 391 milionů Kč, což je o něco více než očekávaných 380,5 milionu Kč. Společnost zároveň snížila celoroční výhled. Nově očekává EBITDA ve výši 1,75 miliardy Kč oproti původnímu odhadu 1,86 miliardy Kč. Prognóza růstu tržeb byla revidována na pokles o 4 % meziročně, zatímco dříve počítala s růstem o 1,5 %. Tento krok je vnímán jako negativní signál pro investory.
Podruhé během pěti dnů naznačil ukazatel důvěry amerických spotřebitelů rostoucí obavy Američanů ohledně jejich finanční budoucnosti. Index Conference Board se v listopadu propadl nejvíce za posledních sedm měsíců uprostřed rostoucí úzkosti z rostoucí nezaměstnanosti a inflace.
Hodnota byla slabší než všechny odhady v průzkumu Bloomberg mezi ekonomy a následovala po ještě horším výsledku z pátku, kdy Univerzita v Michiganu ukázala, že nálada amerických spotřebitelů klesla na jednu z nejnižších úrovní v historii, přičemž pohled na osobní finance byl nejponuřejší od Velké recese, když klesl o 6,8 bodu na 88,7 bodu.
Ani americký trh práce není v nejlepší kondici. Nábor většiny uchazečů o práci se zpomalil a nezaměstnanost roste, s výjimkou vedoucích pracovníků, kteří jsou stále aktivně oslovováni kvůli vysoké fluktuaci způsobené směsicí vyhoření, odchodů do důchodu a tlaku na výkon. Doposud bylo letos celosvětově jmenováno 176 nových generálních ředitelů, což je podobné tempu loňského roku.
Mezitím maloobchodní tržby (neupravené o inflaci) vzrostly v září po několika měsících robustnějšího utrácení jen mírně o 0,2 %. Nedávné firemní výsledky ukazují, že zatímco spotřebitelé omezili nákupy dražších položek, stále hledají výhodné nabídky. Maloobchodníci jako Kohl’s, kteří se připojili k , & Fitch a Dick’s Sporting Goods při zvyšování svých prognóz, naznačují, že navzdory obavám o ekonomiku jsou zákazníci stále ochotni utrácet za značky, které znají a kterým důvěřují. S tím, jak začíná americká sváteční sezóna výdajů, společnost TransUnion uvedla, že více než polovina dotázaných očekává, že utratí alespoň tolik jako loni, navzdory obavám.
Makroobchodníci na Wall Street mezitím směřují k nejlepšímu roku od finanční krize, když jejich klienti sázejí na změny úrokových sazeb centrálních bank po celém světě. Firmy včetně , a mají letos podle očekávání vygenerovat 165 miliard USD z obchodování s fixními příjmy, úvěry a komoditami, což je o 10 % více než v roce 2024. V oblasti obchodování s úrokovými sazbami zemí skupiny G10 se očekává, že příjmy dosáhnou pětiletého maxima 40 miliard USD.
A když už je řeč o centrálních bankách, Kevin Hassett, ředitel Národní ekonomické rady Bílého domu, je podle poradců a spojenců Trumpa považován za favorita na příštího předsedu Fedu. Mezi obchodníky roste očekávání snížení sazeb Fedem příští měsíc.
Od uvedení ChatGPT před třemi lety tvrdili analytici a technologové, a dokonce i inženýři z Googlu a bývalý generální ředitel této společnosti, že zaostává v závodu o vývoj AI. Už ne. Uvedl nový AI software a uzavřel dohody, které uklidnily investory, že společnost s tvůrcem ChatGPT, OpenAI, a dalšími konkurenty jen tak neprohraje. Nejnovější univerzální model Googlu, 3, získal okamžitou chválu za své schopnosti v oblasti logického uvažování a programování, stejně jako za specializované úkoly, které dosud chatboty AI nezvládaly. Cloudová divize Googlu, dříve outsider, nyní stabilně roste. A objevují se známky rostoucí poptávky po specializovaných AI čipech Googlu, jedné z mála schopných alternativ k dominantnímu vybavení Nvidie.
Warner Bros. Discovery údajně požádala potenciální kupce o předložení nových a vyšších nabídek poté, co uzavřela první kolo. Společnost, která se minulý měsíc nabídla k prodeji, požádala zájemce, aby poskytli lepší nabídky do 1. prosince. O koupi části nebo celé mateřské společnosti HBO a CNN usilují Paramount Skydance, a a minulý týden předložili nabídky, aby splnili termín prvního kola. Všichni tři zájemci představují řadu problémů, které by za normálních regulatorních podmínek pravděpodobně komplikovaly prodej. Paramount, který vlastní CBS, vede David Ellison, jehož otec, šéf Larry Ellison, je významným dárcem pro Trumpa.
Donald Trump mezitím vyslal vyjednavače na schůzky s Ruskem a Ukrajinou, a uvedl, že bude ochoten se setkat s vůdci těchto zemí pouze v případě, že jednání přinese dohodu o ukončení války. Zvláštní vyslanec Steve Witkoff se pravděpodobně příští týden setká s Vladimirem Putinem v Moskvě, zatímco šéf armády Dan Driscoll byl pověřen jednáním s Ukrajinci.