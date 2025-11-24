Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Moody’s zvedá rating Itálie, BHP vzdává boj o Anglo American a Alibaba boduje s AI aplikací

Moody’s zvedá rating Itálie, BHP vzdává boj o Anglo American a Alibaba boduje s AI aplikací

24.11.2025 8:53
Autor: Redakce, Patria.cz

Těžební gigant BHP po neúspěšné nabídce ukončil snahu o převzetí Anglo American, zatímco Moody’s poprvé po 23 letech zvýšila rating Itálie díky její politické stabilitě.

Článek se odemkne 24.11.2025 9:53

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa
21.11.2025 11:21
Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa
Evropské akciové trhy dnes navazují na včerejší obrat na Wall Street a...
Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
21.11.2025 12:30
Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
Goldman Sachs nabízí přehled toho, co se děje na americkém akciovém tr...
Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
21.11.2025 16:53
Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
Prezidentka ECB Christine Lagardeová na konferenci ve Frankfurtu uvedl...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.11.2025
9:39DoubleLine Capital: Dluhopisy jsou hodně zranitelné, akcie tak maximálně na 40 % portfolia
9:07Nokia zainvestuje 4 miliardy dolarů do AI v USA
9:02Itálie poprvé po 23 letech získává vyšší rating Moody's díky stabilitě a fiskální disciplíně
8:53Moody’s zvedá rating Itálie, BHP vzdává boj o Anglo American a Alibaba boduje s AI aplikací  
8:48Rozbřesk: Češi hodně spoří, úspory však domácí ekonomice příliš nepomáhají
8:34Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
23.11.2025
10:06Víkendář: EU propadla regulačnímu šílenství, zanedbává prosté fungování volného trhu
22.11.2025
10:10Víkendář: EU se zabývá příliš mnoha věcmi, to podstatné jí uniká
21.11.2025
17:20Kde jsou vlastně „standardní“ valuace a jak jsou na tom relativně k nim ty současné?
16:53Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
14:16Pozvánka na setkání s analytikem a makléřem Patrie ve středu 3. prosince v Praze
14:12Centrální banka nemusí být neomylná, ale musí být zodpovědná
12:30Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
11:21Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa  
11:00Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl
10:49Nové doporučení Patrie: Moneta atraktivní pro dividendy, prostor pro růst omezený  
10:35ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
10:03FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
9:04Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí
8:48Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět