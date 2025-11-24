Hledat v komentářích

Detail - články  
Ranní růst postupně uvadá, evropské akcie obchodují smíšeně

24.11.2025 13:13
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Vstup do nového týdne pozitivně ovlivnilo úspěšné zakončení pátku na Wall Street. O to se podle nás dost zasloužil šéf newyorského Fedu John Williams, který slovně vrátil do hry prosincové snížení úrokových sazeb. Následně se i Fed funds futures tímto směrem upravily, dluhopisové výnosy klesly a akciím se dostalo úlevy po předchozím tlaku.

Hlavní problém to ale neřeší. Klíčovou otázkou nejen pro závěr roku zůstává obnovení investorské poptávky po tématu umělé inteligence. A doprovodným tématem je kondice kryptoměn, ke kterým se upírá pozornost trhů jakožto k indikátoru momentální nálady vůči riziku. Bitcoin je dnes mírně v záporu.

Hlavní evropské akciové trhy po úvodním růstu postupně opouštějí dobyté pozice a krátce po poledni se obchodují už pouze smíšeně. DAX je nahoře o 0,3 %, FTSE100 balancuje těsně nad nulou, zatímco CAC40 a AEX klesají o 0,3 %.

Americké futures zůstávají zelené, ale už jen o pár desetin procenta na rozdíl od silného růstu z dnešního rána. Na dluhopisových trzích dnes pozorujeme mírný pokles výnosů, eurodolar stoupá na 1,1540.

Po dopoledním německém indexu Ifo, který za odhady trochu zaostal, se nečekají další důležitá data. Odpoledne ale promluví další bankéři z Fedu, takže hrozí, že se budou očekávání o měnové politice znovu trochu upravovat.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 13:11 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1853 -0.2334 24.2548 24.1754
CZK/USD 20.9590 -0.4574 21.0750 20.9420
HUF/EUR 382.7833 -0.3114 384.2039 382.3890
PLN/EUR 4.2316 -0.1541 4.2398 4.2299
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1995 0.2292 8.2052 8.1748
JPY/EUR 180.9990 0.4989 181.1295 180.1945
JPY/USD 156.8590 0.2932 156.9365 156.5050
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8815 0.2194 0.8820 0.8784
CHF/EUR 0.9315 0.0671 0.9325 0.9301
NOK/EUR 11.8141 0.0928 11.8248 11.7833
SEK/EUR 11.0033 0.0502 11.0192 10.9825
USD/EUR 1.1539 0.2106 1.1549 1.1502
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5509 0.1712 1.5523 1.5461
CAD/USD 1.4114 0.0855 1.4115 1.4092
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


