Ranní růst postupně uvadá, evropské akcie obchodují smíšeně

Vstup do nového týdne pozitivně ovlivnilo úspěšné zakončení pátku na Wall Street. O to se podle nás dost zasloužil šéf newyorského Fedu John Williams, který slovně vrátil do hry prosincové snížení úrokových sazeb. Následně se i Fed funds futures tímto směrem upravily, dluhopisové výnosy klesly a akciím se dostalo úlevy po předchozím tlaku.
Hlavní problém to ale neřeší. Klíčovou otázkou nejen pro závěr roku zůstává obnovení investorské poptávky po tématu umělé inteligence. A doprovodným tématem je kondice kryptoměn, ke kterým se upírá pozornost trhů jakožto k indikátoru momentální nálady vůči riziku. Bitcoin je dnes mírně v záporu.
Hlavní evropské akciové trhy po úvodním růstu postupně opouštějí dobyté pozice a krátce po poledni se obchodují už pouze smíšeně. DAX je nahoře o 0,3 %, FTSE100 balancuje těsně nad nulou, zatímco CAC40 a AEX klesají o 0,3 %.
Americké futures zůstávají zelené, ale už jen o pár desetin procenta na rozdíl od silného růstu z dnešního rána. Na dluhopisových trzích dnes pozorujeme mírný pokles výnosů, eurodolar stoupá na 1,1540.
Po dopoledním německém indexu Ifo, který za odhady trochu zaostal, se nečekají další důležitá data. Odpoledne ale promluví další bankéři z Fedu, takže hrozí, že se budou očekávání o měnové politice znovu trochu upravovat.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 13:11 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1853
|-0.2334
|24.2548
|24.1754
|CZK/USD
|20.9590
|-0.4574
|21.0750
|20.9420
|HUF/EUR
|382.7833
|-0.3114
|384.2039
|382.3890
|PLN/EUR
|4.2316
|-0.1541
|4.2398
|4.2299
|CNY/EUR
|8.1995
|0.2292
|8.2052
|8.1748
|JPY/EUR
|180.9990
|0.4989
|181.1295
|180.1945
|JPY/USD
|156.8590
|0.2932
|156.9365
|156.5050
|GBP/EUR
|0.8815
|0.2194
|0.8820
|0.8784
|CHF/EUR
|0.9315
|0.0671
|0.9325
|0.9301
|NOK/EUR
|11.8141
|0.0928
|11.8248
|11.7833
|SEK/EUR
|11.0033
|0.0502
|11.0192
|10.9825
| USD/EUR
|1.1539
|0.2106
|1.1549
|1.1502
|AUD/USD
|1.5509
|0.1712
|1.5523
|1.5461
|CAD/USD
|1.4114
|0.0855
|1.4115
|1.4092