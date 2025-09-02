Hledat v komentářích

ISM nedosáhlo na odhady, ale aspoň naznačilo změny v americkém průmyslu správným směrem

ISM nedosáhlo na odhady, ale aspoň naznačilo změny v americkém průmyslu správným směrem

02.09.2025 16:34
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Index aktivity, který pro americký průmyslový sektor sestavuje ISM, se za srpen lehce zlepšil na 48,7 bodu z červencových 48,0. Na konsensus 49,0 bodu to nestačilo, ale posun jde aspoň tím lepším směrem, což se zároveň dá říci o dalších detailech v rámci průzkumu.

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v srpnu mírně zhoršily
01.09.2025 10:23
Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v srpnu mírně zhoršily
Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v srpnu mírně zhoršily. ...
Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny vzrostla poprvé od roku 2022
01.09.2025 16:15
Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny vzrostla poprvé od roku 2022
Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny poprvé od poloviny roku ...
Generální ředitel Nestlé byl nečekaně propuštěn, tajil vztah s podřízenou
02.09.2025 10:18
Generální ředitel Nestlé byl nečekaně propuštěn, tajil vztah s podřízenou
Švýcarský potravinářský gigant Nestlé v pondělí odvolal generálního ře...
Kraft Heinz se rozdělí do dvou samostatných společností
02.09.2025 13:37
Kraft Heinz se rozdělí do dvou samostatných společností
Potravinářský gigant Kraft Heinz oznámil, že se rozdělí do dvou samost...


02.09.2025
17:21Pozor na neoprávněnou investiční sebedůvěru
16:34ISM nedosáhlo na odhady, ale aspoň naznačilo změny v americkém průmyslu správným směrem  
16:02Návrat po sedmi letech. Deutsche Bank je znovu v indexu Stoxx 50
15:31Švédský fintech Klarna cílí při svém IPO na více než miliardu dolarů
14:51Zlato letí vzhůru. Co stojí za rekordní cenou přes 3 500 dolarů?
13:38ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
13:37Kraft Heinz se rozdělí do dvou samostatných společností
11:41Výnosy 30letých britských dluhopisů se dostaly nejvýše za 27 let
10:57Peníze míří z dluhopisů do zlata. Pád libry strhává i euro  
10:18Generální ředitel Nestlé byl nečekaně propuštěn, tajil vztah s podřízenou
10:06Prodeje Tesly v Evropě klesají osm měsíců v řadě. Poráží ji už čínská BYD
8:51Evropa před zahájením obchodování váhá, Erste s novou cílovkou  
8:44Rozbřesk: Státní rozpočet 2026 na autopilota
6:12USA mění fungování svého finančního systému. Dopady mohou být globální
01.09.2025
17:23PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice  
17:17Něco tu nesedí?
17:13Komerční banka, a.s.: Pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2025
16:46Žebříčku nejbohatších Čechů podle webu e15 dominují Kellnerová s Křetínským
16:15Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny vzrostla poprvé od roku 2022
15:20Španělské akcie letos trumfují Evropu i USA

