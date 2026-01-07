Tesla se nekupuje kvůli elektromobilům…

Stephen Gengaro ze Stifel má cílovou cenu u akcií Tesly na 508 dolarech a na CNBC hovořil o svém pohledu na další dění kolem této společnosti. Podle něj samozřejmě záleží na množství prodaných elektromobilů, ale „skutečnou hnací silou v příštích 12 až 18 měsících bude pokrok v oblasti autonomního řízení robotických taxíků“.
Na CNBC poukázali na to, že má nyní tržní kapitalizaci, která je vyšší než kapitalizace u všech amerických automobilek dohromady. „I když k tomu přidáme nějaké evropské společnosti, je stále větší.“ Dává taková situace smysl? Analytik k tomu řekl, že pokud někdo kupuje akcie Tesly, protože prodává elektromobily, smysl to skutečně nedává. Něco jiného je, když někdo investuje do této společnosti díky „optimismu a nadšení ohledně autonomního řízení a robotaxíků“.
„To, co dělají, sebou nese určité riziko. Přístup Tesly k autonomnímu řízení je v podstatě plně založený na kamerách spojených s umělou inteligencí. Ten umožňuje dosáhnout plně autonomního vozidla,“ řekl expert k systému, na který se zaměřuje . O rozdílném přístupu k autonomnímu řízení hovořil na CNBC i George Gianarikas z Canacord Genuity. V rozhovoru s ním CNBC nejdříve poukázala na to, že se v množství prodaných vozů dostala až za čínskou BYD. K tomu pak analytik dodal, že Elon Musk nyní hovoří o tom, že si je jistý investicemi do nových výrobních kapacit s ohledem na to, co se děje na poli autonomního řízení.
Gianarikas poukázal na to, že jak , tak Waymo chtějí budovat byznys robotaxíků. Druhá firma ale používá více senzorů, pouze kamery. A jakmile bude Elon Musk spokojený se spolehlivostí, může prudce zvýšit objemy výroby robotaxíků. Waymo podle experta takovou možnost rychlého navýšení výroby nemá. Na CNBC k tomu dodali, že v San Franciscu před časem došlo k výpadku dodávek elektrické energie, který znamenal i výpadek semaforů na křižovatkách. To znamenalo, že všechny taxíky společnosti Waymo se zastavily.
Podle analytika každopádně platí, že Musk dosáhne bodu, kdy podle něj bude autonomní systém Tesly dostatečně spolehlivý. Pak rozjede výrobu a akcie jsou díky tomuto výhledu atraktivní. „Waymo se rozhodlo pro extrémně bezpečný, ale obtížně škálovatelný produkt. se rozhodla pro ne tak bezpečný, ale velmi snadno škálovatelný produkt. Jakmile bude připravený, může rychle přijít na konkrétní trhy.“ Významnou roli ale bude hrát i to, jak se bude vyvíjet regulace a do jaké formy nakonec dospěje. Včetně toho, zda bude probíhat na federální úrovni, nebo na úrovni jednotlivých států či dokonce municipalit.
Analytik k uvedenému dodal, že ve Spojených státech se v taxících a podobných službách ročně ujede 24 miliard mil. To zahrnuje i Uber a Lyft. „Pokud předpokládáte příjem zhruba jeden dolar za míli, do roku 2030 bude jen ve Spojených státech trh o velikosti 24 miliard dolarů. Jestliže to rozšíříte na další trhy po celém světě, je to výrazně více. Dlouhodobým cílem je, aby robotické vozy změnily dopravu obecně. Aby se to ale stalo, musíme se dostat k nákladům kolem 25 centů za míli. Podle našeho názoru bude tohle trvat opravdu dlouho.“