Autopilot „na paušál“. Tesla mění cenovou politiku pro systém samořízení, nyní bude skrze měsíční předplatné

mění obchodní strategii pro svůj systém samořízení a od 14. února ho bude poskytovat na základě měsíčního předplatného za 99 dolarů. Tato změna přichází v době, kdy čelí poklesu prodejů a ztrátě prvenství mezi výrobci elektromobilů ve prospěch čínské BYD.
Tesla přestane prodávat svůj systém asistence řidiče, který označuje za plné samořízení (FSD, Full Self-Driving), a místo toho přejde na poskytování tohoto softwaru skrze měsíční předplatné, informuje Bloomberg. Tato změna vstoupí v platnost po 14. únoru, oznámil generální ředitel Elon Musk v příspěvku na X. Důvody svého rozhodnutí neuvedl, ale předplatné je již k dispozici za 99 dolarů měsíčně.
Tato změna také ruší vysokou zálohu za samořídící systém, která v USA stojí přibližně 8 000 dolarů. Navzdory svému názvu však tato technologie stále vyžaduje nepřetržitý lidský dohled a časté zásahy.
Tesla se potýká s propadem prodejů, kvůli kterému automobilka loni ztratila titul největšího světového výrobce elektromobilů ve prospěch čínské společnosti BYD. To firmu přimělo klást větší důraz na technologicky zaměřené iniciativy, jako je samořízení, robotické taxi a roboti.