Inflace v Německu v prosinci klesla na 1,8 procenta, loni činila 2,2 procenta

Míra inflace v Německu se v prosinci snížila na 1,8 procenta, v listopadu činila 2,3 procenta. V předběžné zprávě to dnes uvedl Spolkový statistický úřad. Za celý loňský rok pak spotřebitelské ceny v průměru vzrostly o 2,2 procenta, což je stejně jako v roce 2024.
Podle harmonizovaných údajů, které se používají pro účely srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, se míra inflace snížila v prosinci na dvě procenta. Analytici podle agentury Reuters předpokládali, že se sníží na 2,2 procenta z listopadové hodnoty 2,6 procenta. Loňská průměrná inflace podle harmonizovaných údajů činila 2,3 procenta.
Bez zahrnutí nestabilních cen potravin a energií inflace v prosinci v Německu činila 2,4 procenta. Proti listopadu se tak snížila o 0,3 procentního bodu.
Po ruské invazi na Ukrajinu z února 2022 vzrostly především ceny energií, inflace v Německu se tak dostala téměř na devět procent. V průměru v roce 2022 činila míra inflace v Německu 6,9 procenta, o rok později 5,9 procenta, předloni ale už jen 2,2 procenta a loni podle dnešních údajů zůstala na 2,2 procenta. I v roce 2021 byla průměrná inflace v Německu vyšší než teď, činila tehdy 3,1 procenta.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V letech 2023 a 2024 zaznamenala německá ekonomika pokles, data za loňský rok zatím nejsou k dispozici. Předběžné údaje zveřejní Spolkový statistický úřad 15. ledna.
Pět předních německých hospodářských institutů na konci loňského září odhadlo, že se hrubý domácí produkt (HDP) v roce 2025 zvýší o 0,2 procenta a v letošním roce o 1,3 procenta. Vládní výhled zveřejněný začátkem října se s prognózou institutů shodoval. V závěru roku institut Ifo ale odhad snížil. Růst ekonomiky v loňském roce odhadoval na 0,1 procenta a v letošním na 0,8 procenta.