Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Vyřeší trhy to, co zase tak nejde centrální bance?

Vyřeší trhy to, co zase tak nejde centrální bance?

06.01.2026 17:11
Autor: Jiří Soustružník

U toho, zda a kdy má centrální banka přímo a selektivně pomáhat, máme dva teoretické myšlenkové extrémy: První by říkal něco ve stylu „zdroje jsou, lepší zachraňovat, než ohrozit celý systém, pak se to nějak doladí“. Druhý by naopak klad důraz na to, že jedna pomoc vede k druhé a výsledkem je obrovský morální hazard, plošné rizikové chování… Dnes trochu o věřitelích poslední instance, z kterých se podle některých stávají spíše věřitelé první instance.

Nejdříve bych poznamenal, že onen výše popsaný druhý pohled se někdy opírá o dezinterpretaci Schumpeterovy kreativní destrukce. Implicitně, či explicitně totiž někdy tvrdí, že hluboké problémy v systému, recese a podobně mají očistný efekt na celou ekonomiku. Je tak dobré si v této souvislosti připomenout, že pan Schumpeter o kreativní destrukci hovořil ve vztahu ke konkurenci. Právě ona by také měla mít onen očistný efekt, měla by destruovat kreativně. U recesí a krizí naopak lehce dochází k tomu, že do problémů se dostávají i zdravé a perspektivní firmy. A lehce si lze například představit, že ohroženější jsou během ekonomického útlumu mladé společnosti, než ty starší. Což nemusí vůbec korelovat s tím, jak „kvalitní“ jsou, jaké přináší inovace a podobně.

V reálu se pak snažíme pohybovat někde mezi oněmi dvěma extrémy popsanými výše. A tomu reálu se nyní věnuje na stránkách Project Syndicate ekonom Amit Seru, z jehož úvahy bych vybral:

S každou další krizí v posledních 15 letech Fed rozšiřoval rozsah svých intervencí. To maže hranici mezi běžnou podporou likvidity a podporou insolventních institucí. Což pak podkopává samotnou nezávislost centrální banky… Jde o dlouhodobý posun Fedu z role věřitele poslední instance do role věřitele okamžité instance….

Standard pro chování centrálních bank stanovil Walter Bagehot před více než stoletím: Půjčovat včas a dostatečně, ale pouze solventním institucím, proti dobrému zajištění a za sankční sazby. V tomto elegantním rámci centrální banka dodává likviditu, fiskální autorita kapitál a trhy vynucují odpovědnost. Životaschopné instituce jsou tak chráněny před panikou pramenící z obav z nedostatečné likvidity. A insolventní instituce jsou restrukturalizovány nebo uzavřeny…

Místo snah o restrukturalizaci a navýšení kapitálu byly problémy bank v roce 2023 všeobecně prezentovány jako krize likvidity…Tím, že Fed jednal jako věřitel urychlené instance, sice stabilizoval trhy, ale zároveň ponechal situaci beze změny… Dvojí role Fedu jakožto bankovního dohledu a měnové autority, tento konflikt ještě zhoršuje. Pokud totiž Fed přizná problémy, přizná, že selhal dohled. A to vytváří silnou motivaci k tomu, aby charakterizoval slabiny v rozvahách bank jako problémy s likviditou.

Řešením není podle zmíněného ekonoma opuštění Bagehotova rámce, ale jeho aktualizace. Tedy vytvoření jasných pravidel poskytování pomoci. Jedním z hlavních principů by pak mělo být to, že „banky, které dostávají podporu, by měly být povinny získat do určité doby další vlastní kapitál odpovídající této podpoře… a pokud trhy nejsou ochotny poskytnout kapitál, instituce není nelikvidní. Je insolventní“.

To je zajímavá myšlenka, ale připomněl bych, že v podobných situacích hraje výraznou, nebo dokonce klíčovou roli sebenaplňující se proroctví. Výše uvedené by v podstatě znamenalo přesunutí zodpovědnosti za rozhodování o pomoci na trhy. Ty by fakticky rozhodovaly, zda jde „jen“ o problém s likviditou, či je problémem solvence. Tedy strukturální nefunkčnost daného byznysu a nízká kvalita aktiv, ne jen jejich nedostatečná likvidita v daný moment. Jenže trhy svým rozhodováním zároveň tvoří realitu. Pokud vyvolají tlak, jsou samy schopny z problémy likvidity udělat problém solvence. Nebo udržet problém solvence jen tím, čím je. Mohly by se tak stát psem, který se honí za vlastním ocasem.

Nyní jeho kolečko přerušuje právě centrální banka. Ovšem s oněmi výše uvedenými výhradami (a nejen nimi). Nejsem si jist, zda je řešení to „tržní“. Konec konců, měly to být právě trhy, kdo měl v první řadě zabránit většímu problému s likviditou, či dokonce solvencí (třeba včasnými signály přes ceny akcií).


Čtěte více:

Jefferies: Sazby dolů, valuace akcií ještě výš
06.01.2026 15:59
Jefferies: Sazby dolů, valuace akcií ještě výš
David Zervos z Jefferies si myslí, že sazby v USA mohou jít ještě níž...
Před rokem DeepSeek šokoval svět AI. Proč je od té doby v ústraní?
06.01.2026 13:07
Před rokem DeepSeek šokoval svět AI. Proč je od té doby v ústraní?
Téměř před rokem otřásla společnost DeepSeek světem umělé inteligence....
Český lídr světa online investic Patria Finance vstupuje na slovenský trh a otevírá pobočku v Bratislavě
06.01.2026 13:59
Český lídr světa online investic Patria Finance vstupuje na slovenský trh a otevírá pobočku v Bratislavě
Patria Finance, přední hráč na českém trhu online investic a stabilní,...
Státní rozpočet skončil v roce 2025 ve schodku 290 miliard korun. Co čekat v letošním roce?
06.01.2026 14:05
Státní rozpočet skončil v roce 2025 ve schodku 290 miliard korun. Co čekat v letošním roce?
Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2025 s výrazně vyšším de...
Nová cílová cena a doporučení k Erste: Solidní výkonnost trh již zacenil, potenciál dalšího růstu akcií je omezený
06.01.2026 14:20
Nová cílová cena a doporučení k Erste: Solidní výkonnost trh již zacenil, potenciál dalšího růstu akcií je omezený
Po zveřejnění výsledků za 9M25 a oznámení koupě 49% podílu v Santander...
Inflace v Německu v prosinci klesla na 1,8 procenta, loni činila 2,2 procenta
06.01.2026 14:40
Inflace v Německu v prosinci klesla na 1,8 procenta, loni činila 2,2 procenta
Míra inflace v Německu se v prosinci snížila na 1,8 procenta, v listo...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.01.2026
22:01Wall Street solidně rostla druhým dnem v řadě  
17:11Vyřeší trhy to, co zase tak nejde centrální bance?
15:59Jefferies: Sazby dolů, valuace akcií ještě výš
14:40Inflace v Německu v prosinci klesla na 1,8 procenta, loni činila 2,2 procenta
14:20Nová cílová cena a doporučení k Erste: Solidní výkonnost trh již zacenil, potenciál dalšího růstu akcií je omezený  
14:05Státní rozpočet skončil v roce 2025 ve schodku 290 miliard korun. Co čekat v letošním roce?
13:59Český lídr světa online investic Patria Finance vstupuje na slovenský trh a otevírá pobočku v Bratislavě
13:07Před rokem DeepSeek šokoval svět AI. Proč je od té doby v ústraní?
13:01Státní rozpočet měl loni schodek téměř 291 miliard, o 50 miliard více než byl plán
12:11FX Strategie: Koruna vstupuje do nového roku ve formě – udrží své zisky?  
11:47Čína zakázala vývoz zboží použitelného i pro zbrojní účely do Japonska
11:10Investoři se zaměřili na Asii, zatímco evropské a americké akcie jsou dnes nevýrazné  
10:38Rubin je pětkrát rychlejší při provozu AI softwaru než Blackwell. Nová generace AI čipů Nvidie nastoupí ve druhé polovině roku
10:02Výroba elektřiny v ČR loni po letech vzrostla, růst táhly hlavně jaderné zdroje
9:02Rozbřesk: Proč americká intervence ve Venezuele nezlevní pohonné hmoty v Česku
8:36Maduro u soudu řekl, že byl unesen a je nevinný, Rubin od Nvidie je na cestě, Evropa otevře v zeleném  
6:06Povedený rok pro českou korunu. Udrží své zisky i v roce 2026?  
05.01.2026
22:01Trhy na Trumpem vyvolané nejistotě profitují  
17:07Peníze a blázni…
16:26Online tržiště mění pravidla hry a IKEA na to doplácí. Společnost se snaží přizpůsobit

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět