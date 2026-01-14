Na Wall Street se vybíraly zisky; dolů táhly technologie a banky

Na Wall Street se dnes vybíraly zisky v návaznosti na úspěšný vstup do nového roku, když pokles byl vedený technologickým sektorem a také reportujícími bankami. Maloobchodní tržby v USA v listopadu rostly 0,6% tempem, čímž překonaly analytický konsensus na úrovni 0,5 %. Index cen průmyslových výrobců PPI očištěný o volatilnější složky vzrostl o 3,5 %, což je nejvyšší nárůst od března 2025. Největší ztráty si připsal technologický index Nasdaq 100 , následován menšími ztrátami S&P 500, zatímco index Dow Jones spíše jen stagnoval.
Na technologický sektor mohly mít negativní dopad spekulace, že Čína zavedla dovozní restrikce na čipy H200 od společnosti . Akcie poklesly o necelé 2 % a podobné ztráty zaznamenaly i další giganti jako Meta nebo .
Pomalu se začíná rozbíhat výsledková sezona, kterou tradičně otevírají banky. Po smíšených číslech dnes reportovaly další bankovní giganti – , a . Všechny tři tyto bankovní tituly v návaznosti na zveřejnění svých hospodářských výsledků oslabily alespoň o 3 %.