Cena plynu pro evropský trh se dostala nad 37 eur za MWh, nejvýše od června

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes vzrostla o více než deset procent a překročila 37 eur (zhruba 900 Kč) za megawatthodinu (MWh). Dostala se tak na nejvyšší úroveň od loňského června. Za jejím růstem stojí vyhlídky na chladnější počasí ve zbytku měsíce, které vyvolávají obavy ohledně zásob plynu v Evropě, uvedla agentura Reuters.
Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním příští měsíc ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku kolem 15:30 SEČ vykazovala nárůst zhruba o 13 procent a pohybovala se nad 37,50 eura za MWh.
Analytik Arne Lohmann Rasmussen ze společnosti Global Risk Management uvedl, že trh s plynem zasáhla kombinace předpovědí chladnějšího počasí, klesajících zásob, geopolitického rizika v souvislosti s vývojem v Íránu a spekulativní obchodní aktivity.
Zásobníky plynu v Evropské unii byly ve středu podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) plné z necelých 52 procent. V České republice to bylo téměř 59 procent.
"Vzhledem k blížícímu se ochlazení v příštím týdnu vyvolávají klesající zásoby čím dál větší obavy. Existuje riziko, že evropské zásobníky budou na konci zimy naplněné z méně než 30 procent," uvedla v dnešní zprávě společnost Mind Energy.
Růst cen pokračuje i na evropském trhu s emisními povolenkami. Cena referenčního kontraktu se dostala k hranici 93,50 eura za tunu a byla nejvýše od jara 2023. Povolenky dávají svému držiteli, obvykle firmě, právo vypouštět oxid uhličitý. Bez odpovídajícího počtu povolenek nesmí firma emise legálně vypouštět.