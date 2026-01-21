Akcie dál ztrácejí, na trzích však dochází ke zklidnění po negativním úvodu týdne

Evropské akcie jsou také dnes dopoledne v červeném. Německý DAX klesá o 0,6 procenta, zatímco FTSE100, CAC40 či AEX registrují pouze menší ztráty. Situace je přesto o něco klidnější než během začátku týdne a americké futures se sice nepatrně, ale zvedají.
Jako důležitý faktor vidíme korekci na japonských dluhopisech, kde dlouhé výnosy o něco klesly po masivním nárůstu společně s nervozitou kolem rozpočtu. Pomohly tak stabilizovat dluhopisové trhy i v Evropě či Americe - dnes zde sledujeme stabilitu či mírný pokles výnosů. Také eurodolar se díky tomu konsoliduje, kurz se shora vrací na dosah 1,1700.
Zlato ale stoupá o další dvě procenta, takže splasknutí obav na trhu se zřejmě úplně nekoná. O něco menší zisky dnes registrují také stříbro či platina. Česká koruna mezitím pokračuje v lehkém oslabování na 24,35 za euro.
Pozornost nejen finančních trhů na sebe během dne stočí Donald Trump vystupující na fóru v Davosu. Kalendář makrodat či firemních výsledků je skoro prázdný a stejně by se za současné situace moc nesledoval. To se může změnit až s velkými techy.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:25 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3573
|0.1393
|24.3644
|24.3149
|CZK/USD
|20.8060
|0.3037
|20.8170
|20.7385
|HUF/EUR
|385.5538
|0.0883
|385.7403
|384.6344
|PLN/EUR
|4.2279
|0.0716
|4.2289
|4.2210
|CNY/EUR
|8.1525
|-0.1252
|8.1732
|8.1487
|JPY/EUR
|185.0180
|-0.2284
|185.5461
|184.8133
|JPY/USD
|158.0515
|-0.0667
|158.2750
|157.8230
|GBP/EUR
|0.8731
|0.1284
|0.8731
|0.8707
|CHF/EUR
|0.9278
|0.1511
|0.9284
|0.9256
|NOK/EUR
|11.6778
|-0.3613
|11.7275
|11.6752
|SEK/EUR
|10.6881
|-0.1457
|10.7039
|10.6757
| USD/EUR
|1.1707
|-0.1535
|1.1736
|1.1701
|AUD/USD
|1.4823
|-0.1482
|1.4866
|1.4797
|CAD/USD
|1.3837
|0.0246
|1.3843
|1.3823