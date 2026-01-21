Hledat v komentářích

Akcie dál ztrácejí, na trzích však dochází ke zklidnění po negativním úvodu týdne

21.01.2026 11:25
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Evropské akcie jsou také dnes dopoledne v červeném. Německý DAX klesá o 0,6 procenta, zatímco FTSE100, CAC40 či AEX registrují pouze menší ztráty. Situace je přesto o něco klidnější než během začátku týdne a americké futures se sice nepatrně, ale zvedají.

Jako důležitý faktor vidíme korekci na japonských dluhopisech, kde dlouhé výnosy o něco klesly po masivním nárůstu společně s nervozitou kolem rozpočtu. Pomohly tak stabilizovat dluhopisové trhy i v Evropě či Americe - dnes zde sledujeme stabilitu či mírný pokles výnosů. Také eurodolar se díky tomu konsoliduje, kurz se shora vrací na dosah 1,1700. 

Zlato ale stoupá o další dvě procenta, takže splasknutí obav na trhu se zřejmě úplně nekoná. O něco menší zisky dnes registrují také stříbro či platina. Česká koruna mezitím pokračuje v lehkém oslabování na 24,35 za euro

Pozornost nejen finančních trhů na sebe během dne stočí Donald Trump vystupující na fóru v Davosu. Kalendář makrodat či firemních výsledků je skoro prázdný a stejně by se za současné situace moc nesledoval. To se může změnit až s velkými techy.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:25 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3573 0.1393 24.3644 24.3149
CZK/USD 20.8060 0.3037 20.8170 20.7385
HUF/EUR 385.5538 0.0883 385.7403 384.6344
PLN/EUR 4.2279 0.0716 4.2289 4.2210
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1525 -0.1252 8.1732 8.1487
JPY/EUR 185.0180 -0.2284 185.5461 184.8133
JPY/USD 158.0515 -0.0667 158.2750 157.8230
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8731 0.1284 0.8731 0.8707
CHF/EUR 0.9278 0.1511 0.9284 0.9256
NOK/EUR 11.6778 -0.3613 11.7275 11.6752
SEK/EUR 10.6881 -0.1457 10.7039 10.6757
USD/EUR 1.1707 -0.1535 1.1736 1.1701
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4823 -0.1482 1.4866 1.4797
CAD/USD 1.3837 0.0246 1.3843 1.3823
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




Rozbřesk: O Trumpovi, Grónsku a fiskální politice
21.01.2026 9:11
Rozbřesk: O Trumpovi, Grónsku a fiskální politice
Trumpova snaha ovládnout Grónsko a znovu otevření obchodní války mezi ...
Míra inflace v Británii v prosinci vzrostla na 3,4 procenta, je nejvyšší v G7
21.01.2026 9:45
Míra inflace v Británii v prosinci vzrostla na 3,4 procenta, je nejvyšší v G7
Spotřebitelské ceny v Británii v prosinci vzrostly více, než se očekáv...
Úterní
21.01.2026 10:00
Úterní "Sell America" stáhla S&P 500 i Nasdaq letos do ztráty
Úterý se na trzích kvůli eskalaci napětí ohledně Grónska ze strany ame...


