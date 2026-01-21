Wall Street prudce rostla: Trump couvl z cel, trhy obracejí "sell America trade"

Wall Street ve středu prudce posílila, když prezident Trump odvolal plánovaná cla vůči Evropě a oznámil rámec dohody o Grónsku. Trh tím dostal jasný signál, že eskalace obchodního konfliktu se (alespoň zatím) nekoná.
Rally byla o to silnější, že přišla hned den po výrazném výprodeji, kdy investoři spustili tvz „sell America“ trade. Ten se ovšem ve středu rychle otočil.
Akcie prudce rostly, nejvýraznější výkon z pohledu akciových indexů si připsal technologický Nasdaq 100 , který posílil cirka o 1,5 %. Ani průmyslový Dow Jones a rozhodně ani ne průměr S&P 500 se nenechaly zahanbit a přidaly okolo 1 %.
Naopak výnosy amerických dluhopisů klesly, a to konkrétně výnos 10letého státního dluhopisu o necelé 1 % a výnos 30letého státního dluhopisu cirka o 0,9 %.
Po otupění tématu Grónsko vzrostl taktéž americký dolar, a to na hlavním měnovém páru EUR/USD o 0,3 % pod hladinu 1,17, a pro naši zem zajímavějším páru USD/CZK o 0,4 % na 20,81.
Tahounem růstu byly technologické akcie (Nvidia či Amd), což potvrzuje, že investoři zůstávají připraveni se rychle vracet k růstovým titulům, a to, jakmile odpadne politická nejistota.
Celý pohyb zároveň ukazuje klíčový rys současného trhu:
Trumpovi výroky jsou vnímány jako vyjednávací taktika, nikoliv jako hotová politika.
Trh je extrémně citlivý na titulky, ale zároveň méně ochotný věřit, že každá hrozba bude skutečně realizována.
Nutno si ovšem uvědomit, že riziko ale nezmizelo. Otázky kolem nezávislosti Fedu, tarifní politiky i geopolitiky zůstávají zdrojem volatility. Trh si tak sice oddechl, ale klidné prostředí to zatím není.