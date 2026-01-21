Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Wall Street prudce rostla: Trump couvl z cel, trhy obracejí

Wall Street prudce rostla: Trump couvl z cel, trhy obracejí "sell America trade"

21.01.2026 22:06
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Wall Street ve středu prudce posílila, když prezident Trump odvolal plánovaná cla vůči Evropě a oznámil rámec dohody o Grónsku. Trh tím dostal jasný signál, že eskalace obchodního konfliktu se (alespoň zatím) nekoná.

Rally byla o to silnější, že přišla hned den po výrazném výprodeji, kdy investoři spustili tvz „sell America“ trade. Ten se ovšem ve středu rychle otočil.

Akcie prudce rostly, nejvýraznější výkon z pohledu akciových indexů si připsal technologický Nasdaq 100 , který posílil cirka o 1,5 %. Ani průmyslový Dow Jones a rozhodně ani ne průměr S&P 500 se nenechaly zahanbit a přidaly okolo 1 %.

Naopak výnosy amerických dluhopisů klesly, a to konkrétně výnos 10letého státního dluhopisu o necelé 1 % a výnos 30letého státního dluhopisu cirka o 0,9 %.

Po otupění tématu Grónsko vzrostl taktéž americký dolar, a to na hlavním měnovém páru EUR/USD o 0,3 % pod hladinu 1,17, a pro naši zem zajímavějším páru USD/CZK o 0,4 % na 20,81.

Tahounem růstu byly technologické akcie (Nvidia či Amd), což potvrzuje, že investoři zůstávají připraveni se rychle vracet k růstovým titulům, a to, jakmile odpadne politická nejistota.

Celý pohyb zároveň ukazuje klíčový rys současného trhu:

Trumpovi výroky jsou vnímány jako vyjednávací taktika, nikoliv jako hotová politika.

Trh je extrémně citlivý na titulky, ale zároveň méně ochotný věřit, že každá hrozba bude skutečně realizována.

Nutno si ovšem uvědomit, že riziko ale nezmizelo. Otázky kolem nezávislosti Fedu, tarifní politiky i geopolitiky zůstávají zdrojem volatility. Trh si tak sice oddechl, ale klidné prostředí to zatím není.




Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.01.2026
22:06Wall Street prudce rostla: Trump couvl z cel, trhy obracejí "sell America trade"  
17:08Americká investiční hádanka
16:47Trump v Davosu kritizoval Evropu, která podle něj nemíří správným směrem
15:26Má Boeing to nejhorší za sebou? Akcie se konečně plně zotavily z incidentu s odtrženým panelem
14:00Netflix překvapil tržbami, ale investoři řeší výhled a velkou akvizici WBD  
13:12S akciemi CSG se bude od pátku obchodovat i na Free Market v Praze
11:52Může Evropa použít americké dluhopisy jako zbraň ve sporu o Grónsko?
11:25Akcie dál ztrácejí, na trzích však dochází ke zklidnění po negativním úvodu týdne  
10:00Úterní "Sell America" stáhla S&P 500 i Nasdaq letos do ztráty
9:45Míra inflace v Británii v prosinci vzrostla na 3,4 procenta, je nejvyšší v G7
9:11Rozbřesk: O Trumpovi, Grónsku a fiskální politice
8:52Pád ČEZ, výprodej amerických aktiv a útěk ke zlatu  
6:08Pohled analytika na CSG, největší IPO evropského obranného průmyslu  
20.01.2026
22:33Netflix těsně překonal odhady, počet předplatitelů přesáhl 325 milionů
22:00Trump opět rozhazuje cly  
18:33O trochu více jestřábí pohled…
17:11IPO CSG bez drobných investorů a ČEZ pod tlakem politiky
16:18Ministr financí USA věří, že Evropané kvůli Grónsku nevyhrotí vztahy s USA
16:05Ministři financí EU zvažují protiúder na nové hrozby z USA
15:35Šéf Microsoftu: Závod AI rozhodnou náklady na energie

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět