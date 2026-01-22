Rozbřesk: Obchodní válka s USA je stále větší hrozba pro růst než pro inflaci

Trhy se v posledních dnech bohužel vůbec nenudí - americká administrativa v čele s Donladem Trumpem je zásobuje vydatnou dávkou nových impulsů prakticky na denní bázi. Ve včerejším obchodování se sice globální riziková aktiva “otřepala” poté, co Trump odmítl v Grónsku nasadit vojenskou sílu. Největší evropský ostrov však nadále pravděpodobně chce “ovládat”, a transatlantické napětí v důsledku toho zůstává extrémně vysoké. Důkazem toho je mimo jiné včerejší odložení ratifikace obchodní dohody mezi EU a USA v Evropském parlamentu a připravovaná aktivace odvetných cel v hodnotě 93 miliard dolarů na dovoz amerického zboží do EU v případě, že by Trump opět otočil a dodatečná desetiprocentní cla na osm členských zemí EU zavedl.
Naše odhady evropského a českého růstu pro tento rok v tuto chvíli zůstávají příznivé (1,3% a 2,3%). Eskalace transatlantického obchodního napětí je pro nás však zásadním novým rizikem. Z pohledu Evropy ho vidíme nadále primárně jako riziko pro hospodářský růst (poptávkový šok), a nikoliv inflaci (nabídkový šok) - v případě naplnění má tak potenciál tlačit náš výhled na evropské a české sazby spíše směrem dolů.
Odvetný balík cel z dílny EU sice může inflační trajektorii tlačit lehce vzhůru, po prvním prozkoumání však musíme konstatovat, že jen kosmeticky. EU se chystá v obecné rovině zavést odvetná cla zhruba na 93 mld. EUR amerických dovozů ve výši okolo 25 procent, zatímco USA chtějí zacílit dovozy v hodnotě okolo 200 mld. EUR sazbou desetiprocentní.
EU při sestavování finálních seznamů zahrnutých produktů cíleně vybírala skupiny produktů s dobrými náhražkami na evropském trhu a s nízkou mírou důležitosti v evropských výrobních řetězcích. Tyto vybrané skupiny pak zatěžuje vyšší sazbou než USA. Jedná se vesměs o finální spotřebitelské výrobky s vysokou mírou substituce na vnitřním evropském trhu, a proto se nezdá, že by měla evropská proti-opatření mít viditelnější dopad do fungování výrobních řetězců a startovat v Evropě Inflační tlaky.
Proto věříme, že trhy budou v případě Evropy při trvající eskalaci obchodního napětí akcentovat spíše růstová rizika. I když jakékoliv obavy investorů bude samozřejmě mírnit probíhající německá rozpočtová expanze a také opakovaná zkušenost s Trumpem, který nakonec často ze silných prohlášení “vycouvá”.
Koruna
Česká koruna přes včerejší pokles napětí zůstává v lehké defenzivě a pohybuje se v blízkosti 24,30 EUR/CZK. Na druhou stranu je třeba ocenit, že ji výrazně nerozhodily ani předešlé výrazné výprodeje na akciových trzích. Jednoduše řečeno, zatím přijímá globální turbulence s relativně stoickým klidem. Oproti konci roku 2025 se však zdá, jako by ztratila trochu vítr z plachet a s vidinou výrazného poklesu domácí inflace a chystaného zasedání ČNB obecně těžko hledá důvody k ziskům…
Eurodolar
Nejvyšší soud USA včera během slyšení o guvernérce Fedu Lise Cookové, kterou by Bílý dům rád odvolal, dal za pravdu, byť ne ještě definitivně, člence vedení centrální banky, čímž fakticky udržel nezávilost této instituce. Dolar na výstupy jednání soudu zpevnil, přičemž stejně tak mu pomohl (jako všem amerických aktivům) obrat v mysli amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odvolal zavedení cel vůči evropským zemím v souvislosti se zamýšlenou anexí Grónska.
Pomineme-li dozvuky TACO trade v souvislosti s přestřelkou kolem Grónska, tak by mohla být zajímavá americká data a z nich především reálné spotřebitelské výdaje za listopad. Ty napoví nakolik jsou úvahy o americkém růstu HDP okolo 5 % ve 4. čtvrtletí mimo či nikoliv.