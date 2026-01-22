Investoři se vracejí do akcií, ale zlato si nechávají

Už středeční obchodování přineslo obrat sentimentu, který byl začátkem týdne hodně negativní. Poznámka Donalda Trumpa, že nechce Grónsko obsadit vojensky, snížila strach z rozkolu USA s Evropou spojeného s obchodní válkou. Poptávka po riziku se díky tomu zvedla a peníze se začaly vracet do zlevněných akcií. Následně přicházejí další povzbudivé zprávy o tom, že americká cla na evropské země od února nepřijdou, neboť se našla cesta k jednání.
Čtvrtek díky tomu přináší nové zisky evropským akciovým trhům. Index DAX stoupá o 1,2 procenta, AEX a CAC40 si připisují 1,1 pct, FTSE100 zaostává s +0,6 pct. Americké futures naznačují posun o dalších asi 0,7 pct nahoru. Tendence k růstu je výrazná hlavně na evropských akciích, které předtím stlačil níž strach z cel. V zámoří je v centru pozornosti spíše polovodičový sektor po dalších pozitivních komentářích k výhledu sektoru z Davosu a spolu s rostoucí šancí na otevírání cesty pro dodávky do Číny.
Z dluhopisů spadla zátěž a výnosy se posunuly lehce dolů. Během dnešního dopoledne ale pohyby ustaly a trhy se spíše konsolidují. Eurodolar je skoro bez pohybu lehce pod 1,1700. Ačkoli se investoři vracejí do akcií, z drahých kovů se nestahují. Zlato své zisky korigovalo jen drobně a dnes je zhruba na svém, zatímco stříbro znovu míří vzhůru.
Dnešní americká makrodata by pro obchodování neměla být příliš podstatná. Finální revize HDP za 3Q, žádosti o dávky nebo osobní příjmy a výdaje patří spíše mezi málo důležité statistiky a trhy se k nim obracejí jen při absenci jiných témat. To není úplně případ těchto dní.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:22 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3299
|0.0149
|24.3435
|24.3101
|CZK/USD
|20.8045
|-0.0552
|20.8420
|20.7900
|HUF/EUR
|383.5224
|-0.2765
|384.6343
|383.3675
|PLN/EUR
|4.2123
|0.0035
|4.2188
|4.2107
|CNY/EUR
|8.1574
|0.2354
|8.1599
|8.1278
|JPY/EUR
|185.5600
|0.3089
|185.7734
|184.8254
|JPY/USD
|158.6835
|0.2442
|158.8950
|158.1910
|GBP/EUR
|0.8719
|0.2069
|0.8722
|0.8692
|CHF/EUR
|0.9278
|-0.2081
|0.9304
|0.9273
|NOK/EUR
|11.5801
|-0.5580
|11.6499
|11.5715
|SEK/EUR
|10.5976
|-0.4560
|10.6509
|10.5925
| USD/EUR
|1.1693
|0.0638
|1.1699
|1.1671
|AUD/USD
|1.4704
|-0.5748
|1.4808
|1.4680
|CAD/USD
|1.3826
|-0.0506
|1.3845
|1.3815