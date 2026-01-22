Hledat v komentářích

Investoři se vracejí do akcií, ale zlato si nechávají

Investoři se vracejí do akcií, ale zlato si nechávají

22.01.2026 12:23
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Už středeční obchodování přineslo obrat sentimentu, který byl začátkem týdne hodně negativní. Poznámka Donalda Trumpa, že nechce Grónsko obsadit vojensky, snížila strach z rozkolu USA s Evropou spojeného s obchodní válkou. Poptávka po riziku se díky tomu zvedla a peníze se začaly vracet do zlevněných akcií. Následně přicházejí další povzbudivé zprávy o tom, že americká cla na evropské země od února nepřijdou, neboť se našla cesta k jednání. 

Čtvrtek díky tomu přináší nové zisky evropským akciovým trhům. Index DAX stoupá o 1,2 procenta, AEX a CAC40 si připisují 1,1 pct, FTSE100 zaostává s +0,6 pct. Americké futures naznačují posun o dalších asi 0,7 pct nahoru. Tendence k růstu je výrazná hlavně na evropských akciích, které předtím stlačil níž strach z cel. V zámoří je v centru pozornosti spíše polovodičový sektor po dalších pozitivních komentářích k výhledu sektoru z Davosu a spolu s rostoucí šancí na otevírání cesty pro dodávky do Číny. 

Z dluhopisů spadla zátěž a výnosy se posunuly lehce dolů. Během dnešního dopoledne ale pohyby ustaly a trhy se spíše konsolidují. Eurodolar je skoro bez pohybu lehce pod 1,1700. Ačkoli se investoři vracejí do akcií, z drahých kovů se nestahují. Zlato své zisky korigovalo jen drobně a dnes je zhruba na svém, zatímco stříbro znovu míří vzhůru. 

Dnešní americká makrodata by pro obchodování neměla být příliš podstatná. Finální revize HDP za 3Q, žádosti o dávky nebo osobní příjmy a výdaje patří spíše mezi málo důležité statistiky a trhy se k nim obracejí jen při absenci jiných témat. To není úplně případ těchto dní.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:22 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3299 0.0149 24.3435 24.3101
CZK/USD 20.8045 -0.0552 20.8420 20.7900
HUF/EUR 383.5224 -0.2765 384.6343 383.3675
PLN/EUR 4.2123 0.0035 4.2188 4.2107
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1574 0.2354 8.1599 8.1278
JPY/EUR 185.5600 0.3089 185.7734 184.8254
JPY/USD 158.6835 0.2442 158.8950 158.1910
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8719 0.2069 0.8722 0.8692
CHF/EUR 0.9278 -0.2081 0.9304 0.9273
NOK/EUR 11.5801 -0.5580 11.6499 11.5715
SEK/EUR 10.5976 -0.4560 10.6509 10.5925
USD/EUR 1.1693 0.0638 1.1699 1.1671
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4704 -0.5748 1.4808 1.4680
CAD/USD 1.3826 -0.0506 1.3845 1.3815
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




Čtěte více:

Rozbřesk: Obchodní válka s USA je stále větší hrozba pro růst než pro inflaci
22.01.2026 9:10
Rozbřesk: Obchodní válka s USA je stále větší hrozba pro růst než pro inflaci
Trhy se v posledních dnech bohužel vůbec nenudí - americká administrat...
Ubisoft ve vážných problémech: společnost ruší herní projekty a zavírá studia. Akcie padají až o 30 procent
22.01.2026 10:33
Ubisoft ve vážných problémech: společnost ruší herní projekty a zavírá studia. Akcie padají až o 30 procent
Akcie Ubisoft Entertainment klesají o více než 30 procent, nejvíce od ...
Goldman Sachs navyšuje pro zlato cílovou cenu ke konci roku na 5 400 dolarů
22.01.2026 12:16
Goldman Sachs navyšuje pro zlato cílovou cenu ke konci roku na 5 400 dolarů
Goldman Sachs zvýšila svou cílovou cenu zlata ke konci roku 2026 o ví...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
