Víkendář: Trh míří k bublině, zatím jsou patrné jen její omezené známky

Investoři Gene Munster a Doug Clinton hovořili v rozhovoru pro Excess Returns o svém pohledu na dění na trzích v letošním roce a samozřejmě se zaměřili i na umělou inteligenci a její vliv na akcie a ekonomiku. Začátek rozhovoru byl věnován tomu, co Clinton psal v roce 2023: AI vytvoří obrovskou bublinu.
Clinton si myslí, že býčí trh tažený novými technologiemi může trvat ještě asi dva roky a celkově se drží toho, co tvrdil před dvěma lety. Munster k tomu dodal, že další růst může podle něj trvat 3 – 4 roky, ale v principu se ve svém názoru neliší od svého kolegy. Na letošní vývoj se pak dá dívat tak, že je očekáván růst zisků převyšující 10 % a valuace jsou sice vysoko, ale podle investorů ne přehnaně. Mohou se tedy držet na současných úrovních a trh by pak rostl podobným tempem jako zisky obchodovaných společností.
Na trhu podle Clintona panuje určitá skepse, což je zdravý jev, protože přispívá k realistickému hodnocení celého vývoje. V tuto chvíli se tu a tam objevují známky nafukování bubliny, ale celkově trh ještě není ve fázi, kdy by byla vyloženě nafouknutá. „Nakonec k tomu ale dojde,“ dodal investor. Munster poukázal na to, že investoři budou hledat příležitosti i mimo velké technologické společnosti. On sám si myslí, že potenciál mají některé menší technologické firmy už proto, že jejich velikost jim dává větší prostor pro růst.
K vývoji sazeb centrální banky Munster uvedl, že trhy čekají jejich další pokles, ale inflace se stále drží nad cílem Fedu ve výši 2 %. „Politická dynamika“ zřejmě skutečně povede k dalšímu poklesu sazeb, ze kterého by měly těžit větší i menší společnosti. Ty druhé bývají ale na takový vývoj citlivější, což je další argument ve prospěch této skupiny společností. Jeho společnost Deepwater AM přitom investuje do široké škály obchodovaných i neobchodovaných společností. A Clinton řekl, že jednou z hlavních otázek při vybírání investic je to, jaká je u dané menší společnosti pravděpodobnost, že se stane technologickou megafirmou.
Clinton vysvětloval, že pro řadu firem jsou klíčové platformy velkých technologických společností. Jejich podnikání může stát na platformě Amazonu, Applu či třeba Googlu. Na to, aby vznikla nová megafirma, by musela vytvořit svou vlastní platformu, která by fungovala podobně jako ty současné. „Hodně byznysu vznikne například na ChatGPT nebo na ,“ myslí si expert. Munster navázal s tím, že velké technologické společnosti dávají na AI obrovské částky, nyní vede zřejmě Meta. Obrázek se celkově dá udělat na základě toho, co o svých investičních plánech říkají sami hypescaleři, ale také podle toho, co říká NVIDIA.
Podle Clintona velké technologické firmy věří, že AI je přelomová technologie a nechtějí riskovat, že by nedostatečné investice do této technologie vedly k jejich zaostávání za konkurencí. Otázka ale je, nakolik budou modely umělé inteligence „komoditizovány“ a jaká bude nakonec návratnost těchto investic. Dříve byly velké technologické společnosti schopné generovat vysoké cash flow bez toho, aby musely hodně investovat. Podle Clintona ale tato „životní fáze“ už skončila a začala jiná. V ní má mnohem větší hodnotu „vlastnit infrastrukturu a být schopen nastavit si ji podle svých potřeb.“