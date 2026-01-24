Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Trh míří k bublině, zatím jsou patrné jen její omezené známky

Víkendář: Trh míří k bublině, zatím jsou patrné jen její omezené známky

24.01.2026 10:01
Autor: Redakce, Patria.cz

Investoři Gene Munster a Doug Clinton hovořili v rozhovoru pro Excess Returns o svém pohledu na dění na trzích v letošním roce a samozřejmě se zaměřili i na umělou inteligenci a její vliv na akcie a ekonomiku. Začátek rozhovoru byl věnován tomu, co Clinton psal v roce 2023: AI vytvoří obrovskou bublinu.

Clinton si myslí, že býčí trh tažený novými technologiemi může trvat ještě asi dva roky a celkově se drží toho, co tvrdil před dvěma lety. Munster k tomu dodal, že další růst může podle něj trvat 3 – 4 roky, ale v principu se ve svém názoru neliší od svého kolegy. Na letošní vývoj se pak dá dívat tak, že je očekáván růst zisků převyšující 10 % a valuace jsou sice vysoko, ale podle investorů ne přehnaně. Mohou se tedy držet na současných úrovních a trh by pak rostl podobným tempem jako zisky obchodovaných společností.



Na trhu podle Clintona panuje určitá skepse, což je zdravý jev, protože přispívá k realistickému hodnocení celého vývoje. V tuto chvíli se tu a tam objevují známky nafukování bubliny, ale celkově trh ještě není ve fázi, kdy by byla vyloženě nafouknutá. „Nakonec k tomu ale dojde,“ dodal investor. Munster poukázal na to, že investoři budou hledat příležitosti i mimo velké technologické společnosti. On sám si myslí, že potenciál mají některé menší technologické firmy už proto, že jejich velikost jim dává větší prostor pro růst.

K vývoji sazeb centrální banky Munster uvedl, že trhy čekají jejich další pokles, ale inflace se stále drží nad cílem Fedu ve výši 2 %. „Politická dynamika“ zřejmě skutečně povede k dalšímu poklesu sazeb, ze kterého by měly těžit větší i menší společnosti. Ty druhé bývají ale na takový vývoj citlivější, což je další argument ve prospěch této skupiny společností. Jeho společnost Deepwater AM přitom investuje do široké škály obchodovaných i neobchodovaných společností. A Clinton řekl, že jednou z hlavních otázek při vybírání investic je to, jaká je u dané menší společnosti pravděpodobnost, že se stane technologickou megafirmou.

Clinton vysvětloval, že pro řadu firem jsou klíčové platformy velkých technologických společností. Jejich podnikání může stát na platformě Amazonu, Applu či třeba Googlu. Na to, aby vznikla nová megafirma, by musela vytvořit svou vlastní platformu, která by fungovala podobně jako ty současné. „Hodně byznysu vznikne například na ChatGPT nebo na Gemini,“ myslí si expert. Munster navázal s tím, že velké technologické společnosti dávají na AI obrovské částky, nyní vede zřejmě Meta. Obrázek se celkově dá udělat na základě toho, co o svých investičních plánech říkají sami hypescaleři, ale také podle toho, co říká NVIDIA.

Podle Clintona velké technologické firmy věří, že AI je přelomová technologie a nechtějí riskovat, že by nedostatečné investice do této technologie vedly k jejich zaostávání za konkurencí. Otázka ale je, nakolik budou modely umělé inteligence „komoditizovány“ a jaká bude nakonec návratnost těchto investic. Dříve byly velké technologické společnosti schopné generovat vysoké cash flow bez toho, aby musely hodně investovat. Podle Clintona ale tato „životní fáze“ už skončila a začala jiná. V ní má mnohem větší hodnotu „vlastnit infrastrukturu a být schopen nastavit si ji podle svých potřeb.“


Čtěte více:

Datová centra ženou ceny elektřiny nahoru. Trump chce big tech přimět k financování nových elektráren
16.01.2026 14:47
Datová centra ženou ceny elektřiny nahoru. Trump chce big tech přimět k financování nových elektráren
Americký prezident Donald Trump se s guvernéry několika severovýchodní...
Šéf Microsoftu: Závod AI rozhodnou náklady na energie
20.01.2026 15:35
Šéf Microsoftu: Závod AI rozhodnou náklady na energie
Náklady na energie budou klíčové pro to, která země vyhraje závod v um...
Deutsche Bank: AI čeká těžký rok, prim budou hrát tři témata
22.01.2026 15:20
Deutsche Bank: AI čeká těžký rok, prim budou hrát tři témata
Podle Deutsche Bank Research Institute bude rok 2026 nejtěžším rokem p...
Americká investiční hádanka
21.01.2026 17:08
Americká investiční hádanka
Růst americké ekonomiky byl minulý rok tažen zejména investicemi spoje...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.01.2026
10:01Víkendář: Trh míří k bublině, zatím jsou patrné jen její omezené známky
23.01.2026
19:09Stříbro poprvé nad 100 dolary, zlato u 5000 dolarů za unci
19:02První den CSG na burze: Enormní poptávka v Praze, Strnad nejbohatším zbrojařem světa
17:09Trhy věří v jedno velké tentokrát jinak…
15:59UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu XS2764457078 a XS2585977882
15:05Intel doplácí na nízké výrobní výnosy i slabý výhled. Valuačně ale zůstává „aktivem národní bezpečnosti“  
14:40Kapital prchá z USA. Rozvíjející se trhy lámou rekordy  
13:13Perly týdne: Jakoby medvědí trh a zlatá alternativa k dolaru
11:22Strnadovo jmění se ze dne na den více než zdvojnásobilo. Je třetím nejbohatším na světě v kategorii do 40 let
11:18Nevýrazné obchodování před dalším rizikovým víkendem  
10:28Akcie Intelu padají po výsledcích a slabém výhledu až o 14 procent
9:53ŽIVĚ: Makrokompas s Petrem Sklenářem z ČNB
9:28Akcie CSG otevřely při svém debutu v plusu o více než 30 procent
8:50CSG debutuje v Amsterdamu i Praze, trhy uklidňuje obrat u Grónska a Intel zklamal  
8:42Rozbřesk: Vláda od dubna zvýší platy ve veřejném sektoru, porostou rychleji než v soukromém sektoru
6:07Damodaran: Můj přístup k investicím a Buffettova past
22.01.2026
22:00Trhy se oklepávají z Trumpových pohrůžek  
17:40S akciemi CSG lze obchodovat i přes Patrii. Na co si dát při zadávání pokynu pozor
17:12Ono to zase takové eso není…
16:26Růst americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí zrychlil na 4,4 procenta

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět