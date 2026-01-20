Šéf Microsoftu: Závod AI rozhodnou náklady na energie

Náklady na energie budou klíčové pro to, která země vyhraje závod v umělé inteligenci, řekl publiku na Světovém ekonomickém fóru v Davosu generální ředitel Satya Nadella. V této oblasti silně zaostává Evropa, jež podle Nadelly potřebuje globální perspektivu.
V současnosti se v rámci AI závodí především v oblasti budování infrastruktury, aby se využilo příslibu rapidního nárůstu efektivity, který tato technologie nabízí. Podle Nadelly však bude růst HDP, ať už kdekoliv, přímo korelovat s cenami energií při využívání AI.
U toho poukázal na novou globální komoditu – „token“, což jsou základní jednotky zpracování, které si kupují uživatelé AI modelů, aby na nich mohli provádět úkony. „Úkolem každé ekonomiky a každé firmy je přeměnit tyto tokeny v ekonomický růst. A pokud máte levnější komoditu, je to lepší,“ vysvětlil.
Hyperscaleři utrácejí miliardy dolarů za budování datových center pro AI. Třeba už dříve uvedl, že ve fiskálním roce 2025 očekává výdaje ve výši 80 miliard dolarů, přičemž polovina z těchto výdajů je mimo USA, podotkl Nadella.
„Dokonce bych řekl, že rychle ztratíme společenské povolení využívat energii – což je vzácný zdroj – k vytváření těchto tokenů, pokud tyto tokeny nezlepší zdravotní výsledky, vzdělávání, efektivitu veřejného sektoru a konkurenceschopnost soukromého sektoru napříč všemi odvětvími,“ citoval jeho slova server CNBC.
"Není to jen o produkci. Když se zamyslíte nad TCO (celkové náklady na vlastnictví), tak jste levný výrobce energie? Dokážete postavit datová centra? Jaká je nákladová křivka křemíku v systému?“ dodal.
Zatímco třeba v Číně jsou energie levnější než v USA, tak Evropa za dvěma největšími ekonomikami světa v této oblasti silně zaostává a naopak patří k místům, kde jsou ceny energií nejdražší na světě. To se zhoršilo v roce 2022 s nástupem energetické krize vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu.
Podle Nadelly potřebuje starý kontinent mít globální perspektivu, aby byl v éře AI úspěšný. "Evropská konkurenceschopnost je o konkurenceschopnosti její produkce globálně, nejen v Evropě. Myslím, že někdy, když přijedete do Evropy, tak se hodně mluví jen o Evropě,“ řekl s tím, že v posledních 300 letech evropská ekonomika vzkvétala, protože dokázala vyrábět věci, které svět potřeboval, aby to ale bylo možné i nadále, musí investovat do energie a „tokenů“ potřebných k napájení AI.
"Kdykoliv přijedeme do Evropy, všichni mluví o suverenitě. Evropa by se ale měla mnohem více zabývat přístupem svých průmyslových firem, svých finančních služeb… než si myslet, že pouhou ochranou Evropy se stane konkurenceschopnou. Tou se stane jen tehdy, pokud produkty vycházející z Evropy budou konkurenceschopné na globální úrovni. To je podle mě to, co je potřeba změnit,“ uzavřel Nadella.