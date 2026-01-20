Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Šéf Microsoftu: Závod AI rozhodnou náklady na energie

Šéf Microsoftu: Závod AI rozhodnou náklady na energie

20.01.2026 15:35
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Náklady na energie budou klíčové pro to, která země vyhraje závod v umělé inteligenci, řekl publiku na Světovém ekonomickém fóru v Davosu generální ředitel Microsoftu Satya Nadella. V této oblasti silně zaostává Evropa, jež podle Nadelly potřebuje globální perspektivu.

V současnosti se v rámci AI závodí především v oblasti budování infrastruktury, aby se využilo příslibu rapidního nárůstu efektivity, který tato technologie nabízí. Podle Nadelly však bude růst HDP, ať už kdekoliv, přímo korelovat s cenami energií při využívání AI.

U toho poukázal na novou globální komoditu – „token“, což jsou základní jednotky zpracování, které si kupují uživatelé AI modelů, aby na nich mohli provádět úkony. „Úkolem každé ekonomiky a každé firmy je přeměnit tyto tokeny v ekonomický růst. A pokud máte levnější komoditu, je to lepší,“ vysvětlil.

Hyperscaleři utrácejí miliardy dolarů za budování datových center pro AI. Třeba Microsoft už dříve uvedl, že ve fiskálním roce 2025 očekává výdaje ve výši 80 miliard dolarů, přičemž polovina z těchto výdajů je mimo USA, podotkl Nadella.

„Dokonce bych řekl, že rychle ztratíme společenské povolení využívat energii – což je vzácný zdroj – k vytváření těchto tokenů, pokud tyto tokeny nezlepší zdravotní výsledky, vzdělávání, efektivitu veřejného sektoru a konkurenceschopnost soukromého sektoru napříč všemi odvětvími,“ citoval jeho slova server CNBC.

"Není to jen o produkci. Když se zamyslíte nad TCO (celkové náklady na vlastnictví), tak jste levný výrobce energie? Dokážete postavit datová centra? Jaká je nákladová křivka křemíku v systému?“ dodal.

Zatímco třeba v Číně jsou energie levnější než v USA, tak Evropa za dvěma největšími ekonomikami světa v této oblasti silně zaostává a naopak patří k místům, kde jsou ceny energií nejdražší na světě. To se zhoršilo v roce 2022 s nástupem energetické krize vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu.

Podle Nadelly potřebuje starý kontinent mít globální perspektivu, aby byl v éře AI úspěšný. "Evropská konkurenceschopnost je o konkurenceschopnosti její produkce globálně, nejen v Evropě. Myslím, že někdy, když přijedete do Evropy, tak se hodně mluví jen o Evropě,“ řekl s tím, že v posledních 300 letech evropská ekonomika vzkvétala, protože dokázala vyrábět věci, které svět potřeboval, aby to ale bylo možné i nadále, musí investovat do energie a „tokenů“ potřebných k napájení AI.

"Kdykoliv přijedeme do Evropy, všichni mluví o suverenitě. Evropa by se ale měla mnohem více zabývat přístupem svých průmyslových firem, svých finančních služeb… než si myslet, že pouhou ochranou Evropy se stane konkurenceschopnou. Tou se stane jen tehdy, pokud produkty vycházející z Evropy budou konkurenceschopné na globální úrovni. To je podle mě to, co je potřeba změnit,“ uzavřel Nadella.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.01.2026
17:11IPO CSG bez drobných investorů a ČEZ pod tlakem politiky
16:18Ministr financí USA věří, že Evropané kvůli Grónsku nevyhrotí vztahy s USA
16:05Ministři financí EU zvažují protiúder na nové hrozby z USA
15:35Šéf Microsoftu: Závod AI rozhodnou náklady na energie
14:07Netflix změnil podobu dohody s Warner Bros. Nově zaplatí kompletně v hotovosti
14:02Hyperbýčí sentiment pod tlakem. Geopolitika srazila americké futures hluboko pod nulu
13:00Rizika pro dluhopisy stoupají, když trhy zůstávají pod tlakem geopolitiky  
12:05Prodej dluhopisů ve světě zrychluje. Investoři se obávají rostoucích deficitů
10:03CSG by při IPO mohla získat až 3,8 miliardy eur. Nabídka byla pokryta během několika minut
8:57Kofola kupuje společnost Nobilis Tilia, která vyrábí čistě přírodní kosmetiku
8:49IPO CSG již pokryto, účast retailu stále nejasná. Americké futures temně rudé  
8:44Rozbřesk: Další TACO trade před námi?
8:44Cena zlata poprvé překonala 4 700 dolarů
6:06Micron: Nedostatek paměťových čipů je „bezprecedentní“ a potrvá roky  
19.01.2026
17:06Měknutí amerického inflačního cíle a evropská rovnováha
16:43CSG údajně začne zítra sbírat objednávky, na amsterdamské burze má mít debut v pátek
15:57Trumpova cla by v Evropě zasáhla auta, léky, luxus i energetické firmy
14:20Škoda Auto loni celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 pct na 1,043.900
13:38PODCAST Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix  
13:25Trumpova cla ukazují, která aktiva fungují jako bezpečný přístav, a která nikoli  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět