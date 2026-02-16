Hledat v komentářích

Detail - články  
Týdenní výhled: HDP USA by mělo růst, Warner Bros. přehodnocuje dohodu s Netflixem

Týdenní výhled: HDP USA by mělo růst, Warner Bros. přehodnocuje dohodu s Netflixem

16.02.2026 12:29
Autor: Research, Patria Finance

Tento týden začíná na globálních trzích v utlumeném režimu kvůli svátkům v USA i pokračujícím lunárním novoročním oslavám v Asii. Čekají nás předběžná data o růstu amerického HDP, která by měla potvrdit další solidní tříprocentní tempo.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

