Trump v Davosu kritizoval Evropu, která podle něj nemíří správným směrem

Evropa nemíří správným směrem, některá místa se změnila k nepoznání. Dnes to v projevu na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu prohlásil americký prezident Donald Trump. Ocenil naopak výkon americké ekonomiky, kterou označil za hospodářský motor planety. Poznamenal, že rozkvět USA nastal poté, co se před rokem vrátil do Bílého domu.
"Některá místa v Evropě už ani nejde poznat. A to nemyslím pozitivně, je to naopak v negativním smyslu. Evropu miluji a chci vidět, že se Evropě daří. Nemíří ale správným směrem," řekl Trump.
Americký prezident poznamenal, že USA věří v pevné vazby s Evropou, které jsou dané společnou minulostí. Značná část Američanů včetně Trumpa má evropské předky. Sám Trump dnes připomenul, že jeho matka byla "stoprocentní Skotka" a otec, který se již narodil v USA, byl po rodičích "stoprocentní Němec".
Evropské problémy podle šéfa Bílého domu vycházejí ze zelené politiky a také z masového přistěhovalectví. Trump již v minulosti vyčítal Evropě podle něj přílišný důraz Evropské unie na ekologická opatření a rovněž nedostatečný boj proti nelegální migraci.
USA naopak podle Trumpa ekologické přestavbě hospodářství, kterou označuje za nový zelený podvod, dokázaly zabránit, když si ho Američané zvolili za prezidenta. Nový zelený podvod, což je termín, kterým Trump odkazuje na meziválečnou obnovu amerického hospodářství zvanou nový úděl, je podle prezidenta zřejmě největším podvodem v historii. Kriticky se vyslovil mimo jiné o větrných elektrárnách, vysokých cenách elektřiny v Německu či o nízké produkci energie v Británii.
Británii rovněž vytknul, že netěží dostatečně ropu v Severním moři. Podle něj jsou na tamních nalezištích zásoby ropy na 500 let. "Proto jsou ceny tak vysoké," poznamenal o cenách paliv.
Své vystoupení v Davosu, kde na úvod pozdravil své přátele a také "několik nepřátel", což publikum přijalo se smíchem, zahájil americký prezident pochvalou amerického hospodářství. "Po roce, co jsem ve funkci (prezidenta), ekonomika vzkvétá," řekl. "Žádná inflace, vysoký ekonomický růst," poznamenal Trump s tím, že současnou vysokou úroveň hospodářského výkonu nikdo jiný než on nepředvídal.
V ekonomické části projevu Trump zmínil také Venezuelu, odkud na počátku měsíce uneslo americké komando tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Toho USA viní z narkoterorismu. "Venezuela vydělá v příštích šesti měsících více peněz než za posledních dvacet let," řekl šéf Bílého domu s tím, že USA budou prodávat venezuelskou ropu. V této souvislosti hovořil o 50 milionech barelů ropy, kterou USA zabavily a odvezly. Barel má asi 159 litrů.
Trump opět zpochybnil soudržnost NATO a řekl, že USA stojí při alianci
Trump daále prohlásil, že USA budou vždy stát při NATO, zpochybnil ale závazky spojenců k Severoatlantické alianci. Podle šéfa Bílého domu Spojené státy ze strany NATO čelily v minulosti neférovému zacházení a nyní by měly získat kontrolu nad Grónskem.
Americké převzetí Grónska, které je autonomní částí Dánského království, by podle Trumpa posílilo Severoatlantickou alianci. "Nepředstavovalo by to hrozbu pro NATO, naopak by to výrazně posílilo bezpečnosti celé aliance, celého NATO," uvedl Trump s tím, že USA ze strany NATO čelily "velmi neférovému zacházení".
Americký prezident zároveň uvedl, že USA k převzetí Grónska nepoužijí vojenskou sílu, a poznamenal, že USA zde vždy budou pro NATO, není si ale jist, zda tady ostatní členské státy aliance budou vždy pro USA.
Zpravodajský server BBC označil Trumpovo tvrzení, že Spojené státy od studené války od NATO nic nezískaly, za zavádějící. Po teroristických útocích na USA 11. září 2001 byl poprvé a zatím naposledy na žádost Spojených států aktivován článek 5 Severoatlantické smlouvy, podle něhož členové NATO považují ozbrojený útok proti jednomu nebo více z nich za útok proti všem a zavazují se v takovém případě pomoci. Na americkou žádost také NATO 9. října 2001 zahájilo vůbec první protiteroristickou operaci Eagle Assist, která trvala do poloviny května 2002; letouny NATO při ní pomáhaly hlídat vzdušný prostor USA. Na základě článku 5 po útocích na USA byla také v říjnu 2001 ve Středozemním moři zahájena akce Active Endeavour (Aktivní úsilí), která trvala až do roku 2016.
Není to přitom poprvé, co Trump zpochybnil soudržnost NATO. Začátkem ledna například na sociálních sítích napsal, že Rusko a Čína nemají strach z NATO bez USA a že "pochybuje, že by tu NATO pro nás bylo, kdybychom je skutečně potřebovali".