Gundlach: Dolar bude oslabovat a ovlivní světové akciové trhy

Gundlach: Dolar bude oslabovat a ovlivní světové akciové trhy

20.03.2026 15:41
Autor: Redakce, Patria.cz

Jeffrey Gundlach z vedení společnosti DoubleLine Capital si myslí, že vývoj na ropě by mohl k inflaci přidat až 0,6 procentního bodu. Zlato je podle něj dál atraktivní i kvůli chování centrálních bank a očekávanému tlaku na oslabování dolaru (viz zde). Poukázal i na to, že zlato si nyní vede lépe než bitcoin. O něm prý slyšel, že „je jen pro generaci baby boom, což ale považuji za urážku, protože sem patřím i já.“ K tomu Gundlach přemítal o tom, že spekulace se mohly z bitcoinu a kryptoměn přesunout na jiné trhy. A pak se věnoval dalším tématům včetně komodit.

Investor poukázal na to, že komoditní index Bloombergu se dostal vysoko nad svůj plovoucí 200denní průměr. Podle něj tedy není z hlediska krátkodobějšího tradingu nejlepší čas na nákup komodit právě proto, jak velké zisky tu byly realizovány v posledních měsících, lepší je vyčkat na nějakou korekci. K dolaru ukázal následující graf s dlouhodobým vývojem jeho kurzu ke koši měn:

11

Zdroj: Double Line Capital

Investor poukázal na to, že do roku 2010 měl dolar sestupný trend, který se pak otočil. K tomu Gundlach vyznačil vodorovnou přímkou úroveň, na kterou se podle něj dolar pravděpodobně ještě letos dostane. V této souvislosti dodal, že historicky lze pozorovat korelaci mezi návratností korporátních dluhopisů na rozvíjejících se trzích a kurzem dolaru. Konkrétně platí, že slabší dolar jde ruku v ruce s vyšší návratností dluhopisů na rozvíjejících se trzích (měřenou relativně k americkým korporátním obligacím).

K akciím investor řekl, že „se mu nelíbí strategie založené na kapitalizaci vážených indexech“. Což jsou podle něj ty, které více využívají momentum. Doporučuje, aby akcie tvořily asi 40 % portfolia a za atraktivnější nyní považuje hodnotové akcie ve srovnání s růstovými. K výkonům amerických trhů relativně k zahraničním poukázal na obrat, který přinesl zaostávání amerických akcií. „Je to dost přesvědčivý obrat, preferuji evropské akcie jako součást mého portfolia. A nejsem ani proti držení akcií z rozvíjejících se trhů, a to v lokálních měnách, protože očekávám oslabování dolaru,“ řekl investor.

Gundlach v této souvislosti připomněl předchozí příliv kapitálu do USA, který se ale podle něj změní v souvislosti s vývojem kurzu dolaru. Půjde o jedno z hlavních témat budoucích let. K tomu by investoři neměli ignorovat rozdíl ve valuacích amerických a zahraničních akcií. Celkově by tak podle Gundlacha mělo docházet k tomu, že slábnoucí dolar půjde ruku v ruce s lepšími výkony trhů mimo USA. „Jsme v rané fázi tohoto vývoje,“ trvat by podle experta mohla „několik následujících let“.

K tématu dolaru a relativní návratnosti akciových trhů Gundlach ukázal ještě následující graf. Konkrétně porovnává návratnost amerických trhů relativně k rozvíjejícím se trhům s vývojem dolarového indexu. Konce křivek ukazují na zlom v trendech a podle investora půjde o déletrvající jev, kdy bude slábnoucí dolar doprovázen vyšší relativní návratností rozvíjejících se trhů.

111 

Zdroj: Double Line Capital

 
 
 

Čtěte více:

Goldman Sachs: Na softwaru přichází stabilizace, někteří lídři mohou svou pozici udržet
18.03.2026 6:44
Goldman Sachs: Na softwaru přichází stabilizace, někteří lídři mohou svou pozici udržet
Gabriela Borgesová z Goldman Sachs prezentovala na Youtube kanále této...
Gundlach o ropou taženém růstu inflace a investicích do zlata
20.03.2026 6:02
Gundlach o ropou taženém růstu inflace a investicích do zlata
Jeffrey Gundlach z vedení společnosti DoubleLine Capital na jejím Yout...


