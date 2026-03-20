Po nadějných zprávách z Izraele se nálada opět zhoršuje. Víkend je riziko

Po nadějných zprávách z Izraele se nálada opět zhoršuje. Víkend je riziko

20.03.2026 11:32
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Trhy se po krátkém uklidnění opět dostávají pod tlak. Po ranní korekci ropy i výnosů sice akcie krátce posílily, optimismus ale rychle vyprchal – evropské indexy zamířily zpět do záporu, ropa Brent je znovu nad 110?USD a americké futures signalizují slabý start Wall Street. Geopolitické napětí zůstává hlavním tématem: přestože zazněly smířlivější signály ohledně dalších útoků na energetickou infrastrukturu, situace na Blízkém východě je nadále nepřehledná a riziko energetického šoku zůstává vysoké. Investoři proto vyčkávají, trh je jen několik procent pod maximy a do nejistoty vstupují i další faktory, včetně oslabeného sentimentu kolem AI.

Po nárůstu nervozity se trhy krátkodobě zklidnily. Cena ropy zabrzdila a korigovala růst. Mírně dolů otočily také dluhopisové výnosy, a to v úvodu dnešního dne přineslo slušné zisky akciím i nárůst cen drahých kovů. Těžko ale náladu na trzích zatím označit za optimistickou. Evropské akciové indexy totiž své zisky stihly během dopoledne smazat a míří do záporu, výnosy se zvedají a ropa též. Brent se obchoduje kolem 111 USD. Indexy DAX , AEX a CAC40 se nacházejí 0,3 pct v záporu, FTSE100 klesá o půl procenta a americké futures zatím naznačují ještě větší pokles při startu další seance na Wall Street. Nasdaqu věstí ztráty 0,8 pct. Eurodolar klesá k 1,1550.

Poté, co trhy vystrašila izraelská eskalace a íránská odveta v podobě útoku na energetickou infrastrukturu, přišly příznivější zprávy. Izraelský premiér po delší odmlce vystoupil a prohlásil, že útoky na energetiku nebudou pokračovat a že celá válka skončí výrazně dříve, než si lidé myslí, protože Írán ztratil schopnost obohacovat uran a stavět balistické střely. Americký prezident pak dodal, že do Íránu nechce posílat pozemní jednotky.

Zní to nadějně v tom smyslu, že Donald Trump, kterému se protahování války výrazně nehodí, možná zpracoval Benjamina Netanjahua, aby neblokoval jeho snahu se z konfliktu stáhnout. Na druhou stranu tu řada věcí neladí. První je už to, že iniciativa byla dosud spíše na izraelském premiérovi. Dále, Izrael ve skutečnosti nebude moc spokojený s Íránem, který nadále posílá množství raket a dronů na okolní země a jehož režim se pevně drží vesla. Navíc Trump s vysláním vojáků může klidně rychle otočit - do Zálivu míří výsadková loď americké námořní pěchoty a podle dnešních zpráv vláda zvažuje obsazení ostrova Charg, kritického pro vývoz íránské ropy. A v neposlední řadě je velkou otázkou, jestli s ukončením útoků bude souhlasit Írán. Ten naplno rozehrál svůj největší trumf v podobě destrukce světového energetického trhu, jeho velení je do značné míry decentralizované a lidi, se kterými by se teoreticky dalo jednat, jsou průběžně zabíjeni, jako naposledy Alí Laridžání.

Jak jsme uváděli už minule, velký problém je, že nyní už neřešíme jen odblokování energetických dodávek ze Zálivu, ale i samotnou produkci. Škody na katarské infrastruktuře se například mají opravovat 3-5 let. Pokud světový trh přijde o íránskou produkci a Írán stihne zničit další kapacity v oblasti, energetický šok světovou ekonomiku nemine.

Jako vždy tak představuje víkend zvýšené riziko, ale investoři netuší, jakým směrem se nastavit. Rychlé ukončení války by nepochybně vedlo k výrazně pozitivní reakci, ale stejně tak může přijít i eskalace dalšími útoky na energetickou infrastrukturu. I přes nervozitu je však stále vidět, že hodně investorů prostě vyčkává - akciové indexy jsou jen pár procent pod maximy, a to nikoli jen kvůli Íránu. Svou roli sehrály i pochybnosti o AI, což je další extrémně důležité téma, jakkoli se nyní trochu ztratilo z centra pozornosti.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:30 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.5073 0.0920 24.5200 24.4588
CZK/USD 21.2270 0.3759 21.2475 21.1265
HUF/EUR 392.9231 0.5296 393.7767 390.0748
PLN/EUR 4.2776 0.1958 4.2809 4.2652
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9501 -0.4924 7.9922 7.9451
JPY/EUR 183.3465 0.2921 183.5362 182.6006
JPY/USD 158.8050 0.5891 158.9000 157.7520
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8633 0.1044 0.8636 0.8614
CHF/EUR 0.9103 -0.3285 0.9138 0.9101
NOK/EUR 11.0297 0.3170 11.0345 10.9695
SEK/EUR 10.7834 0.1654 10.7870 10.7327
USD/EUR 1.1545 -0.2850 1.1581 1.1535
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4172 0.3541 1.4178 1.4090
CAD/USD 1.3724 -0.1088 1.3743 1.3712
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny
 

Čtěte více:

Rizika na Blízkém východě dál hýbou trhy a roste nejistota kolem private credit. Futures jsou zelené
20.03.2026 8:47
Rizika na Blízkém východě dál hýbou trhy a roste nejistota kolem private credit. Futures jsou zelené
Globální sentiment určují útoky na klíčovou plynovou infrastrukturu v ...
Rozbřesk: ČNB vyčkává na další vývoj íránského konfliktu, šance, že ECB zvýší sazby narůstají
20.03.2026 8:53
Rozbřesk: ČNB vyčkává na další vývoj íránského konfliktu, šance, že ECB zvýší sazby narůstají
Česká národní banka podle očekávání sazby ponechala beze změny na úrov...
Nagel: ECB v dubnu zváží zvýšení sazeb, pokud se zvýší inflační tlaky
20.03.2026 9:54
Nagel: ECB v dubnu zváží zvýšení sazeb, pokud se zvýší inflační tlaky
Evropská centrální banka (ECB) bude muset zvážit zvýšení úrokových s...
Unilever obdržel nabídku na koupi potravinářské divize od americké McCormick
20.03.2026 11:18
Unilever obdržel nabídku na koupi potravinářské divize od americké McCormick
Britský výrobce spotřebního zboží Unilever obdržel nabídku na odkup sv...


20.03.2026
16:20Teroristický útok v Pardubicích? Firma vyrábí i drony, sejde se Bezpečnostní rada státu
15:41Gundlach: Dolar bude oslabovat a ovlivní světové akciové trhy
14:05Další podpora investičního příběhu Colt CZ: Colt Canada získala kontrakt za 273 mil. CAD  
13:43Czechoslovak Group provede svou první akvizici v Polsku. DOMAR MS rozšíří kapacity obranného segmentu
12:57Novartis kupuje vývoj nového léku na rakovinu prsu za až 3 miliardy dolarů od Synnovation Therapeutics
12:18Novo Nordisku vypršel v Indii patent. Na trh míří záplava generických léků na hubnutí
11:54Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisů XS2534985283, XS2534984120
11:32Po nadějných zprávách z Izraele se nálada opět zhoršuje. Víkend je riziko  
11:18Unilever obdržel nabídku na koupi potravinářské divize od americké McCormick
10:35Perly týdne: Čína s AI pravděpodobně udělá to, co udělala se vším ostatním
9:54Nagel: ECB v dubnu zváží zvýšení sazeb, pokud se zvýší inflační tlaky
9:05ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.: Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu
8:53Rozbřesk: ČNB vyčkává na další vývoj íránského konfliktu, šance, že ECB zvýší sazby narůstají
8:47Rizika na Blízkém východě dál hýbou trhy a roste nejistota kolem private credit. Futures jsou zelené  
6:02Gundlach o ropou taženém růstu inflace a investicích do zlata
19.03.2026
22:01Americké akciové indexy uzavírají obchodní den neutrálně  
17:44Doosan Škoda Power: EBITDA i tržby loni klesly, objem zakázek vzrostl
17:11Co říká jeden alternativní pohled na valuace amerických a světových akciových trhů?
16:37ECB sazby nezměnila, pozorně sleduje Blízký východ
16:01Tržby Alibaby zaostaly za očekáváním, čistý zisk se kvůli investicím propadl o 66 procent

