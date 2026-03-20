Po nadějných zprávách z Izraele se nálada opět zhoršuje. Víkend je riziko

Trhy se po krátkém uklidnění opět dostávají pod tlak. Po ranní korekci ropy i výnosů sice akcie krátce posílily, optimismus ale rychle vyprchal – evropské indexy zamířily zpět do záporu, ropa Brent je znovu nad 110?USD a americké futures signalizují slabý start Wall Street. Geopolitické napětí zůstává hlavním tématem: přestože zazněly smířlivější signály ohledně dalších útoků na energetickou infrastrukturu, situace na Blízkém východě je nadále nepřehledná a riziko energetického šoku zůstává vysoké. Investoři proto vyčkávají, trh je jen několik procent pod maximy a do nejistoty vstupují i další faktory, včetně oslabeného sentimentu kolem AI.
Po nárůstu nervozity se trhy krátkodobě zklidnily. Cena ropy zabrzdila a korigovala růst. Mírně dolů otočily také dluhopisové výnosy, a to v úvodu dnešního dne přineslo slušné zisky akciím i nárůst cen drahých kovů. Těžko ale náladu na trzích zatím označit za optimistickou. Evropské akciové indexy totiž své zisky stihly během dopoledne smazat a míří do záporu, výnosy se zvedají a ropa též. Brent se obchoduje kolem 111 USD. Indexy DAX , AEX a CAC40 se nacházejí 0,3 pct v záporu, FTSE100 klesá o půl procenta a americké futures zatím naznačují ještě větší pokles při startu další seance na Wall Street. Nasdaqu věstí ztráty 0,8 pct. Eurodolar klesá k 1,1550.
Poté, co trhy vystrašila izraelská eskalace a íránská odveta v podobě útoku na energetickou infrastrukturu, přišly příznivější zprávy. Izraelský premiér po delší odmlce vystoupil a prohlásil, že útoky na energetiku nebudou pokračovat a že celá válka skončí výrazně dříve, než si lidé myslí, protože Írán ztratil schopnost obohacovat uran a stavět balistické střely. Americký prezident pak dodal, že do Íránu nechce posílat pozemní jednotky.
Zní to nadějně v tom smyslu, že Donald Trump, kterému se protahování války výrazně nehodí, možná zpracoval Benjamina Netanjahua, aby neblokoval jeho snahu se z konfliktu stáhnout. Na druhou stranu tu řada věcí neladí. První je už to, že iniciativa byla dosud spíše na izraelském premiérovi. Dále, Izrael ve skutečnosti nebude moc spokojený s Íránem, který nadále posílá množství raket a dronů na okolní země a jehož režim se pevně drží vesla. Navíc Trump s vysláním vojáků může klidně rychle otočit - do Zálivu míří výsadková loď americké námořní pěchoty a podle dnešních zpráv vláda zvažuje obsazení ostrova Charg, kritického pro vývoz íránské ropy. A v neposlední řadě je velkou otázkou, jestli s ukončením útoků bude souhlasit Írán. Ten naplno rozehrál svůj největší trumf v podobě destrukce světového energetického trhu, jeho velení je do značné míry decentralizované a lidi, se kterými by se teoreticky dalo jednat, jsou průběžně zabíjeni, jako naposledy Alí Laridžání.
Jak jsme uváděli už minule, velký problém je, že nyní už neřešíme jen odblokování energetických dodávek ze Zálivu, ale i samotnou produkci. Škody na katarské infrastruktuře se například mají opravovat 3-5 let. Pokud světový trh přijde o íránskou produkci a Írán stihne zničit další kapacity v oblasti, energetický šok světovou ekonomiku nemine.
Jako vždy tak představuje víkend zvýšené riziko, ale investoři netuší, jakým směrem se nastavit. Rychlé ukončení války by nepochybně vedlo k výrazně pozitivní reakci, ale stejně tak může přijít i eskalace dalšími útoky na energetickou infrastrukturu. I přes nervozitu je však stále vidět, že hodně investorů prostě vyčkává - akciové indexy jsou jen pár procent pod maximy, a to nikoli jen kvůli Íránu. Svou roli sehrály i pochybnosti o AI, což je další extrémně důležité téma, jakkoli se nyní trochu ztratilo z centra pozornosti.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:30 SEČ:
|CZK/EUR
|24.5073
|0.0920
|24.5200
|24.4588
|CZK/USD
|21.2270
|0.3759
|21.2475
|21.1265
|HUF/EUR
|392.9231
|0.5296
|393.7767
|390.0748
|PLN/EUR
|4.2776
|0.1958
|4.2809
|4.2652
|CNY/EUR
|7.9501
|-0.4924
|7.9922
|7.9451
|JPY/EUR
|183.3465
|0.2921
|183.5362
|182.6006
|JPY/USD
|158.8050
|0.5891
|158.9000
|157.7520
|GBP/EUR
|0.8633
|0.1044
|0.8636
|0.8614
|CHF/EUR
|0.9103
|-0.3285
|0.9138
|0.9101
|NOK/EUR
|11.0297
|0.3170
|11.0345
|10.9695
|SEK/EUR
|10.7834
|0.1654
|10.7870
|10.7327
| USD/EUR
|1.1545
|-0.2850
|1.1581
|1.1535
|AUD/USD
|1.4172
|0.3541
|1.4178
|1.4090
|CAD/USD
|1.3724
|-0.1088
|1.3743
|1.3712