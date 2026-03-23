Překvapivě zelené pondělí na Wall Street

Dnešní obchodování v USA rozhodně ráno nevypadalo ani zdaleka tak růžově jako nyní. Po víkendových ultimátech ze strany prezidenta Trumpa k Íránu byl trh nastaven v podstatě na protržení lokálních minim a důvěra investorů v pozitivní obrat ve vztazích mezi USA a Íránem se pomalu začínala rovant nule. Po poledni našeho času však D. Trump svou rétoriku (tak jak to umí jen on) otočil a odvolal co dříve slíbil.. Jinými slovy se zdá, že pochopil, že nátlakem v tomto případě asi nic nezíská a svá ultimáta odložil. Trh tak začal opět více věřit v brzké uklidnění situace, respektive "alespoň" uvolnění Hormuzu. Jak je patrné, vše je nyní ve vleku ceny ropy a aktuální konflikt je zkrátka hlavním hybatelem trhů. Ropa dnes po prohlášení Trumpa klesla o -11,5 % v případě evropské ropy brent a v případě WTI došlo k poklesu o 9,5 %, konkrétně na úroveň 88,88 USD za barel. Z mého pohledu však situace není zdaleka vyřešena a možné komplikace jsou velmi pravděpodobné. Nezbývá než doufat, že prezident Trump brzy z těchto končin odvelí svá vojska a obava z možné celesvětové energetické krize bude zažehnána.
Trhy dnes rostly napříč všemi hlavními sektory americké ekonomiky, je však nutné podotknout, že jde o první den v sérii mnoha dní, kdy tomu bylo právě naopak. Dnešní volatilita byla opravdu výrazná - v souvislosti s otočkou nálady v rámci jednoho dne dokonce tak výrazná, že podobných dní je v roce k vidění jen málo. Doufejme tedy, že aktuální optimismus bude podpořen tou správnou akcí z repertoáru Donalda Trumpa.
Zlato se dnes v závěru amerického obchodování pohybovalo na úrovni 4405,25 USD za trojskou unci, tedy ztratilo proti včerejšku -1,9 %.