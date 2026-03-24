EU a Austrálie se dohodly na odstranění cel, bezpečnostní spolupráci i těžebních projektech

24.03.2026 9:36
Autor: ČTK

Evropská unie a Austrálie dnes po letech vyjednávání podepsaly obchodní dohodu, která podle Evropské komise odstraní téměř všechna cla na vývoz evropského zboží. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová a australský premiér Anthony Albanese v Canbeře oznámili rovněž uzavření úmluvy o bezpečnostní a obranné spolupráci, informovala exekutiva EU. Obě strany se dále dohodly na čtyřech velkých projektech v oblasti těžby vzácných zemin, včetně lithia a wolframu.

"Austrálie patří k nejvýznamnějším světovým producentům kritických surovin. Naopak Evropa patří k největším světovým spotřebitelům," uvedla von der Leyenová.

Obě strany se na úzké obchodní spolupráci dohodly v době, kdy jejich exportéři čelí překážkám v podobě cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jejich ekonomiky se potýkají s nejistotou v dodávkách kritických surovin, uvedla agentura Reuters.

"Vysíláme zbytku světa silný signál, že přátelství a spolupráce znamenají v této turbulentní době nejvíce," uvedla von der Leyenová.

Podle komise zruší dohoda 99 procent cel na vývoz evropského zboží, díky čemuž ušetří exportéři miliardu eur (24,5 miliard korun) ročně. Austrálie zcela zruší například cla na evropské víno, ovoce, zeleninu či čokoládu, po třech letech od podpisu dohody i na sýry.

Agentura Reuters nicméně upozornila, že některé australské zemědělské produkty, jako například hovězí a skopové maso, budou podléhat vývozním kvótám. Australští zemědělci proto dohodu ostře kritizovali s tím, že jim nezajišťuje dostatečný přístup na trh EU.

Podle von der Leyenové se obě strany dohodly také na zahájení jednání o přistoupení Austrálie k programu Horizon. Horizon Europe je hlavní program Evropské unie pro financování výzkumu a inovací v období 2021 až 2027. Financování mohou získat univerzity, výzkumné organizace, ale i firmy. EK navrhla pokračování v upravené formě i po roce 2027.

Unijní země vyvezly loni do Austrálie zboží v hodnotě 37 miliard eur (905 miliard Kč) a v roce 2023 také služby v hodnotě 28 miliard eur (685 miliard Kč). Obchodní dohoda by měla podle Bruselu pomoci k tomu, že objem vývozu naroste v příštích deseti letech o třetinu.

EU jako celek byla v roce 2024 třetím největším obchodním partnerem Austrálie v oboustranném obchodě a zároveň šestým největším vývozním trhem. V roce 2024 byla EU druhým největším zdrojem zahraničních investic v Austrálii.

 

