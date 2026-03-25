Colt CZ překonal očekávání, USA předložily plán pro mír a ARM uvede vlastní čipy

Colt CZ mírně lepší čísla, než se očekávalo. Investoři zároveň sledují dění kolem Íránu, napětí na trzích private credit fondů a zvýšený tlak na softwarové tituly, zatímco OpenAI míří k novému kolu financování v hodnotě kolem 10 miliard dolarů a ARM poprvé uvede vlastní čipy, které budou dodávat i pro Metu.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,8 %, FTSE 100 +0,7 % a DAX +0,9 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,8 %, S&P 500 mini +0,7 % a Nasdaq 100 mini +0,8 %.
Místní makléř opakuje u Coltu doporučení „akumulovat“ s cílovou cenou 981 Kč (oproti předchozím 791 Kč).
CSG zítra oznámí výsledky za fiskální rok 2025 před otevřením trhu. Trh očekává tržby 6446,8 mil. EUR, EBITDA 1746,4 mil. EUR a čistý zisk 787,2 mil.
USA vypracovaly 15bodový plán pro ukončení války s Íránem a předaly ho přes Pákistán, podrobnosti návrhu však zůstávají nejasné. Čínský ministr zahraničí Wang Yi vyzval Írán, aby co nejdříve zahájil jednání s Washingtonem. Mluvčí íránské armády se ale snahám USA o zajištění příměří vysmíval. Cena ropy Brent klesla pod 100 dolarů a futures na evropské akcie vzrostly.
Mezitím však Trumpova administrativa nařídila nasadit na Blízký východ asi 2 000 vojáků, kteří se připojí ke dvěma expedičním jednotkám námořní pěchoty s přibližně 5 000 vojáky, které by měly do regionu začít přicházet v nadcházejících dnech.
Írán uvedl, že zahraniční lodě mohou překročit Hormuzský průliv, pokud nepodporují agresivní akty proti této zemi a dodržují předpisy zavedené Teheránem. Írán údajně začal účtovat některým obchodním plavidlům proplouvajícím Hormuzským průlivem poplatky za tranzit.
Akcie softwarových společností klesly po zprávě, že cloudová divize Amazonu vyvíjí AI agenta pro automatizaci některých funkcí pro prodej a rozvoj podnikání. Obavám přidalo i to, že společnosti Ares a Apollo omezují výběry z private credit fondů, když obavy o zdraví půjček výrobcům softwaru a dalším společnostem, které jsou považovány za zranitelné vůči umělé inteligenci, vyvolaly vlnu žádostí o výstup z fondu.
Mezitím společnost OpenAI se blíží k uzavření dohody o získání zhruba 10 miliard dolarů od rizikových investorů, čímž se celková částka z posledního kola financování zvýšila na zhruba 120 miliard dolarů. A společnost ARM, která se proslavila licencováním technologií výrobcům polovodičů, začne poprvé prodávat své vlastní čipy s cílem získat větší podíl na masivních výdajích na AI zařízení. Jejím prvním významným zákazníkem bude Meta.