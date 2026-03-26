Rozbřesk: ECB je připravena zvýšit úrokové sazby

26.03.2026 8:56
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Evropská centrální banka je dle slov své šéfky Christine Lagardeové připravena zareagovat na dopady války na Blízkém východě zvýšením úrokových sazeb. Ve hře je přitom hned několik scénářů – od umírněného růstu sazeb až po razantní reakci. Zároveň je ale podle Lagardeové možné, že ECB inflační šok tzv. „vysedí“ a sazby zvyšovat nebude. To vše bude záviset na rozsahu, délce trvání a přelivu energetického šoku do širší ekonomiky.

Nejbližší zasedání ECB je naplánováno až za pět týdnů, i proto se šéfka centrální banky k žádnému z těchto tří scénářů předem nezavázala. Ke konci dubna už by totiž mohlo být jasnější, zda blízkovýchodní konflikt vyústí pouze v dočasný šok, nebo zda půjde o významnější stagflační zásah do ekonomiky, který si vyžádá razantnější reakci ze strany centrální banky.

Jedna věc však zazněla z úst Lagardeové zcela jednoznačně: centrální banka nebude se svou reakcí dlouho váhat. Jde o jasný signál, že ECB je dnes mentálně nastavena jinak než v letech 2022–2023, kdy s odpovědí na mimořádný inflační šok vyčkávala příliš dlouho. Tuto chybu nyní banka nechce opakovat, primárně z obav o ztrátu kredibility. I proto je při pohledu na klíčové světové centrální banky právě ECB tou nejvíce náchylnou ke zpřísnění měnové politiky v reakci na probíhající stagflační šok.

Trhy aktuálně počítají hned s trojím zvýšením sazeb, v souhrnu o 75 bazických bodů do konce letošního roku. Tyto sázky nám nadále připadají až příliš agresivníokud by konflikt skončil v nejbližších týdnech, máme za to, že ECB nebude nucena takto razantně zvedat sazby. V případě, že se konflikt na Blízkém východě protáhne a nebude mít rychlé řešení, je však razantnější zpřísnění měnové politiky nepochybně na stole.

Celkově považujeme nejbližší dva až tři týdny za klíčové z hlediska toho, zda ekonomika projde jen krátkodobým výkyvem, nebo zda situace přeroste v náš zátěžový scénář, který počítá v eurozóně i v Česku s citelně horším výhledem pro inflaci a hospodářský růst, stejně jako vyššími úrokovými sazbami.

TRHY

Koruna

Koruna se obchoduje na dohled hranice 24,50 EUR/CZK, která se ale zatím ukazuje jako solidní bariéra, přes kterou se tuzemské měně příliš oslabovat nechce. Domácí makro kalendář je do konce týdne prázdný, a tak bude koruna sledovat – podobně jako v posledních třech týdnech – především dění na Blízkém východě. Signály deeskalace ze strany americké administrativy přinesly na globální trhy jen dočasnou úlevu, proto ani na koruně nevidíme příliš prostoru k posunu na silnější úrovně. Naopak nadále platí, že koruna je vůči energetickému šoku v kombinaci se silným dolarem relativně zranitelná, což může přinést další tlaky na její mírné oslabení.

Eurodolar

Naděje na dohodu o příměří podle očekávání v průběhu včerejší seance postupně vyprchávaly, a tak ceny ropy otočily směr a začaly stoupat, přičemž eurodolar odmazával předchozí zisky. Vše nasvědčuje tomu, že o tomto víkendu dojde k vojenskému rozuzlení, když do bezprostřední blízkosti Íránu se přesunulo 3000 výsadkářů americké 82. námořní divize. Jejich cílem bude zřejmě obsadit některé z ostrůvků v Hormuzském průlivu, a umožnit tak námořnictvu, získat nad ním kontrolu. Z toho plyne, že jakákoliv příchozí data, resp. komentáře centrálních bankéřů, budou irelevantní a eurodolarový trh bude řídit cena ropy (k tomu více ve flashové forexové analýze vydané dnes dopoledne).



26.03.2026
10:26Írán chce zpoplatnit cestu Hormuzským průlivem
10:23ČEZ, a.s.: Novým členem představenstva zvolen Ondřej Landa
9:54ČNB podle Michla nesmí podcenit dopady války v Íránu, má být připravena zvýšit sazby
9:53Nová cílová cena ČEZ: Restrukturalizace jako katalyzátor výnosu pro akcionáře?  
9:18KARO Leather loni zvýšila tržby o 23 procent, letos začne se zpětným odkupem akcií
8:56Rozbřesk: ECB je připravena zvýšit úrokové sazby
8:50Silná čísla CSG kontrastují s globální nejistotou. Futures jsou opět v červeném  
8:43J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Čtvrtletní zpráva investorům Q4 2025
8:36CSG si zapsala silný závěr roku i rekordní množství nevyřízených objednávek
6:05Ústup dolaru, repatriace zlata z USA a stablecoiny v mezinárodním rezervním systému
25.03.2026
21:18Wall Street rostla: Úleva na ropě a geopolitice hnala akcie vzhůru  
17:14Monetární středověk, fiskální doba kamenná?
15:30Nový technologický hit: simulace lidského chování?
14:05Evropské technologické firmy s valuací 1,4 bilionu dolarů skončily v zahraničí, upozorňuje studie
12:47Evropská energetika má stále prostor růst. Morgan Stanley zvyšuje doporučení  
12:04Nálada investorů stoupá s rostoucí důvěrou v příměří v Íránu  
11:07Nečekané změny v mezinárodním rezervním systému – vliv zlata a nástup netradičních měn
10:56Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v březnu snížila méně, než se čekalo
9:58Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem, Brent klesl pod 100 dolarů
9:48Komárkův Allwyn dokončil spojení s řeckou OPAP, vstoupil tak na aténskou burzu

