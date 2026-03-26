Rozbřesk: ECB je připravena zvýšit úrokové sazby

Evropská centrální banka je dle slov své šéfky Christine Lagardeové připravena zareagovat na dopady války na Blízkém východě zvýšením úrokových sazeb. Ve hře je přitom hned několik scénářů – od umírněného růstu sazeb až po razantní reakci. Zároveň je ale podle Lagardeové možné, že ECB inflační šok tzv. „vysedí“ a sazby zvyšovat nebude. To vše bude záviset na rozsahu, délce trvání a přelivu energetického šoku do širší ekonomiky.
Nejbližší zasedání ECB je naplánováno až za pět týdnů, i proto se šéfka centrální banky k žádnému z těchto tří scénářů předem nezavázala. Ke konci dubna už by totiž mohlo být jasnější, zda blízkovýchodní konflikt vyústí pouze v dočasný šok, nebo zda půjde o významnější stagflační zásah do ekonomiky, který si vyžádá razantnější reakci ze strany centrální banky.
Jedna věc však zazněla z úst Lagardeové zcela jednoznačně: centrální banka nebude se svou reakcí dlouho váhat. Jde o jasný signál, že ECB je dnes mentálně nastavena jinak než v letech 2022–2023, kdy s odpovědí na mimořádný inflační šok vyčkávala příliš dlouho. Tuto chybu nyní banka nechce opakovat, primárně z obav o ztrátu kredibility. I proto je při pohledu na klíčové světové centrální banky právě ECB tou nejvíce náchylnou ke zpřísnění měnové politiky v reakci na probíhající stagflační šok.
Trhy aktuálně počítají hned s trojím zvýšením sazeb, v souhrnu o 75 bazických bodů do konce letošního roku. Tyto sázky nám nadále připadají až příliš agresivníokud by konflikt skončil v nejbližších týdnech, máme za to, že ECB nebude nucena takto razantně zvedat sazby. V případě, že se konflikt na Blízkém východě protáhne a nebude mít rychlé řešení, je však razantnější zpřísnění měnové politiky nepochybně na stole.
Celkově považujeme nejbližší dva až tři týdny za klíčové z hlediska toho, zda ekonomika projde jen krátkodobým výkyvem, nebo zda situace přeroste v náš zátěžový scénář, který počítá v eurozóně i v Česku s citelně horším výhledem pro inflaci a hospodářský růst, stejně jako vyššími úrokovými sazbami.
TRHY
Koruna
Koruna se obchoduje na dohled hranice 24,50 EUR/CZK, která se ale zatím ukazuje jako solidní bariéra, přes kterou se tuzemské měně příliš oslabovat nechce. Domácí makro kalendář je do konce týdne prázdný, a tak bude koruna sledovat – podobně jako v posledních třech týdnech – především dění na Blízkém východě. Signály deeskalace ze strany americké administrativy přinesly na globální trhy jen dočasnou úlevu, proto ani na koruně nevidíme příliš prostoru k posunu na silnější úrovně. Naopak nadále platí, že koruna je vůči energetickému šoku v kombinaci se silným dolarem relativně zranitelná, což může přinést další tlaky na její mírné oslabení.
Eurodolar
Naděje na dohodu o příměří podle očekávání v průběhu včerejší seance postupně vyprchávaly, a tak ceny ropy otočily směr a začaly stoupat, přičemž eurodolar odmazával předchozí zisky. Vše nasvědčuje tomu, že o tomto víkendu dojde k vojenskému rozuzlení, když do bezprostřední blízkosti Íránu se přesunulo 3000 výsadkářů americké 82. námořní divize. Jejich cílem bude zřejmě obsadit některé z ostrůvků v Hormuzském průlivu, a umožnit tak námořnictvu, získat nad ním kontrolu. Z toho plyne, že jakákoliv příchozí data, resp. komentáře centrálních bankéřů, budou irelevantní a eurodolarový trh bude řídit cena ropy (k tomu více ve flashové forexové analýze vydané dnes dopoledne).