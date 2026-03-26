Írán chce zpoplatnit cestu Hormuzským průlivem

26.03.2026 10:26
Autor: ČTK

Íránský parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán formálně zpoplatnil cestu Hormuzským průlivem, napsala dnes agentura AP s odvoláním na íránská média. Teherán již nyní podle AP po některých lodích požaduje poplatek, aniž by to bylo podloženo zákonem.

Íránské agentury Fars a Tasním, které mají blízko k íránským revolučním gardám, s odkazem na íránského poslance uvedly, že "parlament pracuje na formální kodifikaci íránské svrchovanosti, kontroly a dohledu nad Hormuzským průlivem, což by zároveň mělo zajistit zdroj příjmů skrze vybírání poplatků".

"Je to zcela přirozené, stejně jako se platí za tranzit zboží v jiných koridorech, je koridorem i Hormuzský průliv," uvedl poslanec Mohammadrezá Rezají Kúčí. "My zajišťujeme jeho bezpečnost a je normální, aby lodě a ropné tankery platily takové poplatky," dodal.

Írán čelí úderům Izraele a Spojených států od konce února. Teherán vojensky reaguje a jeho rakety a drony zasahují okolní státy, kde se nacházejí americké základny. Íránci zároveň výrazně omezují plavbu Hormuzským průlivem, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu.

Před začátkem války procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Kvůli hrozbám ze strany Íránu se lodní doprava v této úžině prakticky zastavila. Konflikt tak dopadá na ceny ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.


Váš názor
