Nový technologický hit: simulace lidského chování?

Na CNBC byli hosty Cameron Fink, Ned Koh a John Kessler, tedy lidé z vedení startupu Aaru, který se zabývá simulací lidského chování. Podle CNBC jeho hodnota během pár let vzrostla na zhruba jednu miliardu dolarů. Založili ji ve věku, kdy jim bylo 15 – 17 let, nyní jim je něco přes dvacet.
Koh na začátku rozhovoru vyprávěl, jak postupně dospěli k názoru, že simulace lidského chování má svou hodnotu. Mimo jiné v této souvislosti zmínil, že „predikční trhy“, na kterých se navíc dá sázet na výsledky voleb, jsou zajímavé, ale mají svá omezení. Ta pramení z toho, že na těchto trzích není aktivní reprezentativní část populace, ale pouze její specifická část. A tomu odpovídají i výsledky.
Predikční trhy jsou tak podle Koha v konečném důsledku „jen zábavou“. Stejnou slabou stránku má i výzkum zaměřující se na člověka, protože ani ten „neodráží průměr“. Pak hovořil o výzkumu léků typu GLP-1, které se používají i na snížení obezity. Podle něj většina lidí nepřizná, že tyto léky bere a podobně většina lidí nepřizná, že má problémy s alkoholem. Výzkum jejich skutečného chování je tak problematický. A proto může být velmi přínosná simulace tohoto chování.
Tato simulace může ukázat třeba to, že lidé, kteří zmíněné léky berou, mohou díky jejich účinkům nabýt větší sebevědomí, a tudíž více navštěvovat bary a konzumovat více alkoholu. Simulace přitom může ukázat jak na krátkodobější výkyvy, tak na dlouhodobější trendy. V tomto případě tak může krátkodobě klesnout spotřeba alkoholu kvůli přímým účinkům léků, ale dlouhodobě se může spíše projevovat výše popsaný efekt. Podle expertů by k tomu mohlo dojít v rozmezí několika let. Simulace lidského chování by tak ukazovala, že výsledný efekt bude na této rovině opačný než to, co je přímo pozorováno nyní.
Mezi klienty Aaru patří společnosti jako Ernst&Young nebo . Podle jejích zakladatelů je firma mimo jiné schopná přesně odhadnout chování zákazníků jiných společností v různých částech světa. Simulace ale může být používána v široké škále případů od výběru vhodného kandidáta na pracovní místo přes testování filmových trailerů až po obchodování s futures. Společnost je podle jejích zástupců schopná například vzít zákaznický dotazník nějaké společnosti a simulovat chování spotřebitelů tak, že výsledky budou lepší než ty odvozené od skutečných odpovědí zákazníků.
Fink uvedl, že firma má nyní 24 zaměstnanců a prochází „neuvěřitelným růstem“. Její technologie je podle něj „jednou z těch nejdůležitějších na světě“, simulace a predikce lidského chování má širokou škálu využití. Koh k tomu dodal, že jedním z jejich projektů je právě přesvědčování lidí o přínosech jaderných elektráren, které podle něj přispívají k lepšímu životnímu prostředí.