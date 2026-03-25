Wall Street rostla: Úleva na ropě a geopolitice hnala akcie vzhůru

Americké akcie ve středečním obchodování posilují, když investoři reagovali na zlepšení geopolitické situace a pokles cen ropy. Hlavní indexy tak nevázaly na pozitivní sentiment a vrátily se k růstu po předchozí zvýšené volatilitě.
Index S&P 500 se připsal zhruba 0,6 %, zatímco technologický Nasdaq Composite rostl cirka o 1 %. Průmyslový Dow Jones Industrial Average přidal okolo 0,7 %. Trhy tak vstoupily do takzvaného „risk-on“ režimu, což znamená, že investoři opět začali vyhledávat rizikovější aktiva.
Hlavním impulsem dne je uklidnění geopolitického napětí, zejména v souvislosti s vývojem na Blízkém východě. Naděje na deeskalaci konfliktu mezi Spojenými státy Iránem vedla k poklesu cen ropy, což trhy vnímají jako pozitivní signál pro další vývoj inflace a ekonomiky.
Nižší ceny ropy totiž zmírňují inflační tlaky, což může snížit potřebu restriktivní měnové politiky ze strany americké centrální banky. Tento faktor podporuje růst akciových trhů, které jsou v posledních měsících na vývoj úrokových sazeb velmi citlivé.
Největší zisky si dnes připsaly akcie především v technologickém indexu, které těží z obnoveného zájmu ze strany investorů o růstové akcie. Sektor polovodičů a umělé inteligence patřily mezi hlavní tahouny středeční seance. Naopak energetické společnosti zůstaly pod tlakem v reakci na pokles cen ropy.
Index volatility VIX sice dnes po většinu obchodního dne klesal přibližně k úrovni 25b., ale zůstává stále výše, a to vzhledem k nezmizení nejistoty z trhů.
Jak již bylo zmíněno výše, tak silný výkon předvedly hlavně akcie z polovodičového sektoru, přičemž dnešním lídrem byly primárně akcie ARM Hld., jenž představila k prodeji vlastní AI čip a mezi přední či první zákazníky se budou řadit společnosti jako Meta či Open AI. Akcie ARM posílily přibližně o 16 %, AMD cirka +7 %, přidala okolo 2 % a akcie Intelu vzrostly cca. o 7 %.
Ačkoliv došlo ke zmírnění geopolitického napětí na Blízkém východě, tak americký dolar si stále drží solidní pozici vůči většině světovým měnám, kdy vůči euru dnes oslabil o 0,4 %na kurz 1,1564 EUR/USD a oproti české koruně naopak vzrostl o zhruba 0,5 % na 21,1636 USD/CZK.