Rozbřesk: Washington tlačí Írán k jednání. Trhy si oddychly, ekonomika už šok vstřebává

Vývoj konfliktu na Blízkém východě se zřejmě posouvá do další fáze. Podle izraelských médií americká administrativa zesiluje snahu dostat Írán k jednacímu stolu a ve hře je scénář jednoměsíčního příměří. Tyto zprávy přinesly úlevu na trh s ropou, která se dostává pod hranici sta dolarů za barel. V zeleném dnes ráno otevírají akciové burzy v Asii, podobně jako futures na americký S&P 500.
Ohledně optimismu na trzích jsme ale prozatím opatrní. K tanci jsou totiž potřeba dva – Spojené státy a Írán, který však zatím jakákoli jednání odmítá. Je možné, že jde jen o propagandu, ostatně podobně jako v případě rétoriky Donalda Trumpa, jenž se včera prohlásil za vítěze války.
Navíc zatím nejsou známy ani detaily možného příměří a zejména klíčová otázka – bude uvolněn průjezd Hormuzským průlivem i pro ne-íránské lodě a jeho spojence? To je v tento okamžik nejdůležitější věc. Průjezdnost úzkého hrdla globální ekonomiky totiž zůstává nadále výrazně omezená, a to na zhruba 10 % předválečné aktivity.
I v tomto kontextu se nemůžeme ubránit dojmu, že na ropném trhu existuje výrazný nesoulad mezi papírovým a fyzickým trhem. Ropa dnes klesá pod sto dolarů za barel, podle Mezinárodní energetické agentury ale trh čelí největšímu nabídkovému šoku – chcete li výpadku dodávek – v historii. A i kdyby se Hormuz zcela otevřel dnes, škoda už byla napáchána. Například Kuvajt tvrdí, že obnovení jeho vlastní produkce bude trvat tři až čtyři měsíce, podobné to bude i u ostatních zemí v Perském zálivu. V případě obnovy katarské produkce LNG se pak hovoří dokonce o horizontu 3-4 let.
První vlnu dopadů do reálné ekonomiky už vidíme. Včerejší podnikatelské průzkumy PMI v eurozóně potvrdily náš předpoklad o stagflační povaze aktuálního šoku. Ceny vstupů pro firemní sektor vzrostly vlivem drahých energií nejrychlejším tempem za poslední tři roky. Pod tlak se ale dostávají také dodavatelské řetězce – prodlení dodávek je nejvyšší od poloviny roku 2022 kvůli problémům v námořní dopravě. To vše jsou problémy, které cítí i tuzemská ekonomika – a bez rychlého obnovení dodávek komodit z Blízkého východu je bude cítit stále intenzivněji.
TRHY
Koruna
Česká koruna setrvává od začátku týdne pod hladinou 24,50 EUR/CZK a vyčkává na další impuls k pohybu jedním, nebo druhým směrem. Signály ohledně přerušení konfliktu na Blízkém východě se jí dnes budou zamlouvat, nicméně my zůstáváme opatrní ve světle stále enormní nejistoty. Koneckonců včerejší PMI v eurozóny ukázala, že negativní dopady drahých energií, ale také napjatých dodavatelských řetězců jsou již cítit. Proto zatím nevidíme příliš prostoru, aby koruna významněji posilovala a spíše vidíme rizika v negativním směru.
Eurodolar
Trh s ropou je sice stále velmi nervózní, ale začíná vyhlížet v Perském zálivu rozuzlení. Cena ropy má tendenci spíše, což aktuálně odráží naději v možné rozhovory o příměří mezi USA a Íránem (mohly by se uskuteční ve čtvrtek), ale důležitější je rétorika prezidenta Trumpa. Ta evidentně naznačuje snahu zkrátit konflikt a to bez ohledu na preference Izraele a íránské opozice. Zároveň do oblasti míří 3-10 tisíc výsadkářů amerického námořnictva, kteří mohou být již o víkendu (kdy jsou trhy zavřeny) nasazeni, aby obsadili klíčové pozice v Íránu resp. Hormuzském průlivu. Scéna je tedy připravena a cena ropy zůstane během několika seancí stále určujícím faktorem pro eurodolar.
Forint
Maďarská centrální banka včera v souladu s očekáváním ponechala úrokové sazby beze změny. Nicméně MNB skrze svoji prognózu přiznala stagflační důsledky vývoje v Perském zálivu, když zvýšila odhady inflace z 3,3 % na 3,8 % pro letošní rok a z 3,0 % na 3,7 % v roce 2027. Zároveň byl revidován směrem dolů odhad růst HDP v tomto roce a to téměř o jeden procentní bod (z 2,6 % na 1,7 %). Pokud jde výhled por úrokové sazby, tak viceguvernér Varga uvedl, že ještě na konci února a začátkem března trh očekával snížení úrokových sazeb MNB k čemž nedošlo, což lze vnímat i jako měnové zpřísnění. Maďarsko má podle Vargy díky vysokým reálným úrokovým sazbám v nadcházejícím období větší manévrovací prostor, přičemž forint se po úvodním propadu již obchodu v souladu s ostatními měnami v regionu. Jinak řečeno ze strany MNB nehrozí, že by se chystala úrokové sazby v reakci na vyšší inflaci základní sazbu zvýšit (spíše naopak).