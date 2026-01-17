Kanaďané dál silně podporují bojkot amerického alkoholu, zatímco palírny trpí

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa tlačí na Kanadu, aby ukončila bojkot alkoholu z USA, který poškozuje americké palírny. Většina Kanaďanů však podle agentury Bloomberg chce, aby vlády jednotlivých provincií zůstaly neústupné.
Po zahájení obchodní války ze strany Trumpa loni několik kanadských provincií, včetně Ontaria a Québecu, stáhlo z obchodů americká vína a destiláty. Tento krok připravil americké výrobce alkoholu o miliony dolarů.
Podle průzkumu společnosti Nanos Research pro Bloomberg News z konce prosince téměř tři čtvrtiny Kanaďanů tento bojkot stále podporují. Jen 20 procent si myslí, že je čas obnovit prodej amerického alkoholu.
Tvrdý postoj vůči americkým produktům je jedním ze způsobů, jak Kanaďané vyjadřují nesouhlas s Trumpovými kroky – od zavedení cel na ocel a hliník, přes hrozby zničení kanadského automobilového průmyslu až po prohlášení, že použije „ekonomickou sílu“, aby z Kanady udělal 51. stát USA. Průzkumy ukazují, že většina Kanaďanů odmítá jakékoliv přiblížení ke svému jižnímu sousedovi.
Společnost Brown-Forman z Kentucky, výrobce Jack Daniel’s, uvedla, že její tržby v Kanadě klesly v první polovině fiskálního roku 2026 o více než 60 procent. Generální ředitel Lawson Whiting označil bojkot za „horší než clo“ a „nepřiměřenou reakci“, přičemž dodal, že Kanada tvoří jen asi jedno procento celkových tržeb.
Jim Beam musel pozastavit výrobu ve své hlavní palírně v USA kvůli nadbytku whisky způsobenému poklesem poptávky. Společnost krok nespojila přímo se ztrátou kanadského trhu, ale Rada pro destilované lihoviny hlásí prudký pokles exportu nejen do Kanady, ale i do EU, Velké Británie a Japonska.
Minnesotská firma Phillips Distilling Co. reagovala na propad prodejů v Kanadě o 70 procent přesunem části výroby oblíbeného likéru Sour Puss do Montrealu, aby obešla zákaz. „Bylo to velmi frustrující. Pokud vám vezmou 15 procent značkového byznysu, je to velký problém,“ řekl CEO Andrew England. „Nemám tušení, jak se to mezi USA a Kanadou vyřeší, proto musíme v Kanadě fungovat odděleně," dodal.
Podle amerického ministerstva zemědělství klesl v říjnu export amerických vín do Kanady meziročně o 84 procent a destilátů o 56 procent.
Americký obchodní zástupce Jamieson Greer minulý měsíc varoval, že zrušení provinčních zákazů alkoholu je klíčové pro úspěšné přezkoumání dohody US-Mexico-Canada Agreement. Zachování dohody je pro kanadskou ekonomiku zásadní. Bez ní by kanadští exportéři čelili mnohem vyšším clům.
Zablokovaná jednání o clech
Kanada a USA byly blízko dohody o snížení cel na ocel a hliník, ale Trump ji koncem října náhle ukončil, protože ho rozčílila televizní reklama proti clům sponzorovaná vládou Ontaria premiéra Douga Forda.
Po těchto událostech se Kanaďané ještě více odvrátili od amerických produktů. Podle průzkumu Nanos z konce listopadu a začátku prosince 71 procent respondentů uvedlo, že jsou „méně ochotni“ kupovat zboží z USA než před obchodní válkou, což je nárůst o osm procentních bodů oproti květnu. Dalších 11 procent uvedlo, že jsou „spíše méně ochotni“. Odpor je největší v provinciích zasažených americkými cly na auta, ocel, hliník a dřevo – Québecu, Ontariu a Britské Kolumbii.
Průzkum také ukázal vysokou podporu Fordova tvrdého postoje nejen k zákazu alkoholu, ale i odstoupení od dohody se Starlinkem Elona Muska a veřejného tlaku na premiéra Marka Carneyho, aby zachoval protiopatření vůči americkému zboží. Carney některá cla zrušil, ale ne všechna.
Kanada byla v roce 2024 největším exportním trhem pro americká vína, ale od té doby vzájemný obchod klesl o 91 procent, stojí ve stížnosti amerického vinařského průmyslu.
Mezinárodní festival vína ve Vancouveru letos přivítá jen šest amerických vinařství, tedy méně než polovinu obvyklého počtu. Loni akce přilákala téměř 20 000 návštěvníků. „Je to výhradně kvůli současnému zákazu amerického alkoholu v Britské Kolumbii,“ uvedla mluvčí festivalu Meredith Elliott.
Kanaďané se také méně vydávají do USA. Podle údajů Statistics Canada klesl počet cest autem či letadlem o 28 procent. Allyson Myers ze společnosti Lake Champlain Chocolates ve Vermontu uvedla, že návštěvnost všech jejich čtyř obchodů klesla. „Je možné, že menší počet Kanaďanů překračujících hranici přispívá k poklesu turistů," uznala. Burlington, město dvě hodiny jízdy od Montrealu, dokonce dočasně přejmenovalo obchodní ulici na „Rue Canada Street“, aby se Kanaďané cítili vítanější. „Rádi bychom je měli zpět,“ dodala Myersová.