Wall Street zůstává pod tlakem: Energie nestačí, technologie táhly trh níže

30.03.2026 22:02
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Americké akcie vstoupily do nového týdne ve smíšené náladě, kdy převažovala červená čísla a indexy jako Nasdaq Composite, S&P 500 a Dow Jones Industrial Average sice hledaly směr, ale převládající sentiment zůstal negativní, kromě třetího zmíněného indexu, který uzavřel obchodní den v lehkém zisku.

Trh tak navázal na předchozí výprodeje a dnešní seance potvrdila, že aktuální prostředí zůstává velmi křehké.

Zatímco větší část trhu zůstávala i nadále pod tlakem několika faktorů, tak co je pro jedny překážkou, druzí jdou naopak proti proudu. V článku si dovolím zmínit společnosti v energetickém sektoru, i když ani tomu se dnes nevyhnula menší korekce.

Některé akcie z energetického sektoru, jako je například těžař Exxon Mobil, který přidal cirka 0,6 %, získává nadále plusové seance i díky rostoucím cenám ropy, kdy severoamerická lehká ropa WTI posílila o 3 % a severomořský Brent vzrostl o 0,8 %.

Hlavním zdrojem slabosti v tomto napjatém tržním prostředí byly technologické akcie, což se projevilo výrazněji na technologickém indexu Nasdaq Composite, který na startu týdne odepsal přibližně 1 %.

Velké jména z Magnificent Seven se obchodovala zhruba následovně: AAPL US -0,90 %, GOOGL US -0,60 %, AMZN US +0,60 %, META US +2,10 %, MSFT US -0,02 %, NVDA US -1,60 %, TSLA US -2,40 %

Banky jako JPMorgan Chase či Goldman Sachs pohybují bez jasného směru, kdy trh řeší větší dilema, mezi vyššími sazbami, které by měli pozitivní dopad na marže nebo vyšším rizikem díky zpomalení domácí (americké) ekonomiky.



