Akcie rostly díky naději na konec války, ropa oslabila

01.04.2026 22:03
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes pokračovaly v růstu, protože trh reagoval na sílící očekávání, že se konflikt na Blízkém východě může blížit závěru. Optimismus investorů posílil komentář prezidenta Donalda Trumpa o možném vývoji jednání s Íránem. Ropa Brent během dne krátce klesla pod 100 dolarů za barel a výnosy státních dluhopisů kolísaly. Dolar směřoval k druhému dni poklesu.

Index S&P 500 vzrostl o 0,7 % a navázal na včerejší růst po vyjádřeních prezidenta Trumpa. Ten uvedl, že Írán požádal o příměří, ale Spojené státy jej zváží pouze v případě opětovného otevření úžiny Hormuz. Íránská strana však podle státní televize označila tvrzení o žádosti o příměří za nepravdivé. Včera Trump uvedl, že očekává ukončení konfliktu v horizontu 2 až 3 týdnů, což vyvolalo prudký růst akcií. Během dnešního televizního projevu chce prezident zdůraznit úspěchy vojenské operace a přiblížit harmonogram jejího ukončení. Analytici upozorňují, že silný růst v posledních dvou dnech může být buď známkou sázky na brzkou deeskalaci, nebo důsledkem obav investorů z toho, že jim unikne potenciální obrat.

Podle UBS ostrý růst akcií ukazuje, jak rychle by trh mohl reagovat na jasnější signály o ukončení konfliktu. Banka stále očekává, že globální akcie letos uzavřou výše, než kde se obchodují nyní. Růst zaznamenaly cestovní společnosti, těžaři i výrobci čipů. Akcie Nike však propadly o 15 % po slabším výhledu a energetické společnosti byly v záporu.

Tržní stratégové upozorňují, že investoři by měli sledovat vývoj cen ropy, protože představují relevantnější ukazatel rizik než politická prohlášení. Některé oddělení velkých bank uvedlo, že prudký růst amerických akcií mohl být způsoben spíše uzavíráním short pozic než změnou sentimentu ohledně války. Trhy jsou navíc opatrné kvůli opakovanému vzoru poklesů ke konci týdne, který se drží od začátku konfliktu.

Ekonomové upozorňují, že i při potenciálním rychlém ukončení bojů bude trvat delší dobu, než se tok ropy normalizuje, protože část infrastruktury byla poškozena. Trumpův tým také naznačil, že úplné znovuotevření úžiny Hormuz nemusí být nezbytnou podmínkou pro ukončení bojů, ačkoli touto cestou běžně proudí 20 % světové ropy. Podle analytiků z Pacific Investment Management roste každým týdnem ekonomická cena konfliktu a dlouhodobé narušení dodávek by mohlo mít recesní dopady pro globální trhy.

Z firemních zpráv zaujalo, že Eli Lilly získal souhlas amerických úřadů pro svůj lék na hubnutí v tabletové formě, což zvyšuje tlak na Novo Nordisk. OpenAI dokončila rekordní investiční kolo v hodnotě 122 miliard dolarů při valuaci 852 miliard dolarů, což je její největší fundraising dosud. Microsoft je v exkluzivních jednáních s Chevronem a fondem Engine No. 1 o dlouhodobé spolupráci při rozvoji energetického komplexu v Texasu.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: +0,72 %, NASDAQ 100: +1,15 % a Dow Jones : +0,49 %.



Aktuální komentáře
05.04.2026
10:07Víkendář: Možná je načase, aby se Švédsko připojilo k euru
04.04.2026
10:04Víkendář: Pro a proti členství v eurozóně
03.04.2026
16:16Pár poznámek k chování zlata
11:33Perly týdne: Ztratily automobilky kontakt s reálnými lidmi?
10:36Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2026
8:09Tržní houpačka pokračuje. Barclays radí zaměřit se na defenzivu a vybírá konkrétní tituly  
02.04.2026
22:00Trump i nadále hrozí tvrdými útoky  
17:17Jak daleko je akciový trh od skutečného pesimismu?
15:22Státy Perského zálivu zvažují nové ropovody, aby se vyhnuly Hormuzu
15:04Tvrdý pád perly maďarské burzy 4iG. Trh zpochybňuje byznys postavený na Orbánově moci
13:38Vláda zastropuje marže distributorů paliv a sníží spotřební daň u nafty
13:11Yardeni si myslí, že sazby se letos nezmění a „na paniku už je pozdě“. Slok nevěří v růst sazeb
11:56Česká spořitelna a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
11:41ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
11:22Náskok Novo Nordisku je pryč. Eli Lilly dostala zelenou a na trh posílá svou první pilulku na hubnutí
9:23Rozbřesk: Nižší růst ekonomiky, nižší daňové inkaso pro státní rozpočet
8:45Trump opět eskaluje hrozby Íránu, padají naděje na brzký konec války i futures. Ropa nad 107 dolary za barel  
6:03Bloomberg Intelligence: Deset akcií, které mají v Q2 největší potenciál překvapit  
01.04.2026
22:03Akcie rostly díky naději na konec války, ropa oslabila  
17:27Největší současný mýtus o americké ekonomice?

Související komentáře
