Globální odbyt Porsche v prvním čtvrtletí klesl o 15 procent

10.04.2026 13:48
Autor: ČTK

Celosvětový odbyt německého výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche AG v letošním prvním čtvrtletí klesl meziročně o 15 procent na 60 991 vozů. Za poklesem stálo mimo jiné ukončení výroby modelů Cayman a Boxster se spalovacími motory a zrušení daňového zvýhodnění elektromobilů a hybridních vozů ve Spojených státech, uvedla agentura DPA.

Člen představenstva automobilky Porsche Matthias Becker, který má na starosti prodej a marketing, uvedl, že odbyt za první čtvrtletí byl v souladu s očekáváním podniku. "V následujících měsících se budeme soustředit na uvedení plně elektrického vozu Cayenne na trh," dodal. Firma podle něj začne tato auta zákazníkům dodávat v létě.

V Číně se odbyt automobilky v prvním čtvrtletí propadl o 21 procent na 7519 vozů, v Severní Americe se snížil o 11 procent na 18 344 vozů. Na domácím, německém trhu sice odbyt vzrostl o čtyři procenta na 7778 vozů, ve zbytku Evropy ale o 18 procent klesl a činil 14 710 vozů.

V celém loňském roce globální odbyt klesl o deset procent na 279 449 aut, zejména kvůli slabší poptávce v Číně. Provozní zisk se vloni propadl o 93 procent na 413 milionů eur (zhruba deset miliard Kč), zatímco tržby se snížily o 9,5 procenta na 36,3 miliardy eur (zhruba 885 miliard Kč).

Na hospodaření automobilky měly v loňském roce kromě poklesu odbytu v Číně negativní vliv rovněž náklady související s pomalejším přechodem od automobilů se spalovacím motorem k elektromobilům a celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Společnost Porsche v roce 2022 vstoupila na frankfurtskou akciovou burzu. Jejím většinovým vlastníkem nicméně zůstal německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je také Škoda Auto.


Ředitel Mercedes-Benz: Cesta vede přes elektromobily i spalovací motory, auta se stávají životním prostorem
09.04.2026 11:45
Ředitel Mercedes-Benz: Cesta vede přes elektromobily i spalovací motory, auta se stávají životním prostorem
Ředitel automobilky Mercedes-Benz Ola Källenius v rozhovoru pro Yahoo ...


10.04.2026
15:30Čipový gigant TSMC měl v prvním čtvrtletí díky zájmu o AI rekordní tržby
15:18Akcie zbrojařů po rozhovoru s ukrajinským vyjednavačem oslabují. CSG se propadá o více než 6 procent
15:00Americká inflace poskočila vzhůru, ale čekala se ještě vyšší
14:16Stefano Gabbana končí jako předseda módní firmy Dolce & Gabbana, o svém podílu ve firmě jedná
14:03Eli Lilly ztrácí v Indii podíl na trhu, Novo Nordisk ho drží. Ceny tlačí dolů příliv generik
13:48Globální odbyt Porsche v prvním čtvrtletí klesl o 15 procent
13:33MSI Finance RBBL s.r.o.: Výroční finanční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2025
12:46Perly týdne: Další vývoj sazeb, akcie k novým maximům a nepochybující umělá inteligence
11:08Koncem týdne se obchoduje opatrně před americkou inflací a íránskými jednáními  
11:01Akcie Nvidie se obchodují blízko úrovni, kde analytici očekávají průlom  
10:34Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla na 5 procent, opět přibylo volných míst
9:59Ztráta v řádu miliard a plánované IPO. SpaceX sází na historický start na trhu
9:26Rozbřesk: Český průmysl drží linii - zatím
8:49USA a Írán čekají o víkendu mírová jednání, Putin vyhlašuje velikonoční příměří a odpoledne vyjde americká inflace  
6:06Po válce na Blízkém východě může ceny potravin zvýšit i jev super El Niňo
09.04.2026
22:00Čísla ze ekonomiky zastíněna vývojem na blízkém východě  
17:05Od jakého dna by se akcie odrážely?
15:04Meta dál šlape do AI. Nově investuje dalších 21 miliard dolarů do CoreWeave
14:05Bloky v Dukovanech bude podle ČEZ možné provozovat až 80 let, vyžádalo by si to miliardové investice
13:20Provoz v Hormuzu se jen tak rychle nenormalizuje. Může to trvat měsíce, varují analytici

Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - CPI, y/y
14:30USA - CPI, y/y
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět