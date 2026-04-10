Globální odbyt Porsche v prvním čtvrtletí klesl o 15 procent

Celosvětový odbyt německého výrobce luxusních sportovních automobilů v letošním prvním čtvrtletí klesl meziročně o 15 procent na 60 991 vozů. Za poklesem stálo mimo jiné ukončení výroby modelů Cayman a Boxster se spalovacími motory a zrušení daňového zvýhodnění elektromobilů a hybridních vozů ve Spojených státech, uvedla agentura DPA.
Člen představenstva automobilky Porsche Matthias Becker, který má na starosti prodej a marketing, uvedl, že odbyt za první čtvrtletí byl v souladu s očekáváním podniku. "V následujících měsících se budeme soustředit na uvedení plně elektrického vozu Cayenne na trh," dodal. Firma podle něj začne tato auta zákazníkům dodávat v létě.
V Číně se odbyt automobilky v prvním čtvrtletí propadl o 21 procent na 7519 vozů, v Severní Americe se snížil o 11 procent na 18 344 vozů. Na domácím, německém trhu sice odbyt vzrostl o čtyři procenta na 7778 vozů, ve zbytku Evropy ale o 18 procent klesl a činil 14 710 vozů.
V celém loňském roce globální odbyt klesl o deset procent na 279 449 aut, zejména kvůli slabší poptávce v Číně. Provozní zisk se vloni propadl o 93 procent na 413 milionů eur (zhruba deset miliard Kč), zatímco tržby se snížily o 9,5 procenta na 36,3 miliardy eur (zhruba 885 miliard Kč).
Na hospodaření automobilky měly v loňském roce kromě poklesu odbytu v Číně negativní vliv rovněž náklady související s pomalejším přechodem od automobilů se spalovacím motorem k elektromobilům a celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Společnost Porsche v roce 2022 vstoupila na frankfurtskou akciovou burzu. Jejím většinovým vlastníkem nicméně zůstal německý automobilový koncern , jehož součástí je také Škoda Auto.