Nejistota kolem Hormuzu pokračuje, OpenAI čelí otázkám ohledně valuace a Rolls-Royce SMR má kontrakt na tři reaktory

Geopolitické napětí na Blízkém východě zůstává vysoké. Spojené státy a Írán sice zvažují další jednání, současně však pokračuje námořní blokáda Hormuzského průlivu, která ohrožuje globální tok energií a zvyšuje nervozitu investorů. V korporátním sektoru rezonují pochyby investorů o valuaci OpenAI i rostoucí využití umělé inteligence v maloobchodu. A SMR podepsal kontrakt na tři reaktory.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX +0,7 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,0 %, S&P 500 mini -0,0 % a Nasdaq 100 mini +0,1 %.
Společnost SMR, kde vlastní 20 %, podepsala závaznou smlouvu na výstavbu 3 malých modulárních reaktorů (SMR) pro elektrárnu Wayla se státní společností Great British Energy.
USA a Írán diskutují o dalším kole osobních jednání, a to i přesto, že Washington zahájil námořní blokádu Hormuzského průlivu, aby vyvinul tlak na Teherán. Tímto krokem hrozí ještě větší narušení globálních energetických toků a zvýšení napětí s Čínou. Trump včera pohrozil, že Spojené státy budou likvidovat íránské lodě, které se přiblíží k americké námořní blokádě, přičemž armáda nebude blokovat plavbu Hormuzským průlivem těm lodím, které nesměřují do Íránu. Šéf největší evropské banky řekl pro televizi Bloomberg, že konflikt na Blízkém východě a širší „nejistoty“ začínají narušovat důvěru klientů.
Nový generální ředitel Virgin Atlantic uvedl, že má před sebou zhruba šest týdnů zabezpečených dodávek leteckého paliva, než se výhled zhorší, jelikož důsledky války v Íránu nadále otřásají leteckým průmyslem tím, že omezují přístup k ropě. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) doufá, že další uvolnění nouzových zásob ropy nebude nutné, nicméně je připravena k tomuto kroku přistoupit, pokud bude potřeba. Při normálním provozu Hormuzským průlivem prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).
Někteří investoři společnosti OpenAI zpochybňují její ohodnocení na 852 miliard dolar, informoval deník Financial Times s odvoláním na nejmenované finanční podporovatele firmy. Skupina se začíná více zaměřovat na segment firemních zákazníků, kde podle kritiků čelí zvýšené konkurenci ze strany společností Anthropic a . Společnost, která stojí za chatbotem s prvky umělé inteligence (AI) ChatGPT, na sklonku března získala od investorů 122 miliard USD (2,5 bilionu Kč).
Britský maloobchodní řetězec uzavřel partnerství s americkou softwarovou společností , aby posílil využití umělé inteligence (AI) při analýze zákaznických dat. Firma chce prostřednictvím personalizovaného marketingu podpořit růst tržeb. Obchodníci se stále častěji obracejí k AI jako k nástroji, který jim může pomoci zvýšit tržby a snížit náklady. Technologie umožňuje vytvářet přesněji cílené nabídky a přizpůsobovat nákupní zkušenost jednotlivým zákazníkům.