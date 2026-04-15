Americké trhy téměř na maximech díky technologiím, Írán už není zátěží

15.04.2026 10:30
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Hlavní americké akciové indexy jsou prakticky zpět na svých maximech, když je výrazně táhnou vzhůru technologie. Rozhodně to ale nemusí znamenat, že tím růst končí.

Prvním argumentem pro pokračování směrem nahoru je poměrně typické chování trhů v posledních letech. Jejich reakce na dílčí problémy je tlumená, načež při náznaku jakéhokoli řešení se trhy nejen vracejí zpět, ale výrazně výš. Druhým argumentem je posun fundamentu za poslední měsíce. Zatímco indexy S&P500 nebo Nasdaq Composite prakticky stagnovaly už od podzimu, nové výhledy v rámci výsledkové sezóny zlepšily pohled na fundament, respektive vylepšily valuace. Také to dává nyní prostor nejen pro návrat, ale i pro obnovení růstového trendu. Třetím argumentem je pak obnovení AI tématu. To je na tradiční ekonomice do značné míry nezávislé a bude se odvíjet spíše od výhledů technologických firem v rámci aktuální výsledkové sezóny než od velikosti energetického šoku. Efekt vidíme i v tom, že Nasdaq kráčí před dalšími hlavními indexy v rámci dubnového odrazu.

Na druhé straně jsou tu samozřejmě rizika, která se časem mohou dostat do povědomí investorů. Tím prvním jsou drahé energie. Běžně sledované termínové kontrakty na ropu či plyn neukazují aktuální cenu fyzické dodávky, ale očekávání trhu v horizontu nejbližších pár měsíců. Zatímco okamžité dodávky zůstávají velice drahé, výhledově by ceny měly klesnout. Neměly by se ovšem vrátit na úroveň před válkou. Zároveň trhy nyní vidí budoucí odblokování Hormuzského průlivu jako hotovou věc, což se nemusí potvrdit. A měsíc a půl dlouhá díra v logistickém řetězci se také teprve naplno projeví. Rizika pro tradiční ekonomiku naznačují třeba i výsledky velkých amerických bank.

Dalším problémem je politika Fedu, neboť výhled vyšších cen energií bude bránit snižování sazeb. Na zvyšování to není, ale měnové prostředí bude přece jen méně příznivé, než jak to vypadalo před válkou.

Tato rizika však chápeme spíše jako potenciální brzdu než jako možný impuls k obratu dolů. Akciová rally není tažena jen důvěrou v konec íránské války, zapojení AI tématu jí dodává větší sílu.

Dnes dopoledne si akcie vybírají přestávku, když evropské indexy obchodují pouze smíšeně a americké futures balancují kolem nulové změny. DAX nebo FTSE100 se také prakticky nepohnuly, AEX táhnou vzhůru výsledky ASML, zatímco CAC40 klesá spolu s luxusem po výsledcích Hermes. Dluhopisy jsou na tom smíšeně, eurodolar se stabilizuje u 1,1790 a zlato dnes lehce klesá.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:28 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3549 0.0481 24.3602 24.3300
CZK/USD 20.6500 0.0339 20.6655 20.6250
HUF/EUR 363.6986 -0.0563 364.2815 362.8582
PLN/EUR 4.2384 -0.0355 4.2443 4.2356
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.0408 0.0411 8.0451 8.0324
JPY/EUR 187.2080 -0.0360 187.5201 187.0950
JPY/USD 158.7595 -0.0412 159.0645 158.6470
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8695 0.0389 0.8695 0.8686
CHF/EUR 0.9200 -0.1032 0.9215 0.9197
NOK/EUR 11.1320 -0.1328 11.1574 11.1179
SEK/EUR 10.8215 -0.1229 10.8400 10.8160
USD/EUR 1.1792 0.0055 1.1804 1.1780
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3996 -0.2494 1.4041 1.3988
CAD/USD 1.3765 -0.0218 1.3782 1.3761
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny
 

Čtěte více:

Colt CZ se má dnes začít obchodovat v Amsterdamu, má nový ticker i cílovku Patrie. ASML těží z AI a Evropa čelí dalším rizikům
15.04.2026 8:50
Colt CZ se má dnes začít obchodovat v Amsterdamu, má nový ticker i cílovku Patrie. ASML těží z AI a Evropa čelí dalším rizikům
Patria výrazně upravila cílovou cenu Colt CZ v souvislosti se struktur...
Rozbřesk: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, optimismus na trzích pomáhá koruně
15.04.2026 9:34
Rozbřesk: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, optimismus na trzích pomáhá koruně
Česká inflace vyskočila v březnu z únorových 1,4 % na 1,9 % – těsně po...
ASML zvyšuje výhled tržeb díky boomu AI. Slabší Q2 a geopolitika ale zůstávají rizikem
15.04.2026 9:47
ASML zvyšuje výhled tržeb díky boomu AI. Slabší Q2 a geopolitika ale zůstávají rizikem
Nizozemský výrobce litografických zařízení ASML zvýšil celoroční výhle...


Aktuální komentáře
15.04.2026
13:32Zisk Bank of America stoupl o 17 procent, překonal odhady
13:28Anthropic láká investory. Valuace by mohla přesáhnout 800 miliard dolarů
11:53Komentář analytika: ASML zvyšuje výhled tržeb na rok 2026, AI dál tlačí poptávku  
10:52Dvouciferný propad akcií Hermes a Kering: slabší výsledky a konflikt na Blízkém východě
10:30Americké trhy téměř na maximech díky technologiím, Írán už není zátěží  
9:47ASML zvyšuje výhled tržeb díky boomu AI. Slabší Q2 a geopolitika ale zůstávají rizikem
9:34Rozbřesk: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, optimismus na trzích pomáhá koruně
8:50Colt CZ se má dnes začít obchodovat v Amsterdamu, má nový ticker i cílovku Patrie. ASML těží z AI a Evropa čelí dalším rizikům  
8:48Pale Fire Financing a.s.: Notářský zápis ze schůze vlastníků dluhopisů PFF
8:37Nové střelivo pro další růst. Patria mění cílovou cenu pro Colt CZ  
6:09GQG Partners: Vysoké ceny energií ukončují technologickou bublinu
14.04.2026
22:00Americké akciové indexy útočí na nová historická maxima  
17:47Co a jakým směrem potáhne dolar
16:09AI přebíjí geopolitiku. Analytici masivně zvyšují odhady zisků firem z rozvíjejících se trhů  
14:27Restrukturalizace Citi nese ovoce, banka vykázala nejlepší návratnost za pět let
13:34Stát zahájí první kroky k zestátnění ČEZ letos v červnu. Plně ovládnout ho chce do roku 2029
13:29BlackRock překonal odhady a zaznamenal rekordní příliv do ETF
13:14JPMorgan překonala rekordy v tradingu, přesto snížila výhled
11:35Šance na dohodu USA - Írán drží optimismus na trzích. Důsledky války poodhalí PPI  
11:30Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
