Americké trhy téměř na maximech díky technologiím, Írán už není zátěží

Hlavní americké akciové indexy jsou prakticky zpět na svých maximech, když je výrazně táhnou vzhůru technologie. Rozhodně to ale nemusí znamenat, že tím růst končí.
Prvním argumentem pro pokračování směrem nahoru je poměrně typické chování trhů v posledních letech. Jejich reakce na dílčí problémy je tlumená, načež při náznaku jakéhokoli řešení se trhy nejen vracejí zpět, ale výrazně výš. Druhým argumentem je posun fundamentu za poslední měsíce. Zatímco indexy S&P500 nebo Nasdaq Composite prakticky stagnovaly už od podzimu, nové výhledy v rámci výsledkové sezóny zlepšily pohled na fundament, respektive vylepšily valuace. Také to dává nyní prostor nejen pro návrat, ale i pro obnovení růstového trendu. Třetím argumentem je pak obnovení AI tématu. To je na tradiční ekonomice do značné míry nezávislé a bude se odvíjet spíše od výhledů technologických firem v rámci aktuální výsledkové sezóny než od velikosti energetického šoku. Efekt vidíme i v tom, že Nasdaq kráčí před dalšími hlavními indexy v rámci dubnového odrazu.
Na druhé straně jsou tu samozřejmě rizika, která se časem mohou dostat do povědomí investorů. Tím prvním jsou drahé energie. Běžně sledované termínové kontrakty na ropu či plyn neukazují aktuální cenu fyzické dodávky, ale očekávání trhu v horizontu nejbližších pár měsíců. Zatímco okamžité dodávky zůstávají velice drahé, výhledově by ceny měly klesnout. Neměly by se ovšem vrátit na úroveň před válkou. Zároveň trhy nyní vidí budoucí odblokování Hormuzského průlivu jako hotovou věc, což se nemusí potvrdit. A měsíc a půl dlouhá díra v logistickém řetězci se také teprve naplno projeví. Rizika pro tradiční ekonomiku naznačují třeba i výsledky velkých amerických bank.
Dalším problémem je politika Fedu, neboť výhled vyšších cen energií bude bránit snižování sazeb. Na zvyšování to není, ale měnové prostředí bude přece jen méně příznivé, než jak to vypadalo před válkou.
Tato rizika však chápeme spíše jako potenciální brzdu než jako možný impuls k obratu dolů. Akciová rally není tažena jen důvěrou v konec íránské války, zapojení AI tématu jí dodává větší sílu.
Dnes dopoledne si akcie vybírají přestávku, když evropské indexy obchodují pouze smíšeně a americké futures balancují kolem nulové změny. DAX nebo FTSE100 se také prakticky nepohnuly, AEX táhnou vzhůru výsledky , zatímco CAC40 klesá spolu s luxusem po výsledcích . Dluhopisy jsou na tom smíšeně, eurodolar se stabilizuje u 1,1790 a zlato dnes lehce klesá.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:28 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3549
|0.0481
|24.3602
|24.3300
|CZK/USD
|20.6500
|0.0339
|20.6655
|20.6250
|HUF/EUR
|363.6986
|-0.0563
|364.2815
|362.8582
|PLN/EUR
|4.2384
|-0.0355
|4.2443
|4.2356
|CNY/EUR
|8.0408
|0.0411
|8.0451
|8.0324
|JPY/EUR
|187.2080
|-0.0360
|187.5201
|187.0950
|JPY/USD
|158.7595
|-0.0412
|159.0645
|158.6470
|GBP/EUR
|0.8695
|0.0389
|0.8695
|0.8686
|CHF/EUR
|0.9200
|-0.1032
|0.9215
|0.9197
|NOK/EUR
|11.1320
|-0.1328
|11.1574
|11.1179
|SEK/EUR
|10.8215
|-0.1229
|10.8400
|10.8160
| USD/EUR
|1.1792
|0.0055
|1.1804
|1.1780
|AUD/USD
|1.3996
|-0.2494
|1.4041
|1.3988
|CAD/USD
|1.3765
|-0.0218
|1.3782
|1.3761