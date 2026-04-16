Evropské akcie pokračují vzhůru opatrným tempem, poté co Amerika zdolala maxima

16.04.2026 10:51
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

S tím, jak se americké akciové trhy rychle vrátily na svá maxima, která včera i mírně překonaly, se dostáváme do další fáze. Problémy s Íránem sice dál pokračují, ale investoři k nim už nepřihlížejí, neboť sázejí na jejich přechodnost. Zájem se výrazně opřel do technologií, především polovodičů, které jsou hlavním motorem růstu. 

Dosažení maxim neznamená stopku, ale charakter obchodování se může posunout. Z plošnějších nákupů budou selektivní s přihlížením k valuacím po poslední rally na řadě titulů. Také se bude více sledovat výsledková sezóna, a především výhled klíčových společností. Jde znovu zejména o technologické firmy, tedy investiční plány velkého techu či indikace poptávky v polovodičovém segmentu. Zároveň se ale podle nás budou sledovat také výrobní podniky kvůli jejich indikaci dopadů drahých energií. 

Ekonomika zatím nevypadá jako problém, když i přes dílčí nepříznivé zprávy drží výhled růstu v USA i Evropě a zhoršený inflační výhled nevypadá, že dotlačí Fed k vyšším sazbám. Číně se sice zhoršil zahraniční obchod, ale HDP za první kvartál překonalo odhady růstem o 5 procent. Maloobchod podle dnešních dat v březnu zaostal za odhady, zatímco průmyslová výroba je předčila. Další náznak dubnové kondice průmyslu v USA přijde spolu s indexem filadelfského Fedu, přičemž včerejší průzkum z newyorské oblasti odhalil překvapivé zlepšení. Do indikací o ekonomice pak samozřejmě můžeme zahrnout i výsledky firem. 

Dopolední růst na hlavních evropských akciových trzích je spíše opatrný, index DAX pouze stagnuje, zatímco CAC40, AEX či FTSE100 si připisují jen pár desetin procenta. Jen lehce v plusu jsou pak také americké futures. Dluhopisové výnosy dál mírně klesají, přičemž růst eurodolaru ustal a kurz se stahuje mírně dolů na 1,1785. Také cena zlata zůstává poměrně stabilní.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:51 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3476 0.0416 24.3557 24.3253
CZK/USD 20.6565 0.1479 20.6735 20.5785
HUF/EUR 364.4036 0.1466 364.9665 362.7627
PLN/EUR 4.2415 0.1332 4.2422 4.2320
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.0377 -0.0929 8.0610 8.0319
JPY/EUR 187.3230 -0.1713 187.5918 187.1242
JPY/USD 158.9360 -0.0214 159.0590 158.2685
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8696 -0.0764 0.8704 0.8691
CHF/EUR 0.9219 -0.1300 0.9228 0.9214
NOK/EUR 11.0857 0.0113 11.0872 11.0634
SEK/EUR 10.8230 0.1098 10.8265 10.7870
USD/EUR 1.1786 -0.1356 1.1825 1.1776
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3939 -0.0717 1.3961 1.3893
CAD/USD 1.3728 -0.0739 1.3739 1.3713
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět