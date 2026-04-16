Evropské akcie pokračují vzhůru opatrným tempem, poté co Amerika zdolala maxima

S tím, jak se americké akciové trhy rychle vrátily na svá maxima, která včera i mírně překonaly, se dostáváme do další fáze. Problémy s Íránem sice dál pokračují, ale investoři k nim už nepřihlížejí, neboť sázejí na jejich přechodnost. Zájem se výrazně opřel do technologií, především polovodičů, které jsou hlavním motorem růstu.
Dosažení maxim neznamená stopku, ale charakter obchodování se může posunout. Z plošnějších nákupů budou selektivní s přihlížením k valuacím po poslední rally na řadě titulů. Také se bude více sledovat výsledková sezóna, a především výhled klíčových společností. Jde znovu zejména o technologické firmy, tedy investiční plány velkého techu či indikace poptávky v polovodičovém segmentu. Zároveň se ale podle nás budou sledovat také výrobní podniky kvůli jejich indikaci dopadů drahých energií.
Ekonomika zatím nevypadá jako problém, když i přes dílčí nepříznivé zprávy drží výhled růstu v USA i Evropě a zhoršený inflační výhled nevypadá, že dotlačí Fed k vyšším sazbám. Číně se sice zhoršil zahraniční obchod, ale HDP za první kvartál překonalo odhady růstem o 5 procent. Maloobchod podle dnešních dat v březnu zaostal za odhady, zatímco průmyslová výroba je předčila. Další náznak dubnové kondice průmyslu v USA přijde spolu s indexem filadelfského Fedu, přičemž včerejší průzkum z newyorské oblasti odhalil překvapivé zlepšení. Do indikací o ekonomice pak samozřejmě můžeme zahrnout i výsledky firem.
Dopolední růst na hlavních evropských akciových trzích je spíše opatrný, index DAX pouze stagnuje, zatímco CAC40, AEX či FTSE100 si připisují jen pár desetin procenta. Jen lehce v plusu jsou pak také americké futures. Dluhopisové výnosy dál mírně klesají, přičemž růst eurodolaru ustal a kurz se stahuje mírně dolů na 1,1785. Také cena zlata zůstává poměrně stabilní.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:51 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3476
|0.0416
|24.3557
|24.3253
|CZK/USD
|20.6565
|0.1479
|20.6735
|20.5785
|HUF/EUR
|364.4036
|0.1466
|364.9665
|362.7627
|PLN/EUR
|4.2415
|0.1332
|4.2422
|4.2320
|CNY/EUR
|8.0377
|-0.0929
|8.0610
|8.0319
|JPY/EUR
|187.3230
|-0.1713
|187.5918
|187.1242
|JPY/USD
|158.9360
|-0.0214
|159.0590
|158.2685
|GBP/EUR
|0.8696
|-0.0764
|0.8704
|0.8691
|CHF/EUR
|0.9219
|-0.1300
|0.9228
|0.9214
|NOK/EUR
|11.0857
|0.0113
|11.0872
|11.0634
|SEK/EUR
|10.8230
|0.1098
|10.8265
|10.7870
|USD/EUR
|1.1786
|-0.1356
|1.1825
|1.1776
|AUD/USD
|1.3939
|-0.0717
|1.3961
|1.3893
|CAD/USD
|1.3728
|-0.0739
|1.3739
|1.3713