Siemens hrozí přesunem investic mimo EU kvůli přílišné regulaci průmyslové AI

Německý průmyslový koncern varuje, že bez změny evropských pravidel pro umělou inteligenci přesune těžiště svých investic do USA a Číny. Podle šéfa firmy Rolanda Busche jsou současné unijní předpisy pro průmyslovou AI příliš restriktivní a brzdí inovace. naopak vidí v umělé inteligenci zásadní zdroj růstu produktivity a chce do ní v příštích letech investovat miliardu eur.
Německý průmyslový koncern bude upřednostňovat investice do umělé inteligence (AI) ve Spojených státech a Číně, pokud Evropská unie neupraví své předpisy. Na veletrhu v Hannoveru to podle agentury Bloomberg řekl šéf společnosti Roland Busch. Regulace AI a ochrana uživatelských dat jsou podle něj v EU příliš restriktivní.
Siemens loni na podzim oznámil, že v následujících třech letech investuje do průmyslové AI jednu miliardu eur (24,3 miliardy Kč). Dnes v Hannoveru koncern představil svůj systém AI k samostatnému provádění úkolů v průmyslové automatizaci pod názvem Eigen Engineering Agent. Tvrdí, že technologie může zvýšit produktivitu až o 50 procent.
Takzvaný Akt o AI a Akt o datech se podle něj minou účinkem, protože zacházejí s průmyslovou AI jako s aplikacemi pro spotřebitele. "Je naprostý nesmysl zacházet s průmyslovými a strojovými daty stejným způsobem jako s osobními údaji," uvedl Busch. "Nemohu svým akcionářům vysvětlit, proč investuji peníze do prostředí, kde mě brzdí," dodal.
Úpravy navrhované Evropskou komisí (EK), jež se snaží podnikům vyjít vstříc, jsou podle něj příliš omezené na to, aby podstatně zmírnily zátěž. Na základě tlaku evropských a amerických technologických společností a členských států EU zveřejnila EK loni v listopadu plány na zmírnění předpisů s cílem pomoci místním firmám.
Návrhy počítaly s odložením pravidel týkajících se vysoce rizikových systémů umělé inteligence až o 16 měsíců, zjednodušením procesu hlášení incidentů v oblasti kybernetické bezpečnosti a s uvolněním předpisů o ochraně osobních údajů s cílem usnadnit trénování modelů umělé inteligence.
Mezi produkty společnosti v oblasti umělé inteligence patří software, který pomáhá trénovat logistické roboty k rozpoznávání různých velikostí krabic, a také průmyslový software, který umožňuje operátorům komunikovat se svými stroji za účelem identifikace a opravy mechanických problémů. Software Siemensu se používá k navrhování datových center před jejich výstavbou. Společnost rovněž dodává hardware, jako jsou zařízení pro distribuci energie pro tyto objekty.
Foto: Siemens