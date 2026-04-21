Rozbřesk: Blízkovýchodní šok nás zasahuje v příznivou chvíli, deflace pokračuje ve značné části výroby

Energetický šok z Blízkého východu zasahuje českou ekonomiku v relativně příznivém okamžiku – alespoň pohledem výrobních řetězců, což včera potvrdila i březnová data výrobní inflace. V Česku pokračuje jak energetická deflace (ceny elektřiny a plynu), tak deflace potravinářská, přičemž obojí omezuje riziko rychlého průsaku do spotřebitelských cen.
Ceny produkce rafinérií a chemických přípravků sice rostou (+2,9 %), na druhou stranu elektřina i plyn dál zlevňují (meziměsíčně o 2,2 %), dolů míří zemědělské ceny (-0,2 % meziměsíčně) a v potravinářském průmyslu pokračuje zlevňování mlékárenské výroby (v březnu dalších -0,5 %). Firmy prozatím těží z předem sjednaných kontraktů a ze skutečnosti, že forwardové ceny plynu – rozhodující pro budoucí smluvní podmínky – zatím nijak dramaticky nevyskočily. V případě elektřiny situaci navíc zklidňuje nižší cena emisní povolenky. Tyto faktory se pozitivně promítají i do zemědělství a potravinářství, kde je zemní plyn klíčovým energetickým vstupem a kde jeho cena zatím ani zdaleka nepůsobí tak destruktivně jako v letech 2022 a 2023. Zemědělství je na blízkovýchodní šok přece jen citlivější – a to kvůli vyšší závislosti na cenách nafty. I tak očekáváme, že výraznější sekundární přesahy vyšších energetických nákladů do potravinářských řetězců a obchodních pultů přijdou se zpožděním tří až šesti měsíců.
Přesto obraz není zdaleka tak příznivý, jak by mohlo výrobní inflační čtení napovídat. Inflační očekávání domácností – a pravděpodobně i značné části firem – zůstávají po energetické krizi let 2022 a 2023 stále nezakotvená: inflace se proto může ve výrobě, v obchodech i ve mzdách zabydlovat rychleji než za normálních okolností. Nepřidává ani výhled vládních výdajů – fiskální impuls může v nejbližších letech generovat dodatečné inflační tlaky zcela nezávisle na tom, jak nakonec blízkovýchodní konflikt vyústí. Navzdory posledním povzbudivým datům z výrobních cen tak centrální bankéři nemohou slevit z ostražitosti: musí zůstat připraveni reagovat na eskalaci inflačních rizik zpřísněním měnové politiky.
TRHY
Koruna
Koruna nedostává příliš mnoho nových impulsů, a tak dále stagnuje v blízkosti 24,30 EUR/CZK. Klíčové pro další vývoj bude sledovat, jak se vyvine situace po konci dočasného příměří v Perském zálivu. Vazba koruny na ceny ropy totiž nadále zůstává silná a bude pravděpodobně určující – zvlášť když vezmeme v potaz, že v tomto týdnu nebudeme mít k dispozici prakticky žádná nová domácí čísla.
Eurodolar
Z Washingtonu, Pákistánu a Teheránu přicházejí protichůdné zprávy ohledně vývoje debat o eventuálním prodloužení příměří, takže není divu, že trh s ropou i eurodolarem vyčkávají, jak se situace vyvine. Připomeňme, že příměří mezi USA a Íránem by mělo vypršet ve středu, přičemž stále není jasné, jestli na neutrální půdě v Pákistánu proběhne další kolo smírčích rozhovorů (byť podle posledních zpráv vypadá situace nadějně).
Kromě zpráv týkajících se situace v Perském zálivu bude dnes odpoledne dobré monitorovat výsledky amerických maloobchodních tržeb za březen. Ty mohou dále zpřesnit pohled na růst amerického HDP za 1. kvartál.