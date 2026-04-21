Rozbřesk: Blízkovýchodní šok nás zasahuje v příznivou chvíli, deflace pokračuje ve značné části výroby

21.04.2026 9:12
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Energetický šok z Blízkého východu zasahuje českou ekonomiku v relativně příznivém okamžiku – alespoň pohledem výrobních řetězců, což včera potvrdila i březnová data výrobní inflace. V Česku pokračuje jak energetická deflace (ceny elektřiny a plynu), tak deflace potravinářská, přičemž obojí omezuje riziko rychlého průsaku do spotřebitelských cen.

Ceny produkce rafinérií a chemických přípravků sice rostou (+2,9 %), na druhou stranu elektřina i plyn dál zlevňují (meziměsíčně o 2,2 %), dolů míří zemědělské ceny (-0,2 % meziměsíčně) a v potravinářském průmyslu pokračuje zlevňování mlékárenské výroby (v březnu dalších -0,5 %). Firmy prozatím těží z předem sjednaných kontraktů a ze skutečnosti, že forwardové ceny plynu – rozhodující pro budoucí smluvní podmínky – zatím nijak dramaticky nevyskočily. V případě elektřiny situaci navíc zklidňuje nižší cena emisní povolenky. Tyto faktory se pozitivně promítají i do zemědělství a potravinářství, kde je zemní plyn klíčovým energetickým vstupem a kde jeho cena zatím ani zdaleka nepůsobí tak destruktivně jako v letech 2022 a 2023. Zemědělství je na blízkovýchodní šok přece jen citlivější – a to kvůli vyšší závislosti na cenách nafty. I tak očekáváme, že výraznější sekundární přesahy vyšších energetických nákladů do potravinářských řetězců a obchodních pultů přijdou se zpožděním tří až šesti měsíců.

Přesto obraz není zdaleka tak příznivý, jak by mohlo výrobní inflační čtení napovídat. Inflační očekávání domácností – a pravděpodobně i značné části firem – zůstávají po energetické krizi let 2022 a 2023 stále nezakotvená: inflace se proto může ve výrobě, v obchodech i ve mzdách zabydlovat rychleji než za normálních okolností. Nepřidává ani výhled vládních výdajů – fiskální impuls může v nejbližších letech generovat dodatečné inflační tlaky zcela nezávisle na tom, jak nakonec blízkovýchodní konflikt vyústí. Navzdory posledním povzbudivým datům z výrobních cen tak centrální bankéři nemohou slevit z ostražitosti: musí zůstat připraveni reagovat na eskalaci inflačních rizik zpřísněním měnové politiky.

 

TRHY

Koruna

Koruna nedostává příliš mnoho nových impulsů, a tak dále stagnuje v blízkosti 24,30 EUR/CZK. Klíčové pro další vývoj bude sledovat, jak se vyvine situace po konci dočasného příměří v Perském zálivu. Vazba koruny na ceny ropy totiž nadále zůstává silná a bude pravděpodobně určující – zvlášť když vezmeme v potaz, že v tomto týdnu nebudeme mít k dispozici prakticky žádná nová domácí čísla.

Eurodolar

Z Washingtonu, Pákistánu a Teheránu přicházejí protichůdné zprávy ohledně vývoje debat o eventuálním prodloužení příměří, takže není divu, že trh s ropou i eurodolarem vyčkávají, jak se situace vyvine. Připomeňme, že příměří mezi USA a Íránem by mělo vypršet ve středu, přičemž stále není jasné, jestli na neutrální půdě v Pákistánu proběhne další kolo smírčích rozhovorů (byť podle posledních zpráv vypadá situace nadějně).

Kromě zpráv týkajících se situace v Perském zálivu bude dnes odpoledne dobré monitorovat výsledky amerických maloobchodních tržeb za březen. Ty mohou dále zpřesnit pohled na růst amerického HDP za 1. kvartál.

 

Levná globalizace končí, svět se přepisuje. Jak investovat v nové éře
20.04.2026 16:57
Levná globalizace končí, svět se přepisuje. Jak investovat v nové éře
Válka na Blízkém východě urychluje strukturální změnu celosvětové ekon...
AI jako investiční motor. Tři akcie, na které sází elita z Wall Street
21.04.2026 6:05
AI jako investiční motor. Tři akcie, na které sází elita z Wall Street
Vybrat správné akcie v období zvýšené tržní volatility je pro investor...
Jednání v Islámábádu navrací Evropě optimismus, Tim Cook po 15 letech končí v čele Applu
21.04.2026 8:53
Jednání v Islámábádu navrací Evropě optimismus, Tim Cook po 15 letech končí v čele Applu
Evropské akciové futures se pohybují před začátkem úterního obchodován...


21.04.2026
13:50Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká?
13:45Nového šéfa Applu Johna Ternuse čeká éra těžkých rozhodnutí
13:15Valná hromada Monety schválila výplatu dividendy. Kolik a kdy akcionáři získají?
12:56MONETA Money Bank, a.s.: Akcionáři schválili výplatu dividendy 11,5 Kč na akcii
12:20Čína vede v závodě o humanoidní roboty, USA ale dominují v hodnotě firem
12:00Nad Trumpovým prezidentstvím se vznášejí podezření na tzv. insider trading
11:34Sentiment je převážně pozitivní při vyčkávání na zprávy z Blízkého východu a ekonomiky  
10:27Amazon prohlubuje spolupráci s Anthropicem. Nová investice může dosáhnout až 25 miliard dolarů
9:26Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele společnosti Apple
9:12Rozbřesk: Blízkovýchodní šok nás zasahuje v příznivou chvíli, deflace pokračuje ve značné části výroby
8:53Jednání v Islámábádu navrací Evropě optimismus, Tim Cook po 15 letech končí v čele Applu  
6:05AI jako investiční motor. Tři akcie, na které sází elita z Wall Street  
20.04.2026
16:57Levná globalizace končí, svět se přepisuje. Jak investovat v nové éře  
15:36Trhy fúzí a akvizic se po začátku války v Íránu prudce propadly, nyní začalo zotavení
14:45Pokud by se v USA obnovily inflační tlaky, neměl by dolar oslabovat?
14:35S DIP lidé investují na důchod již 9,5 miliardy korun. Počet smluv se blíží čtvrt milionu
13:03Siemens hrozí přesunem investic mimo EU kvůli přílišné regulaci průmyslové AI
12:51Týdenní výhled: S koncem války to zase nevyšlo, nová data naznačí dopad energetického šoku  
12:40Klíčový milník pro Dukovany: první projektová fáze splněna. KHNP dokončila koncepční projekt
11:55Jaké příležitosti vidí v energetickém sektoru Goldman Sachs? Na seznamu jsou ConocoPhillips či Vistra

Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
